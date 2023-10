Une voiture diplomatique escortant le Premier ministre polonais a provoqué un accident en Ukraine cet été

L’une des voitures accompagnant Mateusz Morawiecki, Premier ministre polonais, a provoqué un grave accident en Ukraine le 7 juillet de cette année.

Source: Wirtualna Polskacomme le rapporte Pravda européenne

Détails: Un récent article paru dans les médias polonais indique que l’Ukrainien Oleh Lischuk, 42 ​​ans, a été grièvement blessé lors de la collision.

Le Premier ministre polonais s’est rendu en Ukraine pour honorer la mémoire des victimes de la tragédie de Volyn. Un convoi de voitures accompagnant le chef du gouvernement polonais a visité le village aujourd’hui disparu de Puzhnyky dans l’oblast de Ternopil.

L’une des voitures a provoqué un accident à environ 30 kilomètres de Ternopil. Une voiture appartenant à des diplomates de l’ambassade de Pologne à Kiev a percuté une voiture garée au bord de la route. Le véhicule s’est renversé sur le côté dans un fossé sous l’effet du choc et son conducteur est tombé par la fenêtre.

Accident de la route dans la région de Ternopil en juillet causé par la voiture d’un diplomate polonais

WIADOMOSCI.WP.PL

Citation de Lishchuk : « Une voiture est passée, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième… Je me souviens qu’il y en avait des dizaines. Elles sont toutes passées, généralement dans la voie venant en sens inverse… Je ne peux pas dire laquelle des voitures – l’avant-dernier ou le dernier – s’est mis sur le bord de la route du côté où j’étais garé et a volé droit sur moi. C’était une collision frontale. Un bang, un crash, et je ne me souviens de rien. J’ai dépassé dehors. »

Accident de la route dans la région de Ternopil en juillet causé par la voiture d’un diplomate polonais

WIADOMOSCI.WP.PL

Détails: L’accident ayant été provoqué par l’une des dernières voitures du convoi, les véhicules qui les précédaient ont continué à avancer. Le protocole stipule que les véhicules transportant le Premier ministre ne s’arrêtent généralement pas dans de telles situations.

Accident de la route dans la région de Ternopil en juillet causé par la voiture d’un diplomate polonais

WIADOMOSCI.WP.PL

Un homme souffrant de multiples blessures a été transporté à l’hôpital de Ternopil et les diplomates de l’ambassade ont insisté pour qu’il soit soigné en Pologne.

Lischuk a déclaré aux médias qu’il avait été emmené en Pologne pour y être soigné, mais qu’il n’avait bénéficié du soutien de l’État polonais que dans les premiers jours. Il a subi une intervention chirurgicale et sa femme a bénéficié d’une chambre d’hôtel payante.

Plus tard, la Fondation indépendante U-Work a aidé l’homme à obtenir un numéro PESEL et à payer pour sa réadaptation.

Oleh Lishchuk, blessé dans un accident de la route

WIADOMOSCI.WP.PL

L’ambassade de Pologne en Ukraine a réagi à la publication sur Twitter (X) le 9 octobre.

Citation de l’ambassade : « Nous vous informons que la voiture dont le conducteur a provoqué l’accident ne se trouvait pas dans le convoi du Premier ministre mais appartenait à l’attaché militaire, dont l’employé s’est probablement évanoui au volant.

L’ambassade n’a pas gardé le silence sur l’événement ; nous avons publié une déclaration sur notre site Internet le même jour ».

Détails: Il y a effectivement eu une brève déclaration à ce sujet, mais sans aucun détail, sur le site Internet de l’ambassade de Pologne à Kiev.

« Un accident de la route s’est produit le 7 juillet en Ukraine, impliquant une voiture appartenant à l’attaché militaire de la République de Pologne. Les causes de l’accident font actuellement l’objet d’une enquête », indique le message.

Ukrainska Pravda est l’endroit où vous trouverez les informations les plus récentes sur tout ce qui concerne la guerre en Ukraine. Suivez-nous sur Twitter, soutien nous, ou devenez notre patron!