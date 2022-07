Une voiture dépasse le glissement de terrain de quelques centimètres dans une évasion de style hollywoodien en Chine

Dans ce qui ressemblait à une scène d’un film d’action hollywoodien à indice d’octane élevé, un automobiliste de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, a évité de justesse un horrible glissement de terrain. La vidéo de l’incident, devenue virale sur Internet, montre des débris d’une montagne atterrissant sur l’autoroute, sur laquelle la voiture roulait. On peut voir la voiture s’éloigner à grande vitesse du tunnel, sortant quelques instants avant que les débris ne tombent pour laisser des panaches de fumée dans l’air. La vidéo de l’incident qui se serait produit le 5 juillet a été partagée sur Twitter par Now this News.

Tout droit sorti d’un film d’action : un conducteur s’est échappé de justesse d’un tunnel lorsqu’un rocher et un glissement de terrain ont frappé le Sichuan, en Chine. Selon les médias locaux, aucune victime n’a été signalée dans la région à la suite des glissements de terrain. pic.twitter.com/UEf7eagD3k — NowThis (@nowthisnews) 10 juillet 2022

Le clip a été partagé avec une légende affirmant qu’aucune victime n’a été signalée après le glissement. L’incident peut avoir été le résultat du “mauvais temps” que la Chine connaît depuis quelques semaines, a rapporté Accuweather.

La partie nord du pays a connu des températures inhabituellement élevées tandis que les parties sud ont connu des conditions humides. La pluie continue a entraîné une forte augmentation des cas de glissements de terrain, car les précipitations permettent à la boue et à l’eau de transporter des roches et de petits morceaux de débris vers le bas. La force lourde transportant les débris vers le bas a suffisamment d’élan pour causer des dommages matériels et même être mortelle dans certains cas.

Lors d’un incident similaire plus tôt en janvier de cette année, au moins 14 travailleurs ont été tués sur un chantier de construction dans la province chinoise du Guizhou à la suite d’un glissement de terrain. Trois travailleurs ont été transportés d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves à la suite de l’incident. Des photos partagées par les médias d’État montrent des équipes de secours travaillant pendant la nuit pour évacuer les travailleurs sous les masses de débris et de machines écrasées

L’année dernière, des travailleurs sont morts dans une autre province du sud de la Chine, Guandong, après l’inondation d’un tunnel qu’ils construisaient. L’incident s’est produit après qu’un bruit anormal s’est fait entendre et que des morceaux de matériaux ont commencé à tomber d’un côté du tunnel à deux tubes. L’incident fait suite à un autre accident au tunnel en mars 2021 qui a fait deux morts.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.