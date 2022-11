Une voiture de police d’Irlande du Nord touchée par une tentative d’attentat à la bombe présumée: “Un incident impitoyable et rempli de haine”

La police d’Irlande du Nord a évité un attentat à la bombe présumé contre des agents qui a endommagé un véhicule de police alors que les occupants sont restés indemnes.

L’attaque s’est produite peu avant 23 heures jeudi soir à Strabane, une ville d’Irlande du Nord située à environ 80 miles à l’ouest de Belfast, la capitale située près de la frontière avec la République d’Irlande. Les officiers étaient en train de tenter de mener des enquêtes sur les comportements antisociaux à l’époque, a rapporté la BBC.

Les agents n’étaient pas dans la voiture au moment de l’explosion et n’ont découvert la preuve “d’une sorte de dommage par explosion” qu’après être retournés au poste pour inspecter le véhicule. Le chef de police adjoint Bobby Singleton s’est exprimé sur BBC Radio Ulster et a déclaré que les officiers étaient “ébranlés” par l’expérience.

“Cette attaque a eu lieu dans un quartier résidentiel très fréquenté. C’était imprudent, et n’importe quel membre du public, sans parler de nos officiers, aurait pu être blessé”, a déclaré Singleton.

L’Irlande du Nord a été enfermée dans une période de violence de 30 ans connue sous le nom de “Troubles”, au cours de laquelle de telles attaques étaient courantes. Les factions opposées sont parvenues à un accord de paix, aboutissant à l’Accord du Vendredi Saint, en 1998, mettant fin à la plupart des hostilités.

Le service de police d’Irlande du Nord a déclaré que l’explosion “semble avoir été une attaque ciblée contre la police” et que l’enquête “en est encore à ses débuts”.

“Cependant, l’attaque, qui aurait été causée par un engin explosif improvisé, a endommagé un véhicule de police et est considérée comme une tentative de meurtre sur deux policiers”, a indiqué la police dans un communiqué. La police a qualifié l’engin d’« explosif viable ».

Les politiciens des deux côtés de la frontière ont condamné l’attaque. Les soupçons préliminaires sont tombés sur le New IRA, qui a une petite base de soutien à Londonderry, à environ 14 miles au nord de Strabane, selon le Guardian.

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a déclaré que toute “tentative de blesser des membres des forces de sécurité ou du PSNI serait absolument choquante et doit être condamnée”.

“L’objectif terroriste était de causer du chagrin et de la misère et de ramener l’Irlande du Nord à l’âge des ténèbres”, a déclaré Liam Kelly, président de la Fédération de la police d’Irlande du Nord. “Rien n’est gagné par un incident aussi impitoyable et rempli de haine.”

Kelly a déclaré que la police jugeait la menace terroriste “substantielle” et il a exhorté tous les officiers à “redoubler de vigilance”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.