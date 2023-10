Une voiture de croisière sans conducteur piège une femme après un délit de fuite

Une femme de San Francisco a été grièvement blessée après qu’un conducteur avec délit de fuite l’a frappée lundi soir, la projetant sous le véhicule autonome Cruise.

La police a répondu vers 21h30 à un délit de fuite à l’intersection des rues Fifth et Market, a déclaré la police de San Francisco à CNBC. La force de l’impact a projeté le piéton devant un véhicule de Cruise, qui a freiné « agressivement » et est resté en place à la demande de la police, ont indiqué un porte-parole de Cruise et la police de San Francisco.

La police a apporté son aide sur place avant que les médecins ne transportent la femme à l’hôpital, a indiqué la police.

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré qu’elle « était au courant de l’incident et était en contact avec l’opérateur et les autorités locales pour recueillir des informations supplémentaires », a rapporté Reuters.

« Notre plus sincère préoccupation est le bien-être de la personne qui a été blessée et nous travaillons activement avec la police pour aider à identifier le conducteur responsable », a déclaré un porte-parole de Cruise à CNBC. Le véhicule Cruise ne transportait aucun passager.

La police n’a trouvé aucun témoin mardi matin, Région de la baie NBC signalé, mais les véhicules Cruise disposent de nombreuses caméras à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule et ont capturé une grande partie de l’incident. CNBC a examiné les images de l’incident, qui montrent à la fois le véhicule de croisière et la voiture avec délit de fuite circulant le long de la Cinquième Rue.