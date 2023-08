Une voiture de croisière autonome dans l’accident d’un camion de pompiers à San Francisco, un blessé

Une voiture autonome Cruise a été impliquée dans un accident avec un camion des pompiers de San Francisco une semaine seulement après que les régulateurs californiens ont approuvé le service de robotaxi 24h/24 et 7j/7 à San Francisco.

L’incident s’est produit jeudi vers 22 heures dans le quartier Tenderloin de San Francisco, à l’intersection des rues Polk et Turk, Cruise dit dans un post sur X, la plate-forme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter. Une personne a été transportée à l’hôpital par ambulance avec ce que la société a qualifié de « blessures non graves ».

« Une de nos voitures est entrée dans l’intersection au feu vert et a été heurtée par un véhicule d’urgence qui semblait se diriger vers une scène d’urgence », a posté Cruise à X. Une vidéo obtenu par ABC 7 a montré que c’était un camion de pompiers.

Le département de police de San Francisco n’était pas immédiatement disponible pour commenter l’affaire.

« Notre principale préoccupation est le cycliste et son bien-être, et nous avons tendu la main pour offrir notre soutien. Nous sommes également profondément soucieux du bien-être des premiers intervenants et de toute personne touchée par cet incident », a déclaré Cruise dans un post X.

La Commission des services publics de Californie a voté par 3 voix contre 1 la semaine dernière pour approuver le déploiement de véhicules payants sans conducteur à San Francisco. Voitures autonomes de Cruise et Alphabet -la filiale Waymo était déjà devenue un point de vue régulier sur les routes de San Francisco au cours des mois précédents.

En moins d’une semaine, les robotaxis sans conducteur ont créé des embouteillages, a précédemment rapporté CNBC. L’entreprise a déjà atteint 4 millions de kilomètres sans conducteur, selon le PDG Kyle Vogt.

Les pompiers de San Francisco avaient a exprimé sa préoccupation sur le déploiement avant que l’incident ne se produise. « Nos gens ne peuvent pas prêter attention à un véhicule autonome quand nous avons des échelles à lancer », a déclaré la chef des pompiers de San Francisco, Jeanine Nicholson, lors d’une réunion publique avant l’approbation de la commission, NPR signalé.

Nicholson a cité plusieurs cas de véhicules autonomes obstruant les opérations d’urgence lors de la réunion, notamment le blocage des portes des casernes de pompiers, le passage à travers la bande d’urgence et l’obstruction des routes.

La croisière est devenue un Moteurs généraux filiale en 2016, selon les données de PitchBook. La société a été évaluée pour la dernière fois à 30 milliards de dollars en 2021, et les investisseurs minoritaires comprennent Microsoft , Honda et Walmart selon les données du PitchBook.

Cruise n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.