Une voiture de choc est emportée sur une route irlandaise lors des inondations de la tempête Babet alors que les secouristes aident les familles bloquées

Des images CHOC ont été diffusées montrant des inondations extrêmes faisant des ravages à travers l’Irlande alors qu’une voiture a été emportée sur une route de Co Cork aujourd’hui.

Les spectateurs sont restés impuissants lorsque la petite voiture rouge a été emportée dans l’eau, qui a englouti les rues entières de Midleton.

Les images montrent le véhicule transporté à grande vitesse dans les courants alors que les pompiers, ainsi que d’autres membres du personnel d’urgence, travaillaient pour écarter les gens.

On pouvait voir des gens patauger dans l’eau, portant des enfants en sécurité dans leurs bras et les plaçant sur des murs surélevés alors que l’inondation débordait.

Les bénévoles et les services d’urgence ont travaillé sans relâche au cours des dernières 24 heures pour évacuer les gens de leurs voitures et de leurs maisons alors que le niveau de l’eau continue de monter.

Des images choquantes ont également émergé d’inondations à l’intérieur de l’hôpital de Midleton, qui a subi d’importants dégâts.

D’autres images montraient un magasin Supervalu local « absolument détruit » après que l’eau ait consumé le magasin et que les produits d’épicerie aient flotté à la surface.

La ville a également été durement touchée par des coupures de courant, l’ESB confirmant que près de 1 000 propriétés sont privées d’électricité.

Midleton est rapidement devenue infranchissable après que la tempête Babet ait touché le terrain et plus de 100 propriétés auraient été inondées.

Un centre de coordination dans la caserne de pompiers de Midleton et un centre de repos au centre communautaire de Midleton ont été créés, et l’armée et la défense civile soutiennent les mesures d’évacuation.

Euan Whelton, 21 ans, du village de Glandore, dans le comté de Cork, a déclaré qu’il n’avait pas vu d’inondations « aussi graves » depuis dix ans.

M. Whelton, un ouvrier agricole, a déclaré que les pompiers de Skibbereen avaient pompé l’eau de la zone pendant « cinq ou six heures » mardi, mais que l’eau était restée sous l’eau mercredi après-midi.

Il a déclaré que le village portuaire avait été « fermé » en 2013 en raison de fortes inondations et a déclaré à l’agence de presse PA : « Je dirais qu’en 10 ans, cela n’a pas été aussi grave ».

Il a ajouté : « Il y avait quelques maisons là-bas qui ont été inondées, il y avait probablement un pied ou deux d’eau à l’intérieur des maisons.

« Il y a eu un débordement de la berge et les maisons ont été inondées. Il y avait aussi une marée haute, donc il était difficile d’évacuer l’eau.

« Les pompiers sont restés sur place pendant probablement cinq ou six heures pour le pomper, mais pour le moment, tout est encore sous l’eau. »

INONDATIONS EXTRÊMES

M. Whelton a déclaré que chez l’un de ses cousins, l’eau « entrait par la porte arrière et sortait directement par la porte d’entrée ».

Pendant ce temps, le maire de Co Cork, Frank O’Flynn, a déclaré qu’un mois de pluie était tombé en 24 heures.

Il a déclaré : « Cela s’ajoute à des terres déjà saturées et à des niveaux de rivières élevés.

« C’est une preuve, s’il en était besoin, de notre climat changeant et des problèmes qu’il présente.

« Je suis particulièrement conscient des préparatifs avancés qui ont été entrepris par le conseil du comté de Cork pour atténuer les effets de cet événement et de la façon dont, malgré tous les efforts, les habitations, les entreprises et les usagers de la route ont été touchés.

« Les zones où des projets de défense contre les inondations ont été réalisés ont bien mieux résisté que d’autres face à ce déluge. »

DES CONDITIONS « SANS PRÉCÉDENT »

Il a ajouté que les conditions auxquelles sont confrontés les services d’urgence sont « sans précédent ».

M. O’Flynn a déclaré : « Je sais, en discutant avec le personnel du conseil, que certains des problèmes auxquels ils sont confrontés sont sans précédent, avec des routes qui n’ont jamais été inondées désormais sous l’eau.

« J’appelle les habitants de Cork à éviter les déplacements inutiles, à faire preuve d’une extrême prudence si vous devez partir en voyage et à penser aux usagers de la route vulnérables, en particulier aux piétons et aux cyclistes.

« En tant que conseil, nous continuerons à travailler dans tout le comté, à la fois à titre préventif tout en traitant les problèmes à mesure qu’ils surviennent.

« Les résultats de cet événement météorologique se feront sentir longtemps alors que nous nous dirigeons vers une phase de nettoyage, mais puis-je s’il vous plaît réitérer l’importance de rester en sécurité et ensemble, nous surmonterons cet événement météorologique. »

