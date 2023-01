Une voisine de l’enfer a brandi un couteau sur une femme après être devenue “obsédée” par l’idée qu’elle dirigeait un BROTHEL secret à la maison

Une maman a brandi un couteau sur sa voisine après être devenue “obsédée” par l’idée qu’elle dirigeait un bordel secret.

Fatoumata Minty, 35 ans, a menacé de tuer la femme dans son jardin à l’apogée d’une querelle de longue date.

Fatoumata Minty a menacé de tuer sa voisine Crédit : BPM

Un tribunal a appris comment le couple vivait côte à côte à Small Heath, Birmingham.

Il a été dit que maman Minty causait régulièrement des perturbations et, en avril, elle a reçu un avertissement conditionnel pour comportement menaçant.

Des mois plus tard, la victime est rentrée chez elle et a remarqué qu’il y avait une télévision et un pot cassé devant sa porte.

Elle soupçonnait que les objets avaient été laissés là par Minty, alors elle s’est précipitée dans sa maison “plutôt rapidement”.

Dylan Wagg, poursuivant, a déclaré: “Elle a entendu la porte d’entrée de l’accusé claquer et l’a entendue dire:” Je vais te tuer.

“Elle s’est retournée et a vu l’accusé à proximité, à environ un mètre, tenant un couteau de cuisine.

“Elle a cru que la menace était réelle et a appelé la police.”

Le tribunal de la Couronne de Birmingham a appris que la victime pouvait encore entendre Minty crier des menaces et frapper contre ses murs jusqu’à l’arrivée des flics.

Les agents ont forcé l’entrée au domicile de l’accusée et l’ont trouvée sur son lit, a déclaré M. Wagg.

Minty a dit plus tard aux policiers qu’elle allait tuer la victime ou elle-même et a fait des “diffamations” sur le caractère de son voisin.

Dans un communiqué, la victime a déclaré qu’elle craignait d’être agressée par Minty et qu’elle lui ferait gravement du mal.

En prononçant sa peine, la juge Sarah Buckingham a déclaré à Minty: “Vous êtes venu à sa porte d’entrée et avez brandi ce couteau.

“Elle était tellement terrifiée qu’elle s’est retirée dans sa maison.”

Elle a décrit Minty comme ayant une “fixation” avec l’idée que sa voisine avait eu une liaison avec son ex-partenaire et qu’elle “dirigeait un bordel”.

Le juge a déclaré que les affirmations semblaient délirantes, mais qu’il n’y avait aucune justification pour ses actions, même si elles étaient vraies.

Minty a admis avoir menacé de tuer et posséder une lame et a été condamné à deux ans, avec sursis pendant deux ans.

Elle a également été condamnée à effectuer 100 heures de travail non rémunéré.

Theresa Hunt, en défense, a déclaré que l’accusée n’avait pas l’intention de retourner à son adresse précédente.

Elle a également décrit Minty, qui a déménagé au Royaume-Uni il y a 12 ans, comme ayant eu une enfance mouvementée.