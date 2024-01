Une voie vers une ingénierie du génome plus sûre ?

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Résumé graphique. Crédit: Cellule moléculaire (2024). DOI : 10.1016/j.molcel.2023.12.034

Grâce à CRISPR, un système immunitaire utilisé par les bactéries pour se protéger des virus, les scientifiques ont exploité le pouvoir de modifier les informations génétiques contenues dans les cellules. En fait, le premier traitement basé sur CRISPR a été récemment approuvé par la FDA pour traiter la drépanocytose en décembre 2023. Cette thérapie est basée sur un système hautement étudié connu sous le nom de ciseaux génétiques CRISPR-Cas9.

Cependant, une plate-forme plus récente et unique ayant le potentiel d’effectuer des prélèvements d’ADN de grande taille, appelée CRISPR de type I ou CRISPR-Cas3, attend dans les coulisses une utilisation thérapeutique potentielle.

Une nouvelle étude menée par Yan Zhang, Ph.D., professeur adjoint au département de chimie biologique de la faculté de médecine de l’université du Michigan, et ses collaborateurs de l’université Cornell développent des interrupteurs utiles pour améliorer la sécurité du gène de type IC/Cas3. éditeur. L’étude intitulée « Exploiter les mécanismes d’activation et d’inactivation dans le type IC CRISPR-Cas3 pour 3 applications d’édition du génome » est publié dans la revue Cellule moléculaire.

Profitant de la course aux armements entre les bactéries et les virus qui les infectent (bactériophages), l’équipe Zhang développe des interrupteurs CRISPR à partir de protéines anti-CRISPR que les phages ont développées pour combattre l’immunité bactérienne CRISPR.

Les protéines anti-CRISPR qui inhibent Cas9 ont été utilisées dans des contextes expérimentaux pour réduire les effets « hors cible » de CRISPR. De tels effets résultent du fait que Cas9 agit sur des parties involontaires et non ciblées du corps ou du génome et effectue des modifications indésirables pouvant entraîner des résultats indésirables tels qu’un risque accru de cancer.

“Lors de l’édition du génome humain à l’aide de CRISPR-Cas9, la fourniture d’une protéine inhibitrice peut aider à atténuer les effets hors cible et à augmenter le profil de sécurité”, a déclaré Zhang.

“En effet, les cibles hors cible ont tendance à se produire lorsqu’il y a un excès de réactifs CRISPR ou lorsqu’ils persistent trop longtemps dans les cellules. L’application d’inhibiteurs pour limiter la quantité ou la durée de l’action CRISPR s’est avérée efficace pour réduire les cibles hors cible. modifications tout en conservant les modifications ciblées.”

L’équipe Zhang a entrepris de développer un interrupteur d’arrêt robuste pour le système Cas3 hautement efficace qu’elle avait précédemment découvert chez Neisseria lactamica, une bactérie qui vit de manière inoffensive dans les voies respiratoires supérieures humaines. En examinant tous les anti-CRISPR connus qui ont été rapportés dans la littérature comme inhibiteurs d’autres variantes de Cas3 provenant d’organismes bactériens distincts, ils en ont trouvé deux, AcrIC8 et AcrIC9, avec un fort effet de réaction croisée contre Neisseria Cas3.

Ensuite, l’équipe a voulu en savoir plus sur leur fonctionnement, car « leur fonctionnement déterminera quel type de technologies basées sur Cas3 peuvent être contrôlées par chaque anti-CRISPR », a déclaré Zhang.

À l’aide d’études génétiques et biochimiques à l’UM et d’analyses en microscopie électronique cryogénique réalisées à Cornell, ils ont déterminé le mécanisme d’action et la structure d’AcrlC8 et d’AcrlC9 au niveau moléculaire. Les deux protéines empêchent la machine CRISPR-Cas3 de se lier à son site cible ADN, mais par des mécanismes légèrement différents, ont-ils rapporté.

“Voir cela au niveau atomique grâce aux travaux du laboratoire Ke est vraiment étonnant et ils emploient une stratégie très claire : rivaliser avec l’ADN pour être lié par la machinerie Cas, un moyen très efficace de bloquer la fonction de la protéine Cas”, a déclaré Zhang.

Enfin, l’équipe de Zhang a fourni des preuves de concept clés selon lesquelles chacune de ces protéines anti-CRISPR peut servir d’interrupteur pour CRISPR-Cas3 dans les cellules humaines. Ils peuvent bloquer presque complètement deux versions des technologies CRISPR-Cas3, l’une pour la suppression de génomes importants et l’autre pour l’activation de gènes, ce qui en fait les premiers interrupteurs développés pour tout éditeur de gènes CRISPR-Cas3.

“Cas3 avec un interrupteur serait un moyen plus sûr de modifier le génome”, a déclaré Zhang. Son laboratoire prévoit de développer davantage de traitements basés sur CRISPR-Cas3 pour diverses maladies humaines, avec les interrupteurs récemment découverts, en collaboration avec des collègues de la faculté de médecine de l’UM.

Chunyi Hu, Ph.D. de l’Université Cornell et doctorat. l’étudiant Mason Myers de l’UM est le premier auteur du manuscrit. “Cela a été extrêmement gratifiant d’observer la croissance exponentielle de Mason en tant que jeune scientifique en herbe. En tant qu’étudiant de doctorat de troisième année dans mon groupe, il a déjà montré beaucoup de potentiel”, a déclaré Zhang.

Ailong Ke, Ph.D., professeur Robert J. Appel de biologie moléculaire et de génétique à l’Université Cornell, est l’auteur co-correspondant de cet article.