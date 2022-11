Une voie rapide vers le traitement de la toxicomanie arrive à l’hôpital du centre-ville de Vancouver

Par Moira Wyton, journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’hôpital du centre-ville de Vancouver, épicentre de la crise croissante des drogues toxiques en Colombie-Britannique, disposera bientôt d’un nouveau modèle pour améliorer la toxicomanie et les soins de santé mentale.

Les détails du gouvernement provincial restent cependant rares.

Dimanche 19 novembre, le premier ministre David Eby s’est engagé à intégrer les services de santé mentale, d’intervention en cas de surdose, de traitement de la toxicomanie et de logement à l’hôpital St. Paul dans le cadre de son plan d’action pour des communautés plus sûres.

«Nous travaillons avec St. Paul’s pour créer un flux de traitement continu afin que lorsque les gens se présentent à l’hôpital en détresse et avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale, ils puissent passer directement à la désintoxication et au traitement», a déclaré Eby de Queen Elizabeth Park. .

« Ce sera un modèle que nous pourrons déployer dans toute la province.

St. Paul’s, géré par Providence Health, répond à un volume élevé de patients en crise de santé mentale ou victimes d’intoxications médicamenteuses à Vancouver en raison de sa proximité avec le Downtown Eastside.

Il possède la plus grande division interdépartementale de médecine de la toxicomanie de tous les hôpitaux au Canada et est devenu une plaque tournante pour de nouveaux modèles de soins aux patients marginalisés.

En 2016, St. Paul’s a ouvert la Rapid Access Addiction Clinic qui offre des services ambulatoires à faible barrière aux personnes qui consomment des substances. L’hôpital abrite également le centre de soins de transition pour les patients sans logement qui retournent aux soins communautaires et le hub, qui détourne les patients ayant besoin de soins de santé mentale et de toxicomanie loin de la salle d’urgence.

La demande pour ces services a explosé bien au-delà de la capacité ces dernières années. Les délais d’attente pour l’orientation vers des espaces de gestion du sevrage et de désintoxication pour les personnes qui souhaitent arrêter de consommer de la drogue commencent à environ six semaines.

Providence estime que le nombre de visites pour des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, y compris les intoxications médicamenteuses, a augmenté de 70% au cours des six années écoulées depuis l’ouverture du RAAC.

Le Tyee a contacté le bureau du premier ministre pour plus d’informations sur la façon dont ce nouveau modèle fonctionnera et surmontera les obstacles de capacité et de ressources qui sévissent actuellement à St. Paul’s.

La demande a été transmise au ministère de la Santé mentale et des Dépendances, qui a déclaré que plus d’informations sur le modèle seront disponibles dans les mois à venir, car le ministère travaille avec Providence Health et Vancouver Coastal Health.

«Nous savons que davantage doit être fait, en particulier pour rationaliser l’accès et combler les lacunes entre les services, afin que les gens puissent passer de manière transparente entre les services de désintoxication et de traitement», a écrit un porte-parole du ministère dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

‘Nulle part où aller’

Les travailleurs de première ligne et les défenseurs des droits des utilisateurs de drogues disent que les améliorations ne peuvent pas arriver assez tôt, mais qu’elles doivent être faites en consultation avec des personnes ayant une expérience de vie.

De nombreuses personnes qui ont besoin d’un endroit sûr pour guérir et se reposer sont renvoyées tôt en raison de problèmes de capacité, à moins qu’elles ne puissent prouver qu’elles présentent un danger immédiat pour elles-mêmes ou pour les autres, a déclaré Sarah Blyth, directrice exécutive de la Overdose Prevention Society.

“Souvent, quelqu’un ira à St. Paul’s dans une situation d’urgence en santé mentale et se fera soigner et expulser dans les 24 heures”, a déclaré Blyth, notant que cette tendance n’a fait qu’augmenter car l’approvisionnement en médicaments toxiques a entraîné davantage d’empoisonnements médicamenteux.

Les gens partent traumatisés et découragés d’accéder aux soins médicaux essentiels, même pour des affections physiques comme des infections ou des blessures qui peuvent devenir mortelles. “Comment pouvons-nous nous attendre à ce que les gens guérissent ou se sentent mieux s’ils ont une énorme jambe infectée et dorment dans une ruelle?” dit Blyth.

“Les conséquences involontaires de ne rien faire sont ce que nous voyons maintenant.”

Gary Davison s’est rendu à St. Paul’s pour des soins de santé à plusieurs reprises lorsqu’il consommait activement de la drogue et il a rarement eu l’impression d’obtenir les soins et le soutien dont il avait besoin.

Mais il se souvient d’être retourné à Downtown Eastside depuis St. Paul’s un soir d’hiver pluvieux sans vêtements chauds. L’hôpital lui avait fourni un ticket de bus mais il était si tard que les transports en commun avaient cessé de fonctionner.

“Cela aiderait beaucoup de gens s’ils pouvaient dire:” Je ne me sens pas bien “et il y avait un endroit où ils pouvaient se stabiliser et se sentir mieux”, a déclaré Davison, qui travaille en première ligne pour la réduction des méfaits depuis plus de 25 ans. .

“Au lieu de cela, vous marchez vers le Downtown Eastside pour vous asseoir dans une ruelle parce que vous n’avez nulle part où aller.”

Davison est maintenant en convalescence et prend du Suboxone, une thérapie de substitution aux opiacés. Il dit que la rapidité des options de désintoxication, de traitement et de logement est essentielle pour sauver des vies.

“Vous ne l’avez pas à moins que vous ne l’ayez quand les gens en ont besoin”, a déclaré Davison.

Pendant la campagne électorale, Eby a attiré les critiques des toxicomanes et des groupes de défense des libertés civiles pour avoir suggéré un traitement forcé pour les personnes qui font une overdose plusieurs fois en une journée.

Blyth dit que la province devrait plutôt se concentrer sur la création de soins de qualité et accueillants pour les personnes qui souhaitent arrêter de consommer de la drogue. Et des approvisionnements sûrs en médicaments testés et non contaminés doivent être facilement disponibles pour sauver la vie des personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas s’abstenir, a-t-elle déclaré.

Les hôpitaux devraient développer des options de soins et de désintoxication qui “donnent envie aux gens de rester”, a déclaré Blyth. “Vous n’avez pas à le rendre obligatoire si vous le faites bien.”

Elle a travaillé dans le Downtown Eastside quand Eby travaillait comme avocate pour la Pivot Legal Society et dirigeait la BC Civil Liberties Association. Blyth dit que la connaissance d’Eby du quartier et des problèmes est sans précédent au sein du gouvernement, et elle est prudemment optimiste qu’il apportera des changements significatifs.

“Nous avons beaucoup de travail à faire, et David Eby a beaucoup de travail à faire”, a-t-elle déclaré. “Nous savons qu’il est très capable, et s’il s’y met, nous avons confiance.”

Traitement des dépendancesHôpitauxVancouver