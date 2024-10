Une voie potentielle vers le SSPT

Une étude récente publiée dans Médecine Psychologique suggère que les traumatismes de l’enfance peuvent modifier la façon dont les enfants apprennent à réagir à la peur, ce qui pourrait contribuer au développement du trouble de stress post-traumatique (SSPT) à l’adolescence. Les chercheurs ont découvert que les enfants ayant subi un traumatisme présentaient des réponses physiologiques accrues à des stimuli menaçants lors d’une tâche d’apprentissage de la peur. Cette réponse accrue, à son tour, était liée à une augmentation des symptômes du SSPT au fil du temps.

Les traumatismes de l’enfance sont malheureusement courants, près de la moitié de tous les enfants aux États-Unis étant confrontés à une forme d’adversité. De telles expériences, qui incluent les abus physiques et sexuels, la violence domestique et la violence communautaire, ont été liées à un large éventail de problèmes de santé mentale, notamment la dépression, l’anxiété et le SSPT. Compte tenu de l’impact généralisé des traumatismes précoces, les chercheurs se sont efforcés de comprendre comment ces expériences contribuent au développement de problèmes de santé mentale, dans le but ultime de développer des interventions pour aider à prévenir ces problèmes.

« Des travaux antérieurs ont montré que les jeunes qui ont vécu des expériences plus traumatisantes (par exemple, abus, expériences de violence) pendant l’enfance montrent des différences dans la façon dont ils réagissent aux stimuli effrayants à travers le processus d’apprentissage de la peur, mais il y a eu peu de consensus préalable en faveur d’une telle approche. ces associations », a déclaré l’auteur de l’étude Laura Machlinqui a mené la recherche alors qu’il était boursier postdoctoral à l’Université Harvard.

«Je souhaitais exploiter un large échantillon longitudinal d’enfants ayant vécu un large éventail d’expériences précoces dans la vie, y compris des expériences traumatisantes, pour déterminer directement si les enfants qui ont vécu de plus grandes expériences liées aux traumatismes, en tenant compte d’autres expériences, auraient des différences dans la façon dont ils apprennent. à propos de nouveaux stimuli effrayants. De plus, je souhaitais savoir si les changements dans la façon dont les jeunes réagissent aux stimuli effrayants seraient associés à un risque plus élevé de symptômes psychopathologiques au fil du temps.

L’étude était basée sur un échantillon de 215 enfants âgés de 10 à 13 ans, qui faisaient tous partie d’une étude plus vaste et à long terme. Les chercheurs se sont particulièrement intéressés aux enfants qui avaient connu différents niveaux d’adversité, notamment des traumatismes (tels que des abus ou une exposition à la violence) et des privations (telles que de la négligence ou un manque de soutien émotionnel). L’objectif était de déterminer si le traumatisme et la privation étaient liés à des changements dans l’apprentissage de la peur et de suivre comment ces changements pourraient être liés au développement de problèmes de santé mentale au fil du temps.

Au début de l’étude, les enfants et leurs parents ont rempli des questionnaires et des entretiens sur les expériences de traumatisme et de privation des enfants, ainsi que sur leurs symptômes actuels de santé mentale. Quelques semaines plus tard, les enfants ont participé à une tâche de conditionnement de la peur, un test psychologique largement utilisé conçu pour mesurer dans quelle mesure les participants apprennent à distinguer les stimuli menaçants et non menaçants.

Dans cette tâche, les enfants ont été exposés à deux signaux différents : un qui était systématiquement suivi d’un stimulus désagréable (un léger choc ou un bruit fort, par exemple) et un qui ne l’était pas. Les réponses physiologiques des enfants, en particulier leur conductance cutanée (une mesure de l’activité des glandes sudoripares souvent utilisée comme indicateur de peur ou d’excitation), ont été enregistrées au cours de la tâche.

Deux ans après le test initial, les symptômes de santé mentale des enfants ont été à nouveau évalués pour voir si leurs réactions d’apprentissage par la peur avaient prédit des changements dans les symptômes du SSPT, de l’anxiété ou des comportements extériorisés (tels que l’agressivité ou le non-respect des règles).

Les résultats de l’étude ont fourni des informations importantes sur la relation entre les traumatismes de l’enfance, l’apprentissage de la peur et la santé mentale. Les chercheurs ont découvert que les enfants qui avaient subi davantage de traumatismes présentaient des réponses de conductance cutanée accrues au signal menaçant lors de la tâche de conditionnement de la peur. Cela signifie que ces enfants étaient physiologiquement plus réactifs au stimulus qu’ils associaient au danger, ce qui suggère une sensibilité accrue aux menaces potentielles. Ces réponses accrues n’ont pas été observées chez les enfants qui avaient subi une privation sans traumatisme, ce qui suggère que le traumatisme, en particulier, était à l’origine de ces changements dans l’apprentissage de la peur.

Les chercheurs ont également découvert que la réaction de peur accrue chez ces enfants était liée à une augmentation des symptômes du SSPT au cours de la période de suivi de deux ans. En d’autres termes, les enfants qui avaient subi davantage de traumatismes et qui présentaient une réponse physiologique plus forte à la peur étaient plus susceptibles de développer ou d’aggraver les symptômes du SSPT à mesure qu’ils grandissaient.

Il est intéressant de noter que l’étude n’a pas trouvé de lien similaire entre une altération de l’apprentissage de la peur et d’autres types de problèmes de santé mentale, tels que l’anxiété ou les comportements d’extériorisation. Cela suggère que les changements dans l’apprentissage de la peur observés chez les enfants traumatisés pourraient être spécifiquement liés au SSPT plutôt qu’à la psychopathologie de manière plus générale.

« Nous avons constaté que les jeunes ayant davantage d’expériences liées aux traumatismes pouvaient plus facilement faire la différence entre un stimulus effrayant et un stimulus sûr tout en apprenant passivement ces stimuli, mesurés par les différences de réponse de conductance cutanée, qui est une mesure indirecte du niveau d’excitation provoqué par les stimuli. « , a déclaré Machlin à PsyPost. «Cette augmentation de l’excitation face à un nouveau stimulus effrayant était associée à des symptômes de SSPT plus importants au fil du temps au début de l’adolescence chez les jeunes ayant davantage d’expériences liées aux traumatismes. Dans l’ensemble, ce travail suggère que les différences dans la façon dont les jeunes découvrent de nouveaux stimuli effrayants pourraient constituer un mécanisme par lequel le fait d’avoir davantage d’expériences liées aux traumatismes pendant l’enfance confère un risque de symptômes de SSPT chez les jeunes.

Bien que cette étude offre de nouvelles perspectives importantes, elle comporte également quelques mises en garde. Premièrement, l’échantillon n’était pas clinique, ce qui signifie que même si les enfants ont signalé des symptômes de SSPT et d’autres problèmes de santé mentale, ces conditions n’ont pas été officiellement diagnostiquées. Les recherches futures pourraient bénéficier de l’examen des enfants chez qui un SSPT a été cliniquement diagnostiqué pour voir si les résultats sont valables dans les populations plus gravement touchées.

« Cet échantillon comprend des enfants issus d’une étude longitudinale âgés de 10 à 13 ans et ne constitue pas un échantillon clinique diagnostiqué avec un trouble spécifique », a déclaré Machlin. « Ce travail devrait être reproduit dans un échantillon clinique. »

Malgré ces limites, l’étude offre des preuves importantes selon lesquelles une altération de l’apprentissage de la peur pourrait être une voie par laquelle les traumatismes de l’enfance conduisent au développement du SSPT. Cette découverte pourrait contribuer à éclairer les interventions visant à réduire les problèmes de santé mentale liés aux traumatismes chez les adolescents.

L’étude, « Altérations de l’apprentissage de la peur en tant que mécanisme liant l’exposition de l’enfance à la violence aux symptômes du SSPT : une étude longitudinale», a été rédigé par Laura Machlin, Margaret A. Sheridan, Lucy A. Lurie, Steven W. Kasparek, Stephanie Gyuri Kim, Matthew Peverill, John McClellan France, Madeline M. Robertson, Tanja Jovanovic, Liliana J. Lengua et Katie A. .McLaughlin.