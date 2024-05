Une voie potentielle vers le cancer du poumon

Une étude importante révèle que les ex-fumeurs utilisant des cigarettes électroniques présentent un risque plus élevé de cancer du poumon et de mortalité que les non-utilisateurs, soulignant les dangers du vapotage en tant qu’outil d’abandon du tabac.

Une recherche publiée lors de la conférence internationale ATS 2024 de l’American Thoracic Society a révélé que les anciens fumeurs de cigarettes qui utilisent des cigarettes électroniques ou des appareils de vapotage peuvent courir un risque plus élevé de cancer du poumon que ceux qui ne vapotent pas.

« Il s’agit de la première étude à grande échelle basée sur une population démontrant le risque accru de cancer du poumon chez les utilisateurs de cigarettes électroniques après l’arrêt du tabac », a déclaré l’auteur correspondant Yeon Wook Kim, MD, professeur adjoint, Division de médecine pulmonaire et de soins intensifs, Département de Médecine interne, Hôpital Bundang de l’Université nationale de Séoul, Seongnam, République de Corée.

Les cigarettes électroniques sont devenues de plus en plus populaires dans le monde entier en tant que substitut à la cigarette traditionnelle, de nombreux fumeurs les utilisant pour arrêter de fumer. Malgré cette tendance, les effets à long terme du vapotage restent mal compris et il existe un manque de preuves épidémiologiques reliant l’usage de la cigarette électronique au cancer du poumon.

Preuve des dommages causés par les cigarettes électroniques

Des études biologiques suggèrent les dangers possibles des cigarettes électroniques, notamment la toxicité pulmonaire et le cancer du poumon. Il a été démontré que les cigarettes électroniques et les éléments chauffants contiennent des composés carbonylés (par exemple, formaldéhyde, acétaldéhyde, acroléine et diacétyle) et des métaux toxiques (par exemple chrome, nickel et plomb), connus pour être cancérigènes. Ces toxines sont également présentes dans les cigarettes classiques.

« Nos résultats indiquent que lors de l’intégration d’interventions de cessation tabagique pour réduire le risque de cancer du poumon, les méfaits potentiels de l’utilisation de la cigarette électronique comme alternative au tabagisme doivent être pris en compte », a déclaré le Dr Kim.

Méthodologie et résultats de recherche

Pour déterminer le risque de ces personnes, les chercheurs ont évalué 4 329 288 personnes ayant des antécédents de tabagisme conventionnel et ayant participé au programme national de dépistage de la santé de la République de Corée à deux moments : 2012-2014 et 2018. Ils ont effectué un suivi en décembre 2021.

L’équipe de recherche a classé les participants en six groupes en fonction de leurs antécédents de tabagisme et de leur changement d’habitude. Ils ont utilisé des analyses statistiques pour évaluer le risque de chaque groupe de développer un cancer du poumon et d’en mourir.

Au cours du suivi, ils ont constaté que 53 354 personnes avaient développé un cancer du poumon et que 6 351 en étaient décédées. Les ex-fumeurs de cigarettes qui avaient arrêté de fumer depuis cinq ans ou plus et utilisaient des cigarettes électroniques couraient un plus grand risque de décès lié au cancer du poumon que les ex-fumeurs qui avaient arrêté de fumer depuis cinq ans ou plus et n’avaient pas utilisé de cigarettes électroniques. Chez les fumeurs qui ont arrêté de fumer depuis moins de cinq ans, ceux qui utilisent des cigarettes électroniques présentent à la fois un risque plus élevé de cancer du poumon et de mortalité par cancer du poumon que les non-utilisateurs de cigarettes électroniques.

Le Dr Kim et ses collègues ont également mené une analyse stratifiée dans laquelle ils ont examiné des individus âgés de 50 à 80 ans ayant des antécédents de tabagisme de 20 paquets-années ou plus, car ces individus seraient susceptibles d’être référés pour un dépistage du cancer du poumon selon l’étude américaine de 2021. Groupe de travail sur les services préventifs (USPSTF) et lignes directrices 2023 de l’American Cancer Society (ACS). Les ex-fumeurs de ce groupe qui avaient arrêté de fumer depuis cinq ans ou plus et utilisaient des cigarettes électroniques ont signalé un risque plus élevé de cancer du poumon et de décès lié au cancer du poumon que ceux qui n’utilisaient pas de cigarettes électroniques. De plus, les ex-fumeurs qui utilisaient des cigarettes électroniques et avaient arrêté de fumer moins de cinq ans auparavant présentaient un risque comparatif plus élevé de cancer du poumon.

Les auteurs concluent que « les cliniciens doivent mettre en évidence les effets nocifs potentiels de l’utilisation alternative des cigarettes électroniques lorsqu’ils intègrent des interventions de sevrage tabagique pour réduire le risque de cancer du poumon ».