Une voie fatidique non empruntée : Netanyahu semble prêt à rejeter la normalisation saoudienne

Alors que l’administration Biden indique clairement qu’elle se rapproche d’un accord de grande envergure avec l’Arabie saoudite, la crainte est que cela ne soit un moment de « route non empruntée » pour Israël et qu’une opportunité fatidique de normalisation avec Riyad soit manquée.

L’élément israélo-saoudien d’un accord, que les États-Unis ont transmis à Israël, nécessite un engagement israélien – non pas en faveur d’un État palestinien à ce stade, mais en faveur d’une « voie » crédible vers l’indépendance palestinienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu refuse apparemment de promettre une telle chose.

Selon les Américains, un accord de normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël permettrait, entre autres avantages pour Israël, de construire une coalition régionale plus puissante contre l’Iran et d’améliorer les chances des alliés régionaux de contribuer à créer une alternative viable au Hamas à Gaza. qui renforcent les intérêts stratégiques centraux israéliens.

Mais avancer vers un État palestinien et élever le rôle de l’Autorité palestinienne, a déclaré publiquement Netanyahu, constituerait une victoire pour le terrorisme, impensable après le massacre du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre. L’alternative au Hamas, affirme-t-il, n’est fondamentalement pas différente, dans la mesure où elle délégitimise stratégiquement Israël et incite et récompense le terrorisme.

Aussi puissants que soient ces arguments, le fait est que l’establishment israélien de la défense s’associe à l’AP dans le cadre d’un accord de sécurité à long terme en Cisjordanie. Le ministre de la Défense Yoav Gallant, qui a osé la semaine dernière contester ouvertement les politiques fondamentales de Netanyahu pour la deuxième fois en 14 mois, a déclaré que l’implication des « entités palestiniennes » soutenues par des « acteurs internationaux » constituait « la seule voie » à suivre pour la gouvernance de Gaza d’après-guerre. .

En outre, la communauté internationale s’oriente de plus en plus vers la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien, tout en isolant Israël. Pendant ce temps, le plaidoyer de l’administration Biden en faveur d’une solution à deux États et d’un rôle de l’Autorité palestinienne à Gaza est publiquement conditionné à une réforme significative de l’Autorité palestinienne, notamment de son système éducatif et de ses paiements aux terroristes et à leurs familles.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken (à gauche) rencontre le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane lors d’un voyage d’une semaine visant à apaiser les tensions au Moyen-Orient, à Al Ula, en Arabie Saoudite, le lundi 8 janvier 2024. (Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP)

Le temps est potentiellement limité pour un accord américano-saoudien-israélien d’ici les élections présidentielles américaines. Netanyahu pense peut-être que la solution la plus intelligente consiste à attendre la fin de l’administration Biden dans l’espoir que Donald Trump revienne à la présidence et lui offre un soutien inconditionnel, ainsi qu’à ses principaux alliés de la coalition. Il n’est pas du tout clair que ce serait le cas.

Et il se pourrait bien qu’Israël ait de profondes raisons de regretter profondément l’occasion manquée – une opportunité de changement régional significatif qui n’est pas sans défis complexes, mais qui pourrait représenter la moins mauvaise alternative pour un Israël en crise.

Karim Khan ne laissera pas les faits faire obstacle aux poursuites

Une équipe préliminaire était presque littéralement sur le point de monter à bord d’un avion à destination d’Israël, se préparant à la visite de Karim Khan, le procureur en chef de la Cour pénale internationale, lorsque Khan s’est présenté devant les caméras lundi pour annoncer qu’il demandait son arrestation aux juges de la CPI. mandats d’arrêt contre Netanyahu, Gallant et trois chefs terroristes du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés.

En fait, Khan, qui s’est rendu en décembre et a visité les communautés adjacentes à Gaza où le Hamas a perpétré son massacre barbare, cherchait depuis un certain temps à effectuer une nouvelle visite. Mais comme il souhaitait également se rendre à Gaza, Israël a d’abord refusé de faciliter son voyage.

Le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan visite une ville frontalière de Gaza attaquée par le Hamas, le 3 décembre 2023. (Forum des familles d’otages et de personnes disparues)

Une fois que le gouvernement a cédé et que Khan était, comme l’a clairement indiqué lundi le secrétaire d’État américain Antony Blinken, sur le point d’avoir l’opportunité « dès la semaine prochaine, de discuter de l’enquête et d’entendre le gouvernement israélien », il semble inadmissible que Khan s’est plutôt précipité pour dévoiler les accusations qu’il envisageait.

Blinken a affirmé que la décision de Khan remettait en question « la légitimité et la crédibilité de cette enquête ». Effectivement.

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan (au centre), annonce qu’il a demandé des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que contre les dirigeants du Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Deif et Ismail Haniyeh, le 20 mai 2024. (Crédit : autorisation internationale) Cour criminelle)

Malgré tous les efforts de la coalition Netanyahu l’année dernière, Israël conserve toujours un système judiciaire puissant et indépendant, capable de répondre aux allégations de crimes de guerre et, en effet, est en train d’entendre des pétitions exigeant l’entrée à Gaza d’une aide humanitaire accrue.

De plus, les enquêtes en cours menées par l’avocat général militaire et par un mécanisme d’enquête distinct mentionné par les représentants d’Israël dans l’affaire de « génocide » contre Israël devant la Cour internationale de Justice semblent exclure les enquêtes de la CPI et les mandats d’arrêt contre les officiers de Tsahal, et cela semble incompréhensible. que Khan tenterait d’obtenir des mandats d’arrêt pour crimes de guerre contre Netanyahu et Gallant jusqu’à ce que ces enquêtes israéliennes soient terminées.

La procureure générale Gali Baharav-Miara a publié mercredi une déclaration affirmant que son bureau et celui du procureur de l’État « examinent minutieusement toute allégation sérieuse de violation de la loi par des responsables de l’État d’Israël et appliquent la loi ». Le système juridique est également prêt à examiner « toute réclamation sérieuse, tant en matière de politique que de cas individuels ». Ainsi, la CPI « n’a aucune autorité pour mener une enquête sur [this] » et la demande adressée à la CPI d’émettre des mandats d’arrêt contre le Premier ministre et le ministre de la Défense « est sans fondement ».

Alors qu’il annulait son voyage et se précipitait pour demander les mandats, c’était presque comme si Khan ne voulait pas être confronté à des vérités aussi gênantes.

La stratégie de cessez-le-feu de l’Égypte est vouée à l’échec

Comme l’a rapporté pour la première fois Jacob Magid du Times of Israel vendredi, il apparaît désormais que l’Égypte a torpillé la dernière tentative de négociation d’un accord de trêve sur les otages – en présentant, de manière incroyable, deux séries de propositions différentes à Israël et au Hamas, et en ne coordonnant pas ces efforts. un pari à l’échec garanti avec ses collègues médiateurs américains et qatariens.

Comme je l’ai écrit il y a deux semaines, la version « acceptée » par le Hamas prévoit un processus hautement sophistiqué et trompeur par lequel les monstrueux chefs terroristes de Gaza obtiendraient la fin de la guerre contre eux, un retour garanti au pouvoir et la libération par Israël de un grand nombre de meurtriers de masse pour mettre le feu à la Cisjordanie.

Capture d’écran montrant la capture et l’enlèvement de Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa et Naama Levy à la base de Nahal Oz le 7 octobre 2023 (Forum des familles d’otages)

Si le document publié par le Hamas a effectivement été rédigé uniquement par les Égyptiens, alors leur rôle n’a pas été insensé mais plutôt traître. Il est plus probable qu’il ait été « négocié » entre l’Égypte et le Hamas, les chefs terroristes manipulant les médiateurs égyptiens.

Le résultat final, tragiquement, a été une offre ostensible du Hamas qui ne garantirait pas la libération de la plupart, voire de la plupart des otages, et qui a donc voué à l’échec tout ce cycle de négociations.

Le ministre brutalise la police

Alors que le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a resserré son emprise sur la police israélienne et que le commissaire sortant Kobi Shabtai est devenu un canard boiteux, la brutalité de la force est plus apparente de semaine en semaine. Les policiers en uniforme présents lors des diverses manifestations incessantes pour « libérer les otages » et « élections maintenant » ne remplissent souvent clairement plus leur obligation d’assurer la sécurité des manifestations légitimes, mais tentent plutôt de les restreindre et de les dissuader.

Gadi Kedem, qui a perdu plusieurs membres de sa famille lors du massacre du 7 octobre, arrive porter plainte au commissariat avec sa femme après avoir été agressé la veille lors d’une manifestation, à Tel Aviv, le 19 mai 2024 (Flash90)

Rarement une manifestation se passe de nos jours sans que l’un ou l’autre proche d’un otage ne soit blessé par les flics. Samedi soir à Tel Aviv, Gadi Kedem, qui a perdu six proches le 7 octobre, aurait été battu lors d’une manifestation par un militant de droite connu, puis interrogé sous caution pour son rôle apparent dans l’incident. Ayala Metzger, dont le beau-père Yoram est retenu en otage, est désormais apparemment régulièrement prise pour cible par la police.

Des agents en civil infiltrent les manifestations, puis sortent soudainement les casquettes de baseball de la police et arrêtent ceux qui les entourent. Des manifestants se retrouvent placés en garde à vue simplement parce qu’ils se trouvent à côté d’un des bus dans lesquels la police pousse les contrevenants présumés. Je suis au courant d’un incident au cours duquel une personne qui ne participait pas réellement à une manifestation près du commissariat de police de Jaffa a été traînée par les cheveux, les mains et les pieds menottés, et détenue toute la nuit.

C’est ce qui arrive lorsque l’autorité ministérielle sur l’un des systèmes nationaux les plus sensibles et les plus importants est confiée à un dangereux voyou.

Les forces de sécurité évacuent le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir lors d’une manifestation pour la libération des otages détenus par des groupes terroristes à Gaza, Jérusalem, le 24 avril 2024, suite à la diffusion d’une vidéo de propagande du Hamas par l’otage Hersh Goldberg-Polin. (Chaïm Goldberg/Flash90)

Hé, ciblons AP

Félicitations également à Netanyahu pour sa nomination prévoyante au poste de ministre des Communications de Shlomo Karhi.

Le ministre des Communications Shlomo Karhi arrive à une réunion des factions du Likud à la Knesset, le 8 janvier 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

Karhi est le spécialiste des médias qui a ordonné mardi la saisie d’une caméra utilisée par Associated Press à Sderot pour fournir à des milliers de clients des images en direct du nord de Gaza. Une loi adoptée le mois dernier a donné à Karhi le pouvoir de fermer temporairement Al Jazeera – une décision que le gouvernement n’a pas expliqué, même s’il avait des raisons de soutenir que le réseau qatari incitait à la violence en Israël. Étant donné qu’Al Jazeera est l’un des milliers de clients qui diffusent les images d’AP, Karhi a estimé que la puissante agence de presse basée aux États-Unis devrait également être ciblée.

De toute évidence, Karhi, à qui on a ordonné de revenir sur la décision quelques heures plus tard, était un choix ministériel inspiré – si, par exemple, votre objectif est de garantir que le gouvernement israélien mène une bataille difficile pour la légitimité même de ce pays et son droit à se défendre contre le Hamas, Le Hezbollah et l’Iran doivent être perçus au niveau international comme des ennemis des libertés fondamentales des médias.