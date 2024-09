« Une voie d’espoir et de résilience » : la statue d’Annie Peyachew dévoilée à North Battleford

À l’entrée d’un bosquet herbeux de Central Park à North Battleford, une petite fille se tenait sur un rocher enveloppée dans une couverture étoilée. Alors que la lumière du soleil du milieu de la matinée tachetait doucement d’or les feuilles des arbres en surplomb, la jeune fille – âgée d’à peine sept ans – gardait une expression sereine sur son visage de bronze sculpté.

Aujourd’hui, 110 ans après la fermeture de l’école industrielle de Battleford – le premier pensionnat financé par le gouvernement fédéral au Canada – l’ancienne élève Annie Peyachew a pris place dans la ville de la Saskatchewan comme symbole d’espoir.

« C’est très émouvant aujourd’hui, mais je suis très heureux en même temps », a déclaré le sculpteur et parent d’Annie, Lionel Peyachew.

L’artiste, membre de la Nation crie de Red Pheasant, a expliqué qu’il ne s’attendait pas à ce que l’événement de vendredi attire autant de monde.

« Cela me montre simplement que tout le monde… croit toujours sincèrement en l’espoir et la résilience. »

L’œuvre a été commandée il y a quatre ans par la Battlefords Industrial School Commemorative Association (BISCA) grâce aux fonds fédéraux alloués à la « Commémoration de l’histoire et de l’héritage des pensionnats ».

Le travail de l’argile pour la statue, qui mesure un peu plus de quatre pieds de haut, a duré six mois, puis six à huit mois supplémentaires dans une fonderie.

Des dignitaires locaux, des aînés, des chefs et la famille de la jeune fille décédée en 1911 étaient rassemblés dans le parc. Des écoliers étaient également présents et dispersés en groupes sur l’herbe, qui regardaient la petite fille sur le rocher.

Debout sur ses pieds chaussés de mocassins tandis que la fumée du contenu fumant d’une casserole la submergeait, cette enfant du passé se tenait parmi les enfants du futur.

« Nous sommes ici, mesdames et messieurs, pour quelque chose de très spécial et qui restera éternel dans notre communauté », a déclaré l’animateur Shelden Wuttunee, faisant référence à la commémoration de la mémoire d’un être cher.

« Découvrir la véritable histoire, progresser vers une meilleure relation et réparer les torts du passé. »

En s’adressant aux enfants présents, Wuttunee a déclaré que c’était « un spectacle magnifique » de les voir assis ensemble sur leurs terres du Traité 6 lors d’un rassemblement pour partager la mémoire de tous ceux qui ont fréquenté les pensionnats du monde entier.

Invitant la sénatrice de la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN), Jenny Spyglass, à monter sur le podium et à partager quelques mots, elle s’est également adressée aux étudiants.

Spyglass, dont la mère était une Peyachew et est donc une parente de la jeune fille qui a inspiré l’œuvre d’art, a parlé de sa propre expérience en tant que survivante.

« Je n’étais qu’un bébé lorsqu’ils m’ont emmené », a déclaré l’ancien chef de la Première nation Lean Man de Mosquito Grizzly Bear.

«Jeunes, jeunes enfants, je veux vous dire ceci : vous êtes notre avenir.»

Spyglass a expliqué qu’il était impératif qu’ils restent à l’école et reçoivent une éducation car c’est important pour tout le monde, et a noté qu’elle continue elle-même à apprendre chaque jour. Une partie de cette éducation consistait à apprendre qui elle était.

«Je suis un Stoney-Assiniboine, mon père était Assiniboine, j’ai perdu ma langue, ma mère était ma pionnière, ma mère était mon professeur, alors avec ça, je parle cri et j’en suis fier.» dit-elle.

«Je suis fier d’avoir trouvé… mon identité. Mon identité est de revenir à ma culture, ma culture est réelle pour moi partout où je vais.

Selon Sherron Burns, membre du BISCA, il était de la responsabilité de chacun de reconnaître et d’apprendre l’histoire du pays, y compris les chapitres sombres des pensionnats et leur héritage.

« Aujourd’hui, c’est aussi une question de réconciliation. La réconciliation nous pousse à l’action. Aujourd’hui, nous nous souvenons et honorons les enfants des pensionnats », a-t-elle déclaré.

« Aujourd’hui, je me souviens d’Annie Peyachew : numéro d’étudiant 0139. »

Finalement, le moment est venu pour l’artiste, avec l’aide du lieutenant-gouverneur Russ Mirasty, de retirer la couverture des épaules de l’enfant.

« C’est en effet le moment idéal pour cette statue à l’approche de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et de la Journée du chandail orange », a déclaré Mirasty.

« À partir d’aujourd’hui, cette sculpture puissamment évocatrice rappellera les pensionnats indiens, mais bien plus que cela. »

Plus tôt dans la journée, en regardant la statue encore enveloppée dans la couverture étoilée, le survivant des pensionnats de deuxième génération est devenu ému. Mirasty a expliqué que sa mère avait fréquenté deux écoles distinctes avant de la suivre au début des années 1960 au pensionnat indien de Prince Albert.

« Cela évoque vraiment ces choses que – que parfois – parfois vous voulez garder cachées », a-t-il déclaré.

« Je sais qu’il est important pour nous tous de continuer à parler de l’histoire des écoles… et cette belle statue ici nous rappellera chaque jour cette histoire, mais aussi l’espoir qui existe dans le monde. avenir. »

C’est pour cette raison que Central Park a été choisi comme emplacement pour la statue : la visibilité dans la zone à fort trafic offrirait un effet maximal.

Eleanore Sunchild, membre de BISCA, a expliqué que l’événement et la statue signifiaient « beaucoup ».

« C’est une si belle journée et la statue est si significative », a-t-elle déclaré, soulignant que même si Annie représente tous les enfants qui ne sont pas rentrés à la maison, elle représente également les survivants et leurs familles.

Sunchild a déclaré qu’il y avait une raison pour laquelle la ville s’appelait « Crimetown ».

Une grande partie de la population, a-t-elle expliqué, avait cette histoire et ce traumatisme générationnel dans leur famille. Elle a déclaré que la seule façon pour la communauté de guérir est de travailler ensemble, de s’éduquer et de chercher des moyens de soutenir les peuples autochtones.

«C’est une pièce de déclaration. C’est une déclaration pour les Battleford sur la réconciliation et la reconnaissance du sombre passé », a-t-elle déclaré.

« Il s’agit également de guérir et de travailler ensemble pour que nous puissions construire un avenir. »

Le maire David Gillan était d’accord avec Sunchild et a ajouté qu’en tant que maire, il souhaitait que des événements comme celui-ci rassemblent les gens pour qu’ils apprennent du passé afin qu’ils puissent avancer ensemble. Il a expliqué qu’affronter la vérité fait partie de ce processus.

« Ensuite, il y a la réconciliation, comment avancer ensemble, comment devenir réellement une communauté unie ? il a demandé.

Une solution consistait à organiser des activités tout au long de la semaine précédant le 30 septembre, mais il a déclaré qu’il espérait également que les 51 autres semaines de l’année offriraient des chances similaires.

« Cela fait partie de la guérison, je pense, en particulier pour un grand nombre de membres de notre communauté qui ont souffert et souffrent encore de cet héritage », a-t-il déclaré.

« C’est vraiment une compréhension et une empathie pour les autres. »

Pendant ce temps, alors que l’artiste réfléchissait aux événements de la journée et voyait la lumière du soleil projeter le dos de la petite fille dans une lueur étincelante, cela lui procurait un sentiment de satisfaction.

« Elle était perdue et personne ne savait comment elle était morte », a-t-il déclaré, soulignant qu’il était bon qu’une sculpture comme celle qui représentait son Kokum se trouve dans la communauté.

« Les gens peuvent venir réfléchir et aussi célébrer des choses comme la Journée du chandail orange et la Journée de la vérité et de la réconciliation et des choses comme ça, donc je suis très honoré. »

