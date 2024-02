Une vitamine une fois prescrite pour réduire le risque de maladie cardiaque pourrait en fait l’augmenter, selon une étude

“Hearst Magazines et Yahoo peuvent gagner des commissions ou des revenus sur certains articles via ces liens.”

La niacine a été associée à un risque plus élevé de maladie cardiaque.

Aux États-Unis, il est souvent ajouté à la farine et aux céréales enrichies.



La vitamine B était autrefois un médicament populaire pour réduire le taux de cholestérol élevé.

[table-of-contents] dépouillé

Selon de nouvelles recherches, des niveaux élevés de niacine, une vitamine B présente dans de nombreux aliments et ajoutée aux céréales et aux pains enrichis, peuvent augmenter le risque de maladie cardiaque.

L’étude, publiée dans Nature Médecinea découvert que des niveaux plus élevés de niacine peuvent déclencher inflammation et endommager les vaisseaux sanguins. Pour l’étude, les chercheurs ont analysé des échantillons de sang provenant de 1 162 personnes ayant subi une évaluation pour une maladie cardiaque afin de rechercher des marqueurs communs dans leur sang qui pourraient aider à identifier de nouveaux facteurs de risque de maladie cardiaque.

Les chercheurs ont découvert que le 4PY, une substance produite lorsqu’il y a trop de niacine dans le corps, était fortement lié aux patients ayant eu une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou un autre événement cardiaque. Les chercheurs ont également découvert que le 4PY déclenche directement une inflammation vasculaire qui endommage les vaisseaux sanguins et peut entraîner athérosclérose— l’accumulation de graisses, de cholestérol et d’autres substances dans et sur les parois des artères au fil du temps.

Un participant à l’étude sur quatre semblait consommer trop de niacine et avait des taux élevés de 4PY dans le sang. Mais les chercheurs ont également souligné dans l’étude qu’ils ne savent pas à quel point la niacine est nocive pour la santé.

L’étude soulève de nombreuses questions sur la niacine et son impact sur la santé cardiaque. À venir, les experts partagent ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que la niacine (vitamine B3) ?

La niacine, ou vitamine B3, est une vitamine B hydrosoluble, selon le Instituts nationaux de la santé (NIH). “La niacine est un micronutriment que nous devons obtenir de sources extérieures, comme des suppléments et des aliments”, explique Scott Keatley, RD, copropriétaire de Thérapie nutritionnelle médicale Keatley.

La niacine est ajoutée à la farine, aux produits panifiés et aux céréales enrichies pour réduire le risque de développer une maladie due à une carence nutritionnelle. On le trouve également dans des aliments comme la poitrine de poulet et de dinde, le saumon et les graines de tournesol, selon le NIH.

La niacine se décompose en NAD+, qui joue un rôle clé dans le métabolisme énergétique, la dégradation des acides gras, la réparation de l’ADN, la signalisation cellulaire et la défense antioxydante, explique Keatley. “La niacine se décompose également en niacinamide, qui a de nombreuses fonctions pour protéger la peau”, ajoute-t-il.

Le apport alimentaire recommandé pour les adultes, 16 milligrammes de niacine pour les hommes adultes et 14 milligrammes pour les femmes adultes.

La niacine affecte-t-elle la santé cardiaque ?

La relation entre la niacine et la santé cardiaque est un peu compliquée. Il existe des médicaments sur ordonnance comme Niaspan et son équivalent générique, la niacine ER, qui délivrent 500 à 1 000 milligrammes de niacine à libération prolongée qui sont utilisés pour traiter les taux de cholestérol sanguin élevés, note le NIH. Mais l’utilisation de ces médicaments a été remise en question au cours des dernières années après que les recherches n’ont pas soutenu leur utilisation pour réduire le cholestérol.

« La niacine est essentielle à notre santé : nous ne pouvons pas en produire suffisamment, nous devons donc l’inclure dans notre alimentation », déclare le co-auteur de l’étude. Stanley Hazen, MD, Ph.D., président du Département des sciences cardiovasculaires et métaboliques de la Cleveland Clinic. « Cependant, la niacine n’est presque plus utilisée comme médicament sur ordonnance pour réduire le cholestérol. C’est parce que nous disposons de nombreuses approches alternatives pour abaisser le cholestérol qui aident à réduire beaucoup mieux les risques de maladies cardiovasculaires.

Mais la dernière étude va encore plus loin, suggérant que la niacine, sous la forme de son métabolite de dégradation 4PY, augmente en réalité le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

«Cette étude mettra un autre clou dans le cercueil pour l’utilisation de la niacine dans les maladies cardiaques», déclare Cheng-Han Chen, MD, Cardiologue interventionnel certifié et directeur médical du programme cardiaque structurel du centre médical MemorialCare Saddleback à Laguna Hills, en Californie.

Qui devrait éviter la niacine ?

Le Dr Chen souligne que davantage d’études doivent être réalisées pour comprendre le bon dosage dans la relation entre la niacine et les maladies cardiovasculaires. “Pour l’instant, je mets en garde contre la prise systématique de suppléments de niacine chez la personne moyenne”, dit-il.

Keatley souligne que les derniers résultats de l’étude ne suggèrent pas que vous augmenterez votre risque de développer une maladie cardiaque après avoir consommé du pain ou des céréales enrichies. « Les AJR pour la niacine sont de 14 à 18 milligrammes, et la recherche a porté sur des doses de 500 à 2 000 milligrammes », souligne-t-il. “Pour obtenir 500 milligrammes de niacine à partir de farine enrichie – l’une de nos plus grandes sources de niacine – il faudrait en manger environ 30 livres chaque jour.”

Au lieu de cela, Keatley dit que les personnes qui devraient prêter attention à cette recherche sont celles qui prennent actuellement de fortes doses de niacine pour gérer le cholestérol.

« Le principal point à retenir n’est pas que nous devrions supprimer entièrement notre consommation de niacine : ce n’est pas une approche réaliste ou saine », explique le Dr Hazen. “Compte tenu de ces résultats, une discussion sur la question de savoir si un mandat continu d’enrichissement de la farine et des céréales en niacine aux États-Unis pourrait être justifié.”

La niacine présente-t-elle des avantages ?

La niacine en tant que nutriment présente plusieurs avantages, surtout lorsqu’elle est prise à faibles doses. “Il est essentiel au métabolisme énergétique, à la fonction neurologique et au maintien d’une peau saine”, explique Keatley.

À des doses plus élevées, la niacine a été utilisée pour traiter les taux élevés de cholestérol et de triglycérides, car elle peut aider à réduire le cholestérol LDL (« mauvais ») et à augmenter les taux de cholestérol HDL (« bon »). “Cependant, son utilisation à ces fins doit être étroitement surveillée par un professionnel de la santé”, explique Keatley.

Mais le Dr Chen souligne que l’utilisation de niacine à fortes doses pour traiter l’hypercholestérolémie est en train de perdre la popularité.

La niacine aide-t-elle en cas d’artères obstruées ?

C’est délicat. Quelques recherches plus anciennes a montré que la niacine était efficace pour réduire l’accumulation de plaque dans les artères. Plus précisément, des études ont montré que la niacine peut aider à augmenter le cholestérol HDL (« bon »), censé protéger contre les maladies cardiaques.

Mais plus données récentes, comprenant une analyse de 35 760 patients issus de 17 essais cliniques, montrent que la niacine n’a pas été utile dans la prévention d’événements cardiaques graves comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou le décès d’une maladie cardiaque. Les chercheurs ont largement conclu que la niacine peut être utile pour contrôler le cholestérol chez les personnes qui ne peuvent pas prendre de statines (des médicaments courants pour réduire le cholestérol), mais qu’elle n’aide pas à réduire le risque global de maladie cardiovasculaire.

“Il existe un soi-disant paradoxe de la niacine découlant de l’utilisation passée de la niacine comme agent thérapeutique pour traiter [high cholesterol]”, dit le Dr Hazen. “Le paradoxe est né des résultats d’essais cliniques selon lesquels, même si la niacine réduit le cholestérol LDL, elle ne réduit pas le risque de maladie cardiovasculaire et a même montré des preuves d’une augmentation de la mortalité globale.”

Si vous prenez actuellement de la niacine pour réduire votre risque de maladie cardiaque, le Dr Chen dit que c’est une bonne idée de consulter votre médecin, mais ne paniquez pas et n’arrêtez pas de prendre votre médicament avant d’en avoir parlé avec votre médecin. . “Il est trop tôt pour faire des recommandations concernant l’évitement de la niacine sur la base de ces résultats”, dit-il. “Pour l’instant, je recommanderais simplement de ne pas prendre de supplémentation supplémentaire en niacine.”

“La science de la nutrition, comme toute bonne science, évolue à mesure que nous en apprenons davantage et que nos outils s’améliorent”, explique Keatley. “Des doses énormes d’une vitamine vitale ne sont peut-être pas aussi bonnes qu’on le pensait autrefois, il est donc toujours préférable d’obtenir vos vitamines à partir de sources alimentaires et de faire de votre mieux pour ne pas aller aux extrêmes.”

Le Dr Hazen est d’accord. « Les patients devraient consulter leur médecin avant de prendre des suppléments en vente libre et se concentrer sur une alimentation riche en fruits et légumes tout en évitant les excès de glucides », dit-il.

Les compléments alimentaires sont des produits destinés à compléter l’alimentation. Ce ne sont pas des médicaments et ne sont pas destinés à traiter, diagnostiquer, atténuer, prévenir ou guérir des maladies. Soyez prudent lorsque vous prenez des compléments alimentaires si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Soyez également prudent lorsque vous donnez des suppléments à un enfant, sauf sur recommandation de son professionnel de la santé.

Vous pourriez aussi aimer