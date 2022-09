Une visite chez l’optométriste s’avère être une expérience révélatrice – Shaw Local

Beaucoup d’entre nous ne réfléchissent pas beaucoup à la façon dont nous menons notre journée, fonctionnant sur une sorte de pilote automatique basé sur de nombreuses années de routine.

Nous n’avons pas eu à nous soucier de la façon d’attacher nos chaussures, de ce qui est nécessaire pour monter dans un véhicule ou d’un certain nombre d’activités quotidiennes depuis que nous étions de petits enfants qui apprenaient à faire ces choses pour la première fois.

Si vous êtes comme moi et que vous portez des lunettes et des contacts, vous connaissez également la série de machines et les étapes nécessaires pour déterminer les verres de prescription dont vous aurez besoin pour pouvoir voir clairement.

Encore une fois, ce n’est pas quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. L’optométriste et les techniciens sont bons pour expliquer chaque étape, donc tout ce que nous devons faire est de suivre.

Ajoutez la démence au mélange, et cette activité apparemment « sans prise de tête » devient beaucoup plus compliquée.

Ma première rencontre avec la difficulté du bureau de l’ophtalmologiste est survenue lorsque je prenais soin de ma mère, qui à l’époque avait plus de 80 ans. Non seulement ma mère était sérieusement myope, mais elle avait aussi des cataractes et une affection appelée blépharospasme, qui sont des spasmes de la paupière. Ses paupières se fermaient et ne voulaient plus se rouvrir.

Au moment où ma mère est venue vivre avec moi, elle avait déjà renoncé à essayer de régler les problèmes de paupières. Pendant des années, elle avait eu des injections de Botox dans ses paupières pour se débarrasser des spasmes, et après un certain temps, les injections ont cessé de fonctionner.

Ensuite, maman a développé une démence vasculaire, qui a non seulement affecté sa pensée, mais je suis presque sûr que cela a également altéré son traitement visuel. Elle se plaignait de voir double, et elle voyait aussi des choses qui n’étaient pas là.

Cela a fait des visites chez l’ophtalmologiste une véritable aventure. On ne pouvait jamais être sûr de ce qu’elle lancerait à l’optométriste.

Ce que j’ai appris au cours de ces années, c’est que l’ophtalmologiste n’a pas nécessairement besoin d’une personne capable de lire cette rangée de lettres sur le tableau des yeux pour savoir quelle prescription utiliser. Pour cela, j’étais reconnaissant, surtout quand ma mère arrivait au bureau de l’ophtalmologiste dans l’une de ses humeurs les plus fougueuses.

J’ai repensé à tout cela récemment. Tony et moi venons d’avoir notre visite annuelle chez l’ophtalmologiste la semaine dernière.

L’année dernière, Tony, qui est au stade intermédiaire de l’apparition précoce de la maladie d’Alzheimer, était encore capable de lire les lettres sur le tableau des yeux. Certes, la plupart du temps, c’était tactile, mais notre optométriste a été patient et gentil alors qu’il essayait de comprendre ce qu’elle lui demandait.

Comme ma mère, Tony a sa propre couche supplémentaire de défi dans le département de la vision. Quand il avait 5 ans, il a été frappé à l’œil par une pierre qui avait été mise dans une boule de boue. Il a perdu la vision de cet œil. C’est une autre chose à laquelle les ophtalmologistes de Tony ont dû faire face.

Au fur et à mesure que la maladie de Tony progressait, il avait de plus en plus de mal à suivre les commandes. Quelque chose de simple comme « rapprochez votre chaise de la machine » se heurte au silence et… rien. Répéter la commande n’a généralement aucun effet non plus.

Ce n’est pas que Tony veut être peu coopératif. Non, il est plus qu’heureux d’aider les techniciens qui essaient d’administrer ces tests. Il ne comprend tout simplement pas.

Cela m’oblige à essayer de faire coopérer Tony. Parfois je peux, et parfois je ne peux pas.

Dieu merci, tout le monde au bureau est prêt à travailler avec lui. Mais essayer d’amener quelqu’un qui ne comprend pas ce que vous voulez à mettre son œil sur une machine, à rester immobile et à ouvrir suffisamment grand son œil pour prendre une photo était presque une tâche impossible.

Pourtant, les ophtalmologistes ont des moyens de contourner ces obstacles apparemment insurmontables. Après avoir fait ce qu’elle était capable de faire, notre ophtalmologiste a pu me dire que la vision de Tony était restée stable.

J’étais plus qu’un peu reconnaissant pour cela. Choisir des lunettes avec une personne atteinte de démence ou de la maladie d’Alzheimer peut être un tout autre défi.

J’y suis allé, je l’ai fait aussi.

• Joan Oliver est l’ancienne rédactrice en chef adjointe du Northwest Herald. Elle est associée au Northwest Herald depuis 1990. On peut la joindre au jolivercolumn@gmail.com.