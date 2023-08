Une visite à Trinity Site, le centre du film Oppenheimer

Pour atteindre l’endroit où l’ère nucléaire est née et où l’histoire humaine a basculé, quittez la route 380 à Stallion Gate, à l’extrémité nord de la portée de missiles White Sands de l’armée américaine, non loin de la petite ville désertique de Socorro, au Nouveau-Mexique. Conduisez à travers le maquis plat, sec et vide que les Espagnols appelaient Jornada del Muerto, ou le Voyage de la Mort, entouré à l’horizon par la Sierra Oscura, les Montagnes Sombres.

Après environ 17 miles, vous atteindrez un vaste parking qui reste en grande partie vide une grande partie de l’année. Passez devant un tube en acier mutilé de 200 tonnes appelé Jumbo et tenez-vous devant un obélisque en pierre extrait de la roche volcanique à proximité. Les mots sur la plaque vous diront où vous êtes : Trinity Site – où le premier engin nucléaire au monde a explosé le 16 juillet 1945.

Trinity a largement disparu de la conscience publique, éclipsée d’abord par l’horreur des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, et plus tard tout à fait alors que la peur de la bombe elle-même commençait à s’estomper dans l’après-guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, le ministère de l’Intérieur a tenté de créer un monument national sur le site de Trinity, mais ses efforts ont été continuellement frustrés par l’armée, qui voulait conserver White Sands pour tester son inventaire croissant de missiles loin du public.

En vérité, les Américains n’ont jamais su quoi penser de Trinity, à la fois la plus grande des réalisations techniques et scientifiques, l’aboutissement du projet Manhattan et le lieu de naissance de la première arme de destruction massive, où les moyens de tuer des millions de personnes ont été essayés et testés. . Ce n’est qu’en 1975 que Trinity Site a finalement été déclaré monument historique national – à quelques rangs d’un parc historique national – et même maintenant, il reste en grande partie fermé aux visiteurs, à l’exception de deux samedis par an en avril et octobre.

Vous pouvez vous attendre à ce que les foules grandissent cet automne, car le test Trinity est la charnière du biopic à succès de Christopher Nolan Oppenheimer, sur l’homme derrière le projet Manhattan. Mais qu’est-ce que ça fait de se tenir à l’endroit de Ground Zero, le site où, comme le dit le général Leslie Groves de Matt Damon dans le film : « la putain de chose la plus importante qui se soit jamais produite dans l’histoire du monde » s’est réellement produite ?

Le jour où le soleil s’est levé deux fois

J’ai eu la chance de visiter Trinity Site moi-même au printemps 2018, alors que je faisais des recherches pour mon livre La fin des temps : un bref guide de la fin du monde. Je ne suis pas sûr de ce à quoi je m’attendais alors que je grillais sous le soleil du Nouveau-Mexique. Un moment de clarté existentielle ? Un monument qui représente l’énormité de ce qui s’est passé ici, le moment et le lieu où les êtres humains ont démontré qu’ils auraient désormais le pouvoir de se détruire ?

Mais à l’exception d’un morceau de béton de deux pouces laissé par la tour d’origine et des morceaux de vert vitreux appelés trinitite qui ont été liquéfiés dans l’explosion avant de tomber sur la terre sous forme d’éclats durcis, il y a peu d’indications sur le site Trinity aujourd’hui de ce qui s’est passé plus qu’il y a 70 ans. Et même les conséquences les plus immédiates ont laissé certains des témoins déçus. Quelques semaines après le test, le général Groves, directeur du projet Manhattan et patron d’Oppenheimer, a été conduit sur le site pour un voyage d’observation. Un physicien du projet Manhattan s’est souvenu de Groves regardant le cratère laissé par la première bombe atomique et remarquant : « C’est tout ?

Mais personne qui a été témoin du jour où le soleil s’est levé deux fois n’a jamais oublié l’expérience, un fait habilement capturé dans la recréation magistrale de l’événement par Nolan. Le jour de ma visite à Trinity, des photos image par image des instants qui ont suivi l’explosion de la bombe ont été disposées contre la clôture. Voici comment je l’ai décrit dans mon livre :

À 0,006 seconde, il y a une bulle de lumière parfaite, comme si l’aube elle-même s’était soudainement épanouie du sol désertique. La chaleur de l’explosion est des milliers de fois plus chaude que la surface du soleil, et la lumière à ce moment précis était une douzaine de fois plus brillante. À 0,025 seconde, la tête de bulle continue de monter, tandis qu’une frange de feu se propage sur le sol… À 0,053 seconde, cette bulle parfaite commence à perdre sa clarté, devenant diffuse et floue, comme si elle était submergée par sa propre énergie, tandis que l’enfer à la surface se dilate, creusant la terre en dessous. À ce stade, tout être vivant dans un rayon d’un mile est mort ou le sera bientôt. À 0,10 seconde, l’explosion ressemble à rien de moins qu’un halo sur la tête d’une peinture de la Renaissance du Christ, alors que l’exposition elle-même commence à se dégrader. La chaleur atomique a rendu l’air lumineux, tandis que la force de l’onde de choc s’étend vers l’extérieur, déchiquetant la matière sur son passage. Tout est ravagé, tout est brûlé. Et à 15 secondes après la détonation vient l’image familière du champignon atomique, ce que l’historien de l’art John O’Brian a appelé « le logo des logos du 20e siècle » … Ce champignon atomique – comme on n’en avait jamais vu sur Terre auparavant – est le résultat d’une chaleur intense au cœur du souffle, faisant monter l’air en colonne, avant de se répandre dans le chapeau d’un champignon.

Dans leur biographie définitive Prométhée américain, la source du film de Nolan, Kai Bird et Martin J. Sherwin ont écrit que personne ne peut savoir ce qui a traversé l’esprit du physicien lorsqu’il a vu la chose que lui, plus que toute autre personne, avait voulu voir exister. Le frère d’Oppenheimer, Frank, s’en est souvenu: « Je pense que nous venons de dire: ‘Ça a marché.' »

Plus que ses mots, c’était le visage d’Oppenheimer à la suite qui était révélateur, un autre moment que Nolan capture parfaitement. Le physicien du projet Manhattan, Isidor Isaac Rabi, l’a rappelé ainsi : « Je n’oublierai jamais sa marche. Je n’oublierai jamais la façon dont il est sorti de la voiture… sa marche était comme Plein midi… ce genre de jambe de force. Il l’avait fait.

Pourtant, le site de Trinity lui-même ne contient aujourd’hui rien de ce triomphalisme, tout comme il n’a rien à dire sur les dizaines de milliers de personnes qui seraient tuées en quelques semaines par les descendants de cette bombe originelle.

Était-ce une victoire scientifique ? Une horreur absolue ? Tout visiteur de Trinity n’a que ses pensées, une plaque nue et le désert silencieux et sans fin qui l’entoure.

Où la fin a commencé

Comment se souvenir d’Oppenheimer et de Trinity ? Bien mieux que nous ne le faisons maintenant. Malgré la biographie de Bird et Sherwin, qui a remporté le prix Pulitzer en 2006, et le tout aussi grand livre de Richard Rhodes en 1986 La fabrication de la bombe atomique, qui présente Oppenheimer comme personnage central, lui et le test lui-même ont reçu beaucoup moins que ce qui leur était dû. Oppenheimer n’était ni président ni général, et bien qu’il soit un excellent physicien théoricien, il ne faisait pas partie de la vingtaine de scientifiques liés au projet Manhattan qui avaient déjà remporté ou allaient remporter un prix Nobel.

Et pourtant, sans la capacité d’Oppenheimer à motiver et à rassembler des égos scientifiques hargneux, et la pure motivation qui était le produit de ce que Groves appelait son «ambition démesurée», le projet Manhattan n’aurait probablement jamais réussi. Et Trinity était la preuve de ce succès. Le film de Nolan contribue grandement à corriger ce score.

Mais le succès d’Oppenheimer contenait en lui les germes de sa propre destruction – quelque chose qu’Oppenheimer lui-même, un étudiant de longue date de la pensée hindoue, aurait pu apprécier. À la fin du film, on voit Oppenheimer rendre visite à Albert Einstein sur le campus paisible et verdoyant de l’Institute for Advanced Study de Princeton, loin du désert aride de Trinity. Oppenheimer rappelle au scientifique plus âgé une conversation antérieure, lorsque les physiciens du projet Manhattan craignaient qu’une bombe nucléaire n’enflamme l’atmosphère par inadvertance.

« Quand je suis venu vous voir avec ces calculs, nous avons pensé que nous pourrions déclencher une réaction en chaîne qui pourrait détruire le monde entier », a déclaré Oppenheimer.

« Qu’en est-il? » répond Einstein.

« Je crois que nous l’avons fait », dit Oppenheimer.

Qu’est-ce que Trinity Site ? C’est l’endroit où ces calculs ont été prouvés dans le feu nucléaire, le Ground Zero où une fin possible pour nous tous a commencé.