Un spécialiste des soins de la faune du zoo de San Diego, aux États-Unis, a été admis à l’hôpital après avoir été mordu par un serpent venimeux lundi. Selon un rapport du New York Post, l’incident s’est produit alors que ce spécialiste de la faune prenait soin du serpent vipère des broussailles d’Afrique dans une zone non publique.

Le zoo a déclaré que l’employé avait été immédiatement emmené à l’hôpital pour évaluation et que tous les protocoles avaient été suivis pour lui offrir un bon soutien médical possible. Cependant, le membre du personnel reste actuellement dans un état inconnu.

« Bien que le zoo de San Diego s’occupe d’un certain nombre de reptiles venimeux, des incidents comme celui-ci sont très rares et le serpent a été contenu à tout moment sans risque de fuite », a ajouté le zoo dans un communiqué.

Vipère de brousse africaine, scientifiquement connu comme Atheris hispida, sont l’un des serpents les plus venimeux du monde. Ils sont originaires d’Afrique centrale et se trouvent généralement dans des pays comme la République démocratique du Congo, le sud-ouest de l’Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Ils sont repérés dans les régions tropicales telles que les forêts tropicales. African Bush Viper fait partie de la famille Vipéridés et sont apparentés à d’autres reptiles venimeux comme les crotales et la vipère trouvés dans les régions tropicales d’Asie.

Le mâle African Bush Viper peut atteindre près de 2,5 pieds de longueur et l’espèce est facilement reconnaissable à ses écailles dorsales qui lui donnent une apparence distinctive de dragon.

Le venin trouvé dans ces vipères de brousse africaines est neurotoxique et une morsure peut entraîner une hémorragie grave des organes internes. Il peut également provoquer de graves lésions rénales et perturber la coagulation et la circulation sanguine. Les symptômes de morsure peuvent provoquer une inflammation sévère et la mort des tissus.

Il n’y a actuellement aucun anti-venin disponible pour une morsure de ce serpent venimeux particulier et si la victime ne reçoit pas de premiers soins rapides, la morsure peut s’avérer fatale pour un humain.

