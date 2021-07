Une violente tempête de grêle endommage des véhicules en Italie, des témoins partagent des vidéos horribles

Plus tôt cette semaine, une violente tempête de grêle a frappé une partie du tronçon nord de la route entre Milan et Naples, qui couvre une distance de 804 kilomètres. Plusieurs vidéos enregistrées par les témoins oculaires ont circulé sur les réseaux sociaux, donnant un aperçu de la catastrophe qui a frappé le pays européen. Des vidéos ont montré comment d’énormes grêlons ont brisé les vitres et les écrans des voitures, entraînant des collisions par l’arrière sur l’une des autoroutes les plus importantes.

L’orage de grêle sur l’autoroute a finalement déclenché le chaos et la panique parmi les citoyens. Selon Sky News, les autorités ont dû fermer une partie de la route pendant une courte période alors que le chaos se déroulait avec de lourds grêlons, endommageant les véhicules. Pendant le temps où l’autoroute était fermée, des véhicules d’urgence ont facilité l’intervention, mentionne le rapport. Il a en outre mentionné que des images montraient également des véhicules avec des pare-brise brisés s’arrêtant sur la route alors que la tempête passait.

Dans une vidéo partagée par The Guardian, une personne a enregistré la vidéo de l’intérieur de la voiture alors que des grêlons brisaient ses pare-brise. Le rapport mentionne également que de nombreux voyageurs sur l’autoroute ont été blessés, principalement par des éclats de verre provenant de pare-brise fêlés, bien qu’aucun d’entre eux n’ait été grièvement blessé.

Une autre vidéo partagée sur Twitter par un utilisateur @4_04_Not_Found montrait de lourds grêlons tombant sur les toits du bâtiment et sur le sol. L’effet des grêlons tombant sur le sol a laissé des éclaboussures d’eau continues. La légende du message disait: « L’Italie a connu de fortes averses de pluie, y compris une quantité massive de grêle de la taille d’un rocher. Le nord et le centre de l’Italie ont été bombardés par une tempête monstre – avec des boules de glace plus grosses que des pommes.

L’Italie a connu de fortes averses de pluie, y compris une quantité massive de grêle de la taille d’un rocher. Le nord et le centre de l’Italie ont été bombardés par une tempête anormale – avec des boules de glace plus grosses que les appels ! La tempête de grêle a endommagé des centaines de voitures sur l’autoroute A1 près de Parme. 👀 pic.twitter.com/eWP80MapC5 — 404_Not_Found (@4_04_Not_Found) 27 juillet 2021

Dans le tweet suivant, l’internaute a également posté une photo des grêlons collectés par un témoin oculaire.

Le fil Twitter comprenait également une vidéo de l’autoroute Naples-Milan qui montrait plusieurs voitures garées sur le bord de la route alors que les autorités intervenaient.

Outre les tempêtes de grêle, l’Italie est également confrontée à des incendies de forêt dans la région centrale de la Sardaigne, obligeant les gens à quitter leur domicile.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici