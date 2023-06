Une violente tempête dans le sud du Brésil tue 8 personnes et fait 19 autres disparues

Les autorités de l’État de Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil, ont déclaré samedi que huit personnes étaient mortes et 19 autres étaient portées disparues après qu’une tempête hivernale a balayé la région.

Le gouverneur Eduardo Leite a déclaré que l’une des personnes tuées était un bébé de 4 mois, décédé avant que les sauveteurs n’aient pu se rendre sur place. Des décès ont été enregistrés dans sept villes.

« Ce premier moment, depuis jeudi soir jusqu’à maintenant, est surtout de protéger des vies humaines, de soutenir et de secourir des personnes », a déclaré Leite lors d’une conférence de presse samedi avec d’autres autorités.

Deux ministres du gouvernement du président Luiz Inácio Lula da Silva se sont rendus dans l’État pour montrer leur soutien et organiser des investissements pour le Rio Grande do Sul et les villes confrontées à une situation critique. Ils se rendront également dans l’État voisin de Santa Catarina, également touché par les inondations.

Les pompiers ont effectué 2 400 sauvetages dans les 35 villes du Rio Grande do Sul touchées par la tempête tropicale.

LES AMIS HONORENT UN AIMÉ DÉCÉDÉ EN LE LAISSANT MARQUER UN BUT FINAL À SON SILLAGE

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Plusieurs routes étaient toujours bloquées dans le Rio Grande do Sul, les vols vers les principales villes de l’État ont été annulés tout au long de vendredi et l’électricité était coupée dans tout l’État.

Selon Leite, des agents de l’État inspectent les routes et les ponts endommagés pour voir si un accès peut être rétabli dans les zones les plus touchées.

Les maires des villes touchées ont déclaré qu’il était tombé deux fois plus de pluie en 24 heures que ce à quoi on s’attendrait normalement pour tout le mois de juin.

Le maire de Maquine a déclaré sur ses réseaux sociaux que les précipitations dans sa ville avaient dépassé environ 11 pouces en une journée.

Les experts ont déclaré que la tempête était un cyclone extratropical, un type de système météorologique qui se produit le plus souvent aux latitudes moyennes et élevées plutôt que sous les tropiques.