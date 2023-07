Une violente tempête dans le comté de McHenry laisse des dégâts – Shaw Local

Au milieu des sirènes de tornade, une tempête a ravagé le comté de McHenry mercredi soir, laissant des dégâts dans son sillage.

Avec un avertissement de tornade en vigueur de 18 h à 18 h 45 mercredi, la tempête s’est déplacée vers l’est et a touché Huntley, Algonquin, Lake in the Hills, Crystal Lake, Cary et Fox River Grove.

Le service météorologique national de Chicago a signalé des tornades dans la banlieue sud-ouest de Chicago, Hodgkins, Streamwood, South Elgin et près de l’aéroport O’Hare.

La tempête a commencé à Huntley en se déplaçant vers l’est à 35 mph, a rapporté le National Weather Service. Des arbres tombés, des toits endommagés et d’autres débris sont signalés à Huntley et à Algonquin.

Robert Chandler de Golden Gate Avenue à Huntley a déclaré que sa femme et lui se garaient dans leur garage lorsqu’ils ont entendu les sirènes retentir. Il s’est dirigé vers sa porte-fenêtre et a vu un champ de débris grouiller à l’extérieur et il a dit à tout le monde d’entrer dans le sous-sol.

Lorsque les sirènes se sont arrêtées, il est sorti et a vu une planche 2×6 sortir de la cour avant de son voisin.

« Il y avait beaucoup de dégâts et de débris dans le quartier, et une grande partie provenait d’environ un quart de mile », a déclaré Chandler. Il a calculé la distance parce que quand lui et son fils ont fait le tour du quartier à environ cinq pâtés de maisons, c’est là qu’il a vu des maisons et un immeuble sans toit.

« Il y avait des arbres qui ont juste été coupés en deux ou abattus », a-t-il déclaré.

Chandler a dit qu’il n’avait pas vu de nuage en entonnoir, mais qu’il avait vu les débris tourbillonner.

Deux complexes d’appartements à Huntley auraient été endommagés avec « de nombreuses personnes déplacées », a déclaré le photographe Alex Vucha.

ComEd a signalé que plus de 1 000 clients sont touchés dans le comté de McHenry avec plus de 10 zones confirmées signalant des pannes.

Le courant de Tracy et Matt Sawyer, habitants de Huntley, s’est éteint vers 18 h lorsque la tempête a frappé pour la première fois et est revenu vers 19 h 50.

« Il y avait beaucoup de vent et le ciel se déplaçait très vite », a déclaré Matt Sawyer. « Ça s’est terminé très vite. Je dirais dans les cinq minutes.

Sa fille Emma Sawyer était aux studios Dance Force à Huntley lorsque la « tornade a traversé le bâtiment ». Des arbres ont été renversés et la benne à ordures a été soufflée sur le parking, a-t-elle déclaré.

