Une « violente émeute » dure toute la nuit en Suède après l’incendie du Coran | Nouvelles du monde

Des affrontements qualifiés par la police de « violentes émeutes » ont éclaté dans la troisième plus grande ville de Suède après qu’un manifestant anti-islam ait incendié le Coran.

La police de Malmö a déclaré avoir reçu des jets de pierres et des dizaines de voitures incendiées, notamment dans un garage souterrain, lors d’affrontements qui ont débuté dimanche et ont duré toute la nuit.

Cela a commencé après qu’une foule en colère a tenté d’arrêter le militant anti-islam Salwan Momika après qu’il ait brûlé un exemplaire du Coran.

Une série d’incidents d’incinération du Coran en Suède et dans ses pays voisins Danemark ont déclenché des protestations de colère ces derniers mois – et ont menacé de provoquer une crise diplomatique entre les deux pays et les nations musulmanes.

Tôt lundi, une foule en colère a incendié des pneus et des débris et certains ont été vus en train de jeter des scooters électriques, des vélos et des barrières dans le quartier de Rosengard à Malmö – qui a connu des violences similaires dans le passé.

Au moins trois personnes ont été arrêtées, a indiqué la police.

« Je comprends qu’un rassemblement public comme celui-ci suscite de fortes émotions, mais nous ne pouvons pas tolérer des troubles et des expressions violentes comme celles que nous avons vues dimanche après-midi », a déclaré l’officier de police Petra Stenkula.

« Il est extrêmement regrettable de constater une nouvelle fois des violences et du vandalisme à Rosengard », a-t-elle déclaré.

M. Momika, un réfugié irakien, a profané le Coran lors de plusieurs manifestations anti-islam, principalement à Stockholm, qui ont provoqué la colère dans de nombreux pays musulmans.

Les dirigeants musulmans de Suède ont appelé le gouvernement à trouver des moyens de mettre fin aux incendies du Coran, mais la police a autorisé les actions de M. Momika, invoquant la liberté d’expression.

En Suède, aucune loi n’interdit spécifiquement de brûler ou de profaner le Coran ou d’autres textes religieux, car le pays a abandonné les lois sur le blasphème en 1970.

La police doit invoquer des motifs spécifiques pour refuser un permis de manifestation ou de rassemblement public, mais le gouvernement a annoncé une enquête sur les possibilités juridiques permettant à la police de refuser un permis pour des raisons de sécurité nationale.

Le mois dernier, la Suède et le Danemark, qui comptent parmi les pays les plus libéraux au monde, ont renforcé les contrôles aux frontières par crainte de représailles.

Les services de sécurité suédois ont également augmenté leur menace terroriste de trois à quatre – cinq étant le maximum – ce qui signifie qu’il existe une « menace élevée » d’attaque.