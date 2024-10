Une violation massive de données dans les studios Game Freak révèle une nouvelle intrigue choquante du film Pokémon sombre

Game Freak, le studio derrière le chef-d’œuvre des jeux vidéo Pokémon, a été touché par la plus grande violation de données de son histoire ciblant le film – Le Pokémon. Un utilisateur aurait vidé des tas de données en ligne, celles-ci auraient été extraites des studios Game Freak. La taille de la fuite dépasserait apparemment l’unité téraoctet et inclurait toutes les bonnes choses, y compris les ressources et les traditions du jeu. Game Freak est sous le choc d’une violation de données révélant des détails sur le 24e film Pokémon. (@DetPikachuMovie/X)

Lire aussi : Le streamer Asmongold interdit sur Twitch suite à des propos racistes contre les Palestiniens : « Ils viennent d’inférieurs… »

Fuite historique du film Pokémon

La fuite suggérait que le studio jouait avec diverses idées pour le 24ème film et était désigné par le nom de code Bauer. La production du film a débuté en 2021 et devait sortir en 2023, mais il a été définitivement abandonné.

Selon la fuite, un synopsis approximatif du 24ème film Pokémon a été développé et il prend une tournure plus sombre que les autres sortis auparavant. L’idée du film était de redémarrer tout l’univers de Pokémon pour reconquérir les fans perdus au fil des années. La touche sombre de l’histoire a été ajoutée pour plaire aux fans plus âgés qui disposent des ressources financières nécessaires pour regarder des films au cinéma. Le film a évolué vers un scénario plus intense auparavant avec le tout premier film, Pokemon : The First Movie, tel que rapporté par Comicbook.

Lisez aussi : Taylor Swift annonce un changement de carrière avec un nouveau livre alors que la dernière étape de l’Eras ​​Tour démarre

Fuite d’un croquis du film Pokémon

Les fuites ont révélé que le film se serait déroulé dans le Kanto moderne avec Mew comme créature mythique centrale du film. Le synopsis aurait tourné autour de deux personnages originaux appelés Light et Akari alors qu’ils luttaient pendant l’étape de l’adolescence. Il abordait des sujets intenses allant de la cyberintimidation au suicide.

Cependant, la fuite a indiqué que les dirigeants n’étaient pas très enthousiasmés par le ton, étant donné qu’une grande partie de leur base de fans est composée d’enfants. Ils n’étaient même pas contents d’exposer les enfants à des sujets aussi sombres qui pourraient avoir de graves conséquences sur les jeunes enfants.

D’autres détails divulgués sur la violation de données ont dévoilé les codes sources d’anciens jeux tels que Pokémon HeartGold et SoulSilver et les noms de code du Switch 2, y compris les prochains jeux Pokémon Gen 10 – respectivement « Ounce » et « Gaia ». La fuite comprenait également l’histoire de Pokémon remontant à 30 ans, des mentions d’un MMO Pokémon actuellement en développement ainsi que des informations sur les réunions de l’entreprise, les conceptions bêta, les informations sur les employés et les titres à venir, comme le rapporte CBR.

Les films Pokémon sont connus pour sortir un film chaque année depuis 1988 et les fans sont devenus habituels, mais cela fait quatre ans depuis la sortie du dernier film. De plus, avec la fuite, l’avenir du film semble sombre.