Une violation de données chez Infosys McCamish révèle des informations confidentielles appartenant à des clients de TIAA | Console and Associates, PC

Le 6 septembre 2024, TIAA a déposé un avis de violation de données auprès du procureur général de Californie après avoir découvert qu’une violation de données chez Infosys McCamish Systems, LLC (« IMS ») avait entraîné la divulgation de données confidentielles. Dans cet avis, TIAA explique que l’incident n’a pas été causé par une violation des systèmes de TIAA, mais qu’il a néanmoins permis à une partie non autorisée d’accéder à des informations sensibles appartenant à des clients. Une fois son enquête terminée, TIAA a commencé à envoyer des lettres de notification de violation de données à toutes les personnes dont les informations ont été affectées par le récent incident de sécurité des données.

Si vous avez reçu une notification de violation de données de la part de TIAA ou d’Infosys McCamish, il est essentiel que vous compreniez ce qui est en jeu et ce que vous pouvez faire à ce sujet. Un avocat spécialisé dans les violations de données peut vous aider à en savoir plus sur la manière de vous protéger contre la fraude ou le vol d’identité, ainsi qu’à discuter de vos options juridiques suite à la violation de données d’Infosys McCamish / TIAA. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre article récent sur le sujet ici.

Quelle est la cause de la violation de données affectant les clients de TIAA ?

La violation de données de TIAA / Infosys McCamish n’a été annoncée que récemment, et de plus amples informations sont attendues dans un avenir proche. Cependant, le dossier de TIAA auprès du procureur général de Californie fournit des informations importantes sur ce qui a conduit à la violation. Selon cette source, le 2 novembre 2023, Infosys McCamish a appris qu’une partie non autorisée avait accédé à son réseau informatique. En réponse, IMS a sécurisé ses systèmes, puis a lancé une enquête pour en savoir plus sur l’incident et sur les informations sur les consommateurs qui ont été divulguées, le cas échéant.

Grâce à cette enquête, IMS a appris que la partie non autorisée avait accédé à son réseau entre le 29 octobre 2023 et le 2 novembre 2023, y compris à des fichiers contenant des informations confidentielles appartenant à des clients de TIAA. IMS était en possession d’informations sur les clients de TIAA parce qu’elle fournit des services administratifs à TIAA.

Après avoir appris que des données sensibles sur les consommateurs étaient accessibles à une partie non autorisée, TIAA a examiné les fichiers compromis pour déterminer quelles informations avaient été divulguées et quels consommateurs avaient été touchés.

Le 6 septembre 2024, la TIAA a envoyé des lettres de violation de données à toutes les personnes touchées par le récent incident de sécurité des données. Ces lettres devraient fournir aux victimes une liste des informations leur appartenant qui ont été compromises.

Plus d’informations sur TIAA

Fondée en 1918 et basée à New York, dans l’État de New York, la Teachers Insurance and Annuity Association of America est un fournisseur de services financiers dans les domaines universitaire, de la recherche, médical, culturel et gouvernemental. La TIAA exerce ses principales activités à partir de bureaux situés à Denver, au Colorado, à Charlotte, en Caroline du Nord et à Dallas, au Texas. La TIAA emploie plus de 15 800 personnes et génère environ 40 milliards de dollars de revenus annuels.