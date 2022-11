Une ville ukrainienne célèbre la sortie de la Russie mais fait face à une énorme reconstruction

Les habitants de Kherson ont célébré dimanche la fin de l’occupation russe de huit mois pour la troisième journée consécutive, alors même qu’ils faisaient le bilan des dégâts considérables laissés dans la ville du sud de l’Ukraine par les forces du Kremlin en retraite.

Une foule en liesse s’est rassemblée sur la place principale de Kherson, malgré les bruits lointains des tirs d’artillerie qui pouvaient être entendus alors que les forces ukrainiennes poursuivaient leurs efforts pour repousser la force d’invasion de Moscou.

“C’est une nouvelle année pour nous maintenant”, a déclaré Karina Zaikina, 24 ans, qui portait sur son manteau un ruban jaune et bleu aux couleurs nationales de l’Ukraine. “Pour la première fois depuis de nombreux mois, je n’avais pas peur de venir en ville.”

“Enfin, la liberté !” a déclaré Tetiana Hitina, une résidente de 61 ans. « La ville était morte.

Mais alors même que les habitants se réjouissaient, les preuves de l’occupation impitoyable de la Russie étaient omniprésentes, et les forces russes contrôlent toujours environ 70 % de la région élargie de Kherson.

Les réseaux de téléphonie mobile étant coupés, Zaikina et d’autres se sont alignés pour utiliser une connexion téléphonique par satellite mise en place pour l’usage de tous sur la place, leur permettant d’échanger des nouvelles avec leur famille et leurs amis pour la première fois depuis des semaines.

Les magasins du centre-ville ont été fermés. De nombreuses personnes ayant fui la ville pendant l’occupation russe, les rues de la ville étaient peu peuplées. Bon nombre des rares personnes qui s’aventuraient dimanche portaient des drapeaux jaunes et bleus. Sur la place, les gens faisaient la queue pour demander aux soldats de signer leurs drapeaux et les récompensaient par des câlins. Certains ont pleuré.

Plus sombre encore, Kherson est également sans électricité ni eau courante, et la nourriture et les fournitures médicales manquent. Les habitants ont déclaré que les troupes russes avaient pillé la ville, emportant le butin lors de leur retrait la semaine dernière. Ils ont également détruit des infrastructures publiques clés avant de se replier sur le large fleuve Dniepr jusqu’à sa rive est. Un responsable ukrainien a décrit la situation à Kherson comme « une catastrophe humanitaire ».

« Je ne comprends pas de quel genre de personnes il s’agit. Je ne sais pas pourquoi ils l’ont fait », a déclaré le résident Yevhen Teliezhenko, drapé dans un drapeau ukrainien.

Pourtant, dit-il, “il est devenu plus facile de respirer” une fois que les Russes sont partis.

« Il n’y a pas de meilleures vacances que ce qui se passe maintenant », a-t-il déclaré.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que le déminage des infrastructures critiques était en cours dans la ville. La reconnexion de l’approvisionnement en électricité est la priorité, l’approvisionnement en gaz étant déjà assuré, a déclaré le gouverneur régional de Kherson, Yaroslav Yanushevych.

Le retrait russe a marqué une étape triomphale dans la résistance de l’Ukraine contre l’invasion de Moscou il y a près de neuf mois. Au cours des deux derniers mois, l’armée ukrainienne a affirmé avoir repris des dizaines de villes et de villages au nord de la ville de Kherson.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est engagé à maintenir la pression sur les forces russes, rassurant les habitants des villes et villages ukrainiens encore sous occupation.

« Nous n’oublions personne ; nous n’abandonnerons personne », a-t-il déclaré.

La reprise de Kherson par l’Ukraine a été un revers important pour le Kremlin et le dernier d’une série d’embarras sur le champ de bataille. Cela s’est produit environ six semaines après que le président russe Vladimir Poutine a annexé la région de Kherson et trois autres provinces du sud et de l’est de l’Ukraine – en violation du droit international – et les a déclarées territoire russe.

L’ambassade des États-Unis à Kyiv a tweeté dimanche les commentaires du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, qui a décrit le revirement à Kherson comme “une victoire extraordinaire” pour l’Ukraine et “une chose tout à fait remarquable”.

L’inversion s’est produite malgré la récente mobilisation partielle des réservistes par Poutine, augmentant le nombre de soldats d’environ 300 000. Cela a été difficile à digérer pour l’armée russe.

“Les dirigeants militaires russes essaient et échouent largement à intégrer des forces de combat issues de nombreuses organisations différentes et de nombreux types et niveaux de compétences et d’équipements différents dans une force de combat plus cohérente en Ukraine”, a commenté l’Institut pour l’étude de la guerre basé à Washington. , un groupe de réflexion qui suit le conflit

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que le Kremlin serait “inquiet” de la perte de Kherson, mais a mis en garde contre une sous-estimation de Moscou. “S’ils ont besoin de plus de chair à canon, c’est ce qu’ils feront”, a-t-il déclaré.

La police ukrainienne a appelé les habitants à aider à identifier les collaborateurs des forces russes. Des policiers ukrainiens sont revenus dans la ville samedi, ainsi que des services de radiodiffusion publics. Le chef de la police nationale ukrainienne, Ihor Klymenko, a déclaré qu’environ 200 officiers étaient au travail dans la ville, installant des points de contrôle et documentant les preuves d’éventuels crimes de guerre.

Dans ce qui pourrait être le prochain district à tomber dans la marche de l’Ukraine sur un territoire annexé par Moscou, l’administration nommée par la Russie du district de Kakhovka, à l’est de la ville de Kherson, a annoncé samedi qu’elle évacuait ses employés.

“Aujourd’hui, l’administration est la cible n°1 des attaques ukrainiennes”, a déclaré le chef de Kakhovka installé à Moscou, Pavel Filiptchouk. “Nous, en tant qu’autorité, nous déplaçons vers un territoire plus sûr, d’où nous dirigerons le district.”

Kakhovka est située sur la rive est du fleuve Dniepr, en amont de la centrale hydroélectrique de Kakhovka.

John Leicester a contribué à cette histoire depuis Kyiv, en Ukraine.

Hanna Arhirova, Associated Press

