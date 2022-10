Une ville ukrainienne annule Elon Musk — RT World News

Les portraits de l’homme le plus riche du monde sont retirés des rues d’Odessa

La ville portuaire ukrainienne d’Odessa a apparemment décidé que le visage d’Elon Musk n’avait plus sa place sur les panneaux d’affichage représentant des célébrités internationales qui ont soutenu Kiev dans son conflit avec Moscou. Cette décision intervient après que le PDG de Tesla a tweeté un plan de paix russo-ukrainien.

“Le département de la publicité retire la photo d’Elon Musk des panneaux d’affichage avec lesquels nous avons exprimé notre gratitude à ceux qui ont soutenu l’Ukraine”, L’administration d’Odessa a écrit sur Telegram.

Il a également publié une vidéo montrant un travailleur collant un grand morceau de papier bleu sur le visage du milliardaire.

Certains médias ont affirmé que cette décision entraînerait non seulement la suppression de l’image de Musk, mais aussi des panneaux d’affichage entiers mettant également en vedette Benedict Cumberbatch, Emilia Clarke et Leonardo DiCaprio.

Musk a eu une brouille avec des responsables ukrainiens et des utilisateurs de médias sociaux début octobre après avoir proposé un plan de paix pour régler le conflit entre Kiev et Moscou. Selon lui, la Russie devrait “refaire les élections des régions annexées sous la supervision de l’ONU”, tandis que l’Ukraine s’engagerait à la neutralité et abandonnerait sa revendication sur la Crimée.















Le président ukrainien Vladimir Zelensky a réagi à l’idée en lançant un sondage sur Twitter, demandant à ses abonnés “quel Elon Musk” elles ou ils “comme plus” – celui “qui soutient l’Ukraine” ou celui “qui soutient la Russie.” L’ambassadeur sortant de Kiev en Allemagne, Andrey Melnik, est allé beaucoup plus loin en disant au milliardaire américain de “Va te faire foutre.”

Quelques jours plus tard, l’armée ukrainienne aurait commencé à rencontrer des problèmes avec son système de communication Starlink. La société SpaceX de Musk avait fait don de 80 millions de dollars de terminaux Starlink à Kiev au début du conflit, les troupes de Kiev s’appuyant fortement sur le système pour les communications.

La nouvelle a suscité des spéculations selon lesquelles il aurait pu s’agir de la vengeance de l’entrepreneur technologique pour le rejet de sa proposition de paix. Mais Musk a rejeté ces rumeurs comme “mauvais reportage”.