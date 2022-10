Une ville thaïlandaise est aux prises avec la perte soudaine d’un si grand nombre de ses jeunes

Paweenuch était profondément endormie et recouverte d’une couverture sur le sol lorsque l’agresseur a fait irruption par la porte d’entrée et a tué 22 de ses camarades de classe qui gisaient autour d’elle – elle lui manquait apparemment parce qu’il pensait qu’elle était déjà morte, a déclaré sa mère Panomplai Srithong. Un autre enfant a survécu avec des blessures graves et reste hospitalisé.

Comme la communauté s’est réuni à partager son chagrin sur les lieux de l’attaque et de ses temples bouddhistes, les gens ont également afflué vers Paweenuch, attachant des dizaines de “cordes d’âme” blanches, jaunes et rouges à ses poignets dans l’espoir que cela l’aidera aussi à survivre spirituellement à l’horreur, dans la conviction que quand quelqu’un subit une telle tragédie, il perd une partie de son âme.

Les 6 500 habitants d’Uthai Sawan sont répartis dans une douzaine de villages, vivant dans des maisons éparpillées parmi les champs de canne à sucre et les rizières que beaucoup d’entre eux cultivent. Le canton du nord-est de la Thaïlande porte le nom de deux petites communautés fusionnées administrativement, Uthai signifiant «soleil levant» et Sawan signifiant «paradis» ou «bonheur» en sanskrit.

Quatre-vingt-douze des enfants d’âge préscolaire du canton fréquentaient la garderie publique, qui se trouve à côté des bureaux administratifs du gouvernement et en face d’un champ de canne à sucre. Mais les inondations causées par les pluies de mousson saisonnières, une panne mécanique qui a empêché le bus scolaire du centre de fonctionner et d’autres facteurs ont éloigné de nombreuses personnes jeudi lorsque le tireur a attaqué.

Nanticha, 43 ans, était dans la cuisine du centre en train de préparer le déjeuner des enfants lorsqu’elle a entendu le premier coup de feu de l’extérieur – la police a déclaré que c’était l’agresseur qui avait tiré sur un homme et un enfant devant le bâtiment. Elle a entendu quelqu’un d’autre crier de verrouiller la porte d’entrée et elle est sortie en courant chercher de l’aide.

La police a identifié le tireur comme Panya Kamrap, 34 ans, un ancien sergent de police licencié plus tôt cette année en raison d’une accusation de drogue impliquant de la méthamphétamine. Après avoir quitté la garderie, il a tué d’autres personnes en cours de route, puis sa femme, son enfant et lui-même à la maison, a indiqué la police. Un motif exact n’a pas été déterminé, mais il devait comparaître devant le tribunal le lendemain pour répondre de l’accusation de drogue.

Pour un canton où les gens sont habitués à une vie quotidienne simple et paisible, l’attaque a été un choc particulier, a déclaré Chuanpit Geawthong, un haut administrateur local né et élevé à Uthai Sawan.

La femme de 52 ans travaille dans le bâtiment du bureau de district à côté de la garderie et a déclaré qu’elle venait souvent aider et voir les enfants, qui l’appelaient «grand-mère».

Chuanpit était dans les toilettes extérieures lorsqu’elle a entendu les coups de feu, et a couru pour voir un homme allongé sous une table souffrant d’une blessure par balle et s’est précipité à son aide. Il se rétablit dans un hôpital, mais un homme qui travaillait au bureau du district a été tué, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement thaïlandais verse une compensation financière aux familles pour les aider à couvrir les frais funéraires et autres dépenses – au moins 310 000 bahts, soit environ 8 300 dollars et, pour beaucoup, plusieurs mois de salaire, voire plus, dans l’une des provinces les plus pauvres du pays.