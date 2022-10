Une ville thaïlandaise est aux prises avec la perte soudaine d’un si grand nombre de ses jeunes

UTHAI SAWAN, Thaïlande (AP) – Paweenuch Supholwong est assise sur les genoux de sa mère et s’agite avec ses nattes pendant que sa mère raconte l’histoire remarquable de la façon dont la petite fille de 3 ans a survécu au pire massacre de Thaïlande – le seul enfant à émerger indemne d’une garderie après qu’un ancien policier ait massacré des enfants d’âge préscolaire pendant qu’ils faisaient la sieste.

Deux douzaines d’enfants figuraient parmi les 36 personnes abattues et massacrées lors d’une attaque qui a brisé la sérénité du canton rural d’Uthai Sawan, privant la petite communauté agricole d’une grande partie de sa jeune génération en un clin d’œil.

Paweenuch était profondément endormie et recouverte d’une couverture sur le sol lorsque l’agresseur a fait irruption par la porte d’entrée et a tué 22 de ses camarades de classe qui gisaient autour d’elle – elle lui manquait apparemment parce qu’il pensait qu’elle était déjà morte, a déclaré sa mère Panomplai Srithong. Un autre enfant a survécu avec des blessures graves et reste hospitalisé.

Alors que la communauté s’est réunie pour partager son chagrin sur les lieux de l’attaque et ses temples bouddhistes, les gens ont également afflué vers Paweenuch, attachant des dizaines de “cordes d’âme” blanches, jaunes et rouges à ses poignets dans l’espoir que cela l’aidera. survivent aussi spirituellement à l’horreur, dans la conviction que lorsque quelqu’un subit une telle tragédie, il perd une partie de son âme.

“C’est pour ramener l’esprit dans son corps”, a expliqué Panomplai, tenant chaleureusement sa fille. “C’est comme si l’esprit avait quitté le corps et qu’il était rappelé.”

Les 6 500 habitants d’Uthai Sawan sont répartis dans une douzaine de villages, vivant dans des maisons éparpillées parmi les champs de canne à sucre et les rizières que beaucoup d’entre eux cultivent. Le canton du nord-est de la Thaïlande porte le nom de deux petites communautés fusionnées administrativement, Uthai signifiant «soleil levant» et Sawan signifiant «paradis» ou «bonheur» en sanskrit.

Quatre-vingt-douze des enfants d’âge préscolaire du canton fréquentaient la garderie publique, qui se trouve à côté des bureaux administratifs du gouvernement et en face d’un champ de canne à sucre. Mais les inondations causées par les pluies de mousson saisonnières, une panne mécanique qui a empêché le bus scolaire du centre de fonctionner et d’autres facteurs ont éloigné de nombreuses personnes jeudi lorsque le tireur a attaqué.

Le canton compte environ 100 autres enfants d’âge préscolaire qui fréquentent des garderies privées ou restent à la maison, a déclaré Nanticha Panchom, l’enseignante qui gère la garderie.

Nanticha, 43 ans, était dans la cuisine du centre en train de préparer le déjeuner des enfants lorsqu’elle a entendu le premier coup de feu de l’extérieur – la police a déclaré que c’était l’agresseur qui avait tiré sur un homme et un enfant devant le bâtiment. Elle a entendu quelqu’un d’autre crier de verrouiller la porte d’entrée et elle est sortie en courant chercher de l’aide.

“Je n’aurais jamais pensé qu’il irait à l’intérieur”, a-t-elle déclaré en regardant de l’autre côté de l’allée le bâtiment d’un étage désormais orné de fleurs et d’autres hommages aux personnes tuées.

Elle se demandait sombrement si des enfants retourneraient un jour à la garderie et ce que le meurtre des autres signifierait pour le canton d’environ 1 900 ménages.

“Je ne peux même pas imaginer ce que cette génération perdue signifiera pour cette communauté”, a déclaré Nanticha.

La police a identifié le tireur comme Panya Kamrap, 34 ans, un ancien sergent de police licencié plus tôt cette année en raison d’une accusation de drogue impliquant de la méthamphétamine. Après avoir quitté la garderie, il a tué d’autres personnes en cours de route, puis sa femme, son enfant et lui-même à la maison, a indiqué la police. Un motif exact n’a pas été déterminé, mais il devait comparaître devant le tribunal le lendemain pour répondre de l’accusation de drogue.

Comme beaucoup de la région, Tawatchi Wichaiwong est venu sur les lieux samedi d’un village voisin avec sa femme, sa belle-sœur et ses trois jeunes neveux pour déposer des fleurs au mémorial à l’extérieur de la garderie.

« Nous l’avons ressenti dans tous les villages. J’ai pleuré quand j’ai appris la nouvelle », a déclaré ce cultivateur de canne à sucre de 47 ans. “Nous avons tous des enfants du même âge, nous nous connaissons tous.”

Pour un canton où les gens sont habitués à une vie quotidienne simple et paisible, l’attaque a été un choc particulier, a déclaré Chuanpit Geawthong, un haut administrateur local né et élevé à Uthai Sawan.

« Nous n’avons jamais rien rencontré de tel. Même pendant la crise du COVID, nous n’avons perdu personne », a-t-elle déclaré. “C’est quelque chose que nous ressentons tous – il n’y a personne qui n’est pas affecté, nous sommes tous des familles connectées.”

La femme de 52 ans travaille dans le bâtiment du bureau de district à côté de la garderie et a déclaré qu’elle venait souvent aider et voir les enfants, qui l’appelaient «grand-mère».

Chuanpit était dans les toilettes extérieures lorsqu’elle a entendu les coups de feu, et a couru pour voir un homme allongé sous une table souffrant d’une blessure par balle et s’est précipité à son aide. Il se rétablit dans un hôpital, mais un homme qui travaillait au bureau du district a été tué, a-t-elle déclaré.

C’est la perte des enfants qu’elle a le plus de mal à accepter.

“Il est presque impossible pour quelqu’un ici de ne pas être affecté par cela – si la victime n’était pas votre enfant, votre petit-enfant, un membre de votre famille, c’est quelqu’un que vous connaissez”, a-t-elle déclaré.

“Notre communauté a été si heureuse, c’est un endroit si charmant, et l’agresseur a nui à son avenir. Ces enfants auraient pu devenir n’importe quoi, un député ou même un premier ministre », a déclaré Chuanpit.

Le gouvernement thaïlandais verse une compensation financière aux familles pour les aider à couvrir les frais funéraires et autres dépenses – au moins 310 000 bahts, soit environ 8 300 dollars et, pour beaucoup, plusieurs mois de salaire, voire plus, dans l’une des provinces les plus pauvres du pays.

Le gouvernement a également rapidement dépêché une équipe d’experts en traumatologie de Bangkok qui s’est associée à des professionnels locaux de la santé mentale le jour de l’attaque pour aider les victimes.

Le chef d’équipe Dutsadee Juengsiragulwit, médecin au département gouvernemental de la santé mentale, a déclaré qu’une petite communauté comme Uthai Sawan a l’avantage que sa taille lui confère une cohésion sociale qui peut être une source de pouvoir pour faire face à une telle tragédie.

D’un autre côté, a-t-elle dit, puisque presque tout le monde est affecté d’une manière ou d’une autre, il n’y a pas de personnes «indemnes» qui peuvent soutenir les autres, il est donc important que les professionnels apportent une aide rapidement.

“Si nous ne faisons rien, les blessures psychologiques ou les traumatismes psychologiques seront ancrés dans cette génération”, a-t-elle déclaré.

Panomplai Srithong et son mari travaillaient dans une usine d’électronique de Bangkok lorsqu’ils ont appris que la garderie de leur fille avait été attaquée et que personne n’avait survécu.

Comme beaucoup d’Uthai Sawan, ils avaient déménagé dans la capitale pour travailler et envoyer de l’argent à leur famille, laissant Paweenuch, 3 ans, aux soins de sa grand-mère.

Après une première panique, ils ont appris que leur fille avait survécu et ils sont rentrés chez eux à Uthai Sawan aussi vite que possible.

“Respirer était difficile, je ne peux pas le décrire, mais quand j’ai découvert que mon enfant avait survécu, j’ai été soulagé”, a déclaré Panomplai. “Mais je voulais aussi savoir si elle avait des blessures, s’il y avait des dommages collatéraux.”

Elle a dit d’après ce que sa fille lui a dit, qu’elle avait dormi sous sa couverture tournée vers un mur et qu’elle ne semble pas avoir vu ni entendu l’attaque. Les secouristes l’ont emmenée hors du bâtiment avec les yeux couverts pour qu’elle ne voie pas la scène macabre.

Elle a demandé à sa grand-mère où était sa meilleure amie, et elle lui a dit que son amie « est décédée ».

“C’est à ce moment-là qu’elle a découvert que son amie était décédée”, a déclaré Panomplai. “C’était la personne qui dormait à côté d’elle.”

La cousine adulte de Panomplai a été tuée à l’extérieur de la garderie et elle a assisté à un service au temple samedi pour lui et d’autres victimes.

“Il y a à la fois de la chance cachée dans la malchance – j’ai de la chance que mon enfant aille bien mais j’ai perdu mon cousin”, a-t-elle déclaré.

“Pour d’autres personnes, certains ont perdu un enfant unique qui était leur espoir”, a-t-elle déclaré en secouant la tête avec incrédulité.

___

Tassanee Vejpongsa a contribué à cette histoire.

David Rising, l’Associated Press