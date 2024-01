Une ville russe touchée par 16 explosions pendant la nuit alors que des drones ciblent l’aérodrome de Baltimore

Des explosions ont secoué une ville russe qui héberge une base aérienne militaire à la suite de ce que Moscou a qualifié d’attaque de drone ukrainien « terroriste ».

Les rapports varient sur le nombre de véhicules aériens sans pilote (UAV) impliqués, le média ukrainien TSN rapportant qu’il y a eu au moins 16 explosions dans la nuit de lundi, tandis que Moscou a déclaré que ses défenses aériennes avaient abattu trois de ces appareils.

Ces explosions surviennent alors que l’Ukraine aurait intensifié ses attaques de drones sur le territoire russe, y compris sur des sites militaires, même si Kiev n’en revendique souvent pas la responsabilité directe. Depuis le Nouvel An, la Russie a intensifié ses bombardements aériens sur les villes ukrainiennes, testant ainsi les défenses aériennes du pays.

Mardi, les utilisateurs des réseaux sociaux ont publié une vidéo de bâtiments ciblés à Voronej, située à environ 450 kilomètres au sud de Moscou.

Cette image illustrative de la région de Kiev prise le 3 janvier 2024 montre un militaire de la défense aérienne ukrainienne examinant les morceaux d’un drone d’attaque détruit. La Russie a déclaré que des drones ukrainiens avaient ciblé la ville russe de Voronej le 16 janvier 2024.

Chaîne Telegram militaire pro-Kremlin Rybar a déclaré que l’Ukraine avait “fait une nouvelle tentative d’attaque de Voronej” avec huit drones interceptés près de la ville. Un drone a heurté un immeuble à plusieurs étages où un incendie s’est déclaré dans un appartement.

Les attaques ont également brisé les fenêtres des propriétés voisines, blessant une fillette de 10 ans qui a été soignée sur place et incitant les autorités de la ville à déclarer l’état d’urgence.

La chaîne Telegram Shot a indiqué que les fenêtres des immeubles de la rue Ostrogozhskaya avaient également été endommagées et que “l’une des cibles pourrait être l’aérodrome de Baltimore”.

Également connue sous le nom de Voronezh Malshevo, la base aérienne fait partie de la 6e armée russe des Forces aériennes et de défense aérienne située dans le district militaire occidental du pays.

“L’ennemi a tenté à plusieurs reprises d’attaquer des installations à Voronej, y compris l’aérodrome militaire de Baltimore, où sont basés les chasseurs-bombardiers Sukhoi Su-34”, a déclaré Rybar à côté de photos et de vidéos des bâtiments touchés. Il a noté que la ville abrite également de grandes usines, dont une entreprise de construction aéronautique.

Pendant ce temps, la chaîne Telegram Baza a publié une vidéo sur Telegram de ce qu’elle dit être les conséquences des attaques, montrant des fenêtres brisées et des débris.

L’Ukraine a attaqué la région de Voronej avec deux vagues de drones. La première a débuté à 2 heures du matin, heure locale, et a duré une heure et demie, durant laquelle six drones ont été abattus par la défense aérienne.

Deux drones sont tombés dans le Khokholsky district, tandis que deux autres drones ont été abattus par les troupes russes dans le Semilouki district, a indiqué le média, notant qu’il n’y avait pas de victimes.

Baza a déclaré que trois heures plus tard, il y avait eu une autre attaque de drones ukrainiens au cours de laquelle deux des appareils avaient été abattus près de l’aérodrome de Baltimore et qu’il n’y avait eu aucune victime. Le gouverneur régional de Voronej, Alexander Gusev, a déclaré qu’au total, 35 appartements répartis dans trois bâtiments avaient été endommagés.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’entre 1h50 et 2h50 du matin, trois drones ukrainiens avaient été abattus au-dessus de la région de Voronej après que la tentative de Kiev “de mener une attaque terroriste à l’aide de drones de type avion contre des objets situés sur le territoire de la Fédération de Russie ait été déjouée”. a rapporté l’agence de presse d’État Tass.

Cela survient un jour après que le gouverneur de la région russe de Koursk a déclaré que des drones ukrainiens avaient frappé le village de Tetkino, situé à la frontière avec la région ukrainienne de Soumy.

