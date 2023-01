Une ville romaine complète découverte à Louxor, en Égypte

CNN

Des archéologues travaillant dans la ville de Louxor, dans le sud de l’Égypte, ont découvert une ville romaine complète vieille de 1 800 ans.

Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême égyptien des antiquités, a déclaré que la ville remontait aux IIe et IIIe siècles de notre ère et l’a décrite comme “la ville la plus ancienne et la plus importante de la rive orientale de Louxor”.

“Un village résidentiel complet a été découvert, avec deux pigeonniers trouvés pour la première fois”, a annoncé Waziri mardi, dans un vidéo publiée sur Twitter.

Ces tours servaient de nids dans lesquels élever des pigeons voyageurs, a expliqué Waziri. Les oiseaux seraient ensuite utilisés pour transporter des messages vers d’autres parties de l’Empire romain.

Les fouilles, qui ont commencé en septembre, ont également mis au jour un trésor d’outils, de pots et de pièces de monnaie romaines en bronze et en cuivre.

La ville découverte a été trouvée à Louxor, une ville moderne située sur les rives du Nil et qui est le site de Thèbes, la célèbre ville égyptienne antique.

Louxor abrite la célèbre vallée des rois et la vallée des reines et a été désignée site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979.

Waziri a salué la découverte comme une perle rare dans une saison déjà « excellente ». Louxor est depuis longtemps un site riche en découvertes archéologiques, et la dernière découverte de cette ville antique fait suite à la découverte d’un certain nombre de tombes en janvier seulement.

Le dernier flot de découvertes précède l’ouverture tant attendue du Grand Musée égyptien du Caire plus tard cette année. Le musée présentera de nombreuses richesses anciennes du pays, ce que le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités espère donner un coup de pouce au secteur après la pandémie de Covid-19.