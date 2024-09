Une ville pittoresque des montagnes californiennes, frappée par une tempête de neige, est désormais menacée par un incendie de forêt

RUNNING SPRINGS, Californie — Dans la ville de montagne de Running Springs, dans le sud de la Californie, les habitants vivent entre deux stations balnéaires pittoresques au bord d’un lac – un endroit apparemment serein mais également pris entre les fluctuations des tempêtes de neige dévastatrices de l’hiver et des incendies de forêt menaçants de l’été.

Niko Rynard est actuellement évacué de sa maison en raison de l’incendie de la ligne, qui a calciné 150 km² depuis le week-end.

Il y a environ un an et demi, le directeur de la Chambre de commerce de la région de Running Springs a dévalé les montagnes pendant une pause dans le chutes de neige incessantes Ses voisins ont fini par l’appeler « Snowmageddon ». Les routes ont été bloquées pendant des jours.

Le jeune homme de 29 ans, qui a déménagé dans la région il y a neuf ans en provenance de la côte Est, loge désormais chez des amis à proximité, mais a déclaré que d’autres déboursaient des centaines de dollars pour s’entasser dans des chambres d’hôtel jusqu’à ce qu’il soit sûr de revenir.

L’incendie est l’un des trois principaux feux de forêt Les incendies ont ravagé les montagnes à l’est de Los Angeles, détruisant des dizaines de maisons et forçant l’évacuation de milliers de personnes. Alors que la Californie n’en est qu’à ses débuts dans la saison des feux de forêt, l’État a déjà vu près de trois fois plus de superficie brûlée que pendant toute l’année 2023.

Selon Rynard, tout cela « fait partie du territoire » et fait partie de la vie dans une belle région. Il a ajouté que les résidents de longue date lui ont dit que les incendies de forêt massifs sont cycliques, tout comme la neige.

Pour ajouter à la nervosité des gens, la Californie du Sud a été secouée par une secousse de magnitude 4,7. tremblement de terre Jeudi matin.

Running Springs est surnommée la « porte d’entrée des montagnes de San Bernardino » et est perchée à plus d’un kilomètre d’altitude. La ville faisait partie des communautés bloquées par la neige lorsqu’un blizzard a frappé la région en 2023. Aujourd’hui, la communauté a été arrosée d’un retardateur rouge vif pour la protéger.

« Il peut être difficile de vivre dans ces environnements », a déclaré Dawn Rowe, superviseur du comté de San Bernardino dont le district couvre les communautés de montagne. « C’est magnifique – beaucoup de gens viennent visiter et ils se rendent compte qu’ils pourraient vouloir déménager pour une raison ou une autre. J’encourage tout le monde à consacrer un certain temps à faire preuve de diligence raisonnable. »

Le feu de forêt brûle à travers une végétation dense qui a poussé après deux hivers humides consécutifs, avec des tempêtes de neige qui ont cassé des branches d’arbres, laissant derrière elles beaucoup de « combustible mort et tombé », a déclaré le chef de la section des opérations de Cal Fire, Jed Gaines. Un autre feu de forêt menaçait la communauté montagnarde de Wrightwood, à environ 80 kilomètres de route à l’ouest.

Les incendies ont menacé des dizaines de milliers de maisons et d’autres structures dans le sud de la Californie depuis leur apparition. escaladé Pendant la vague de chaleur à trois chiffres qui a frappé la ville ce week-end, les pompiers ont progressivement pris le dessus sur les flammes grâce à la fraîcheur du temps. Aucun décès n’a été signalé, mais au moins une douzaine de personnes, principalement des pompiers, ont été soignées pour des blessures, principalement liées à la chaleur, ont indiqué les autorités.

Dans un sauvetage audacieux pris en vidéoLe chef de bataillon des pompiers du comté de Riverside, Mike Martinez, a sauvé une femme seule qui marchait à quelques mètres de l’incendie de l’aéroport dans le comté d’Orange, conduisant son SUV jusqu’au bord des flammes brûlantes pour qu’elle puisse entrer dans le véhicule.

« C’est l’un de ces moments où l’on espère ne jamais en être témoin », a-t-il déclaré au Los Angeles Times. « Je fais ça depuis près de 30 ans. Nous sommes habitués à des comportements extrêmes de la part des pompiers, mais voir un civil marcher au milieu de la rue était surréaliste. »

Jason Anderson, procureur du district de San Bernardino, a déclaré jeudi que neuf chefs d’accusation liés à un incendie criminel ont été déposés contre un suspect accusé d’avoir déclenché l’incendie de la ligne.

« C’est particulièrement choquant dans une communauté qui, malheureusement, a dû faire face au cours des deux dernières années au fléau des incendies de forêt », a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant que le véhicule du suspect avait été lié à trois zones où des incendies avaient été déclenchés.

Le suspect devrait être traduit en justice vendredi.

L’étendue exacte des dégâts causés par les incendies de forêt reste incertaine. Les trois incendies sont les suivants :

— L’incendie de l’aéroport d’Orange County, qui a brûlé plus de 93 kilomètres carrés, a été maîtrisé à 5 % jeudi matin et aurait été déclenché par des ouvriers utilisant des équipements lourds dans la région. Dix pompiers et deux résidents ont été blessés dans l’incendie, selon les autorités de lutte contre les incendies du comté d’Orange. L’incendie a été difficile à maîtriser en raison du terrain escarpé et des conditions sèches, et parce que certaines zones n’avaient pas brûlé depuis des décennies.

— L’incendie de la forêt nationale de San Bernardino, qui était contenu à 18 % jeudi, a menacé plus de 65 000 foyers. L’incendie a blessé trois pompiers.

— L’incendie de Bridge Fire à l’est de Los Angeles, qui s’est multiplié par dix en une journée et a brûlé 207 km2, a ravagé au moins 33 maisons et six chalets et forcé l’évacuation de 10 000 personnes. La cause de l’incendie n’est pas encore connue. Il était à 0% maîtrisé jeudi.

Dans le nord du Nevada, le pire danger semble être passé près de Reno, où un incendie de forêt sur le front est de la Sierra a forcé 20 000 évacuations au cours du week-end. L’incendie a fermé toutes les écoles pendant quatre jours et a menacé de s’étendre du sommet des montagnes jusqu’au bassin du lac Tahoe.

Une partie de l’autoroute reliant Reno à Tahoe est restée fermée jeudi. Les autorités ont encore assoupli les ordres d’évacuation après que 600 pompiers ont tenu les lignes de feu malgré des rafales de vent atteignant 112 km/h la veille et ont renforcé le confinement de l’incendie de Davis, d’une superficie de 23 kilomètres carrés, désormais estimé à 37 %. La plupart des 8 000 résidents qui avaient commencé la journée sous ordre d’évacuation ont été rétrogradés au statut d’alerte d’évacuation, ce qui leur a permis de commencer à rentrer chez eux.

« Toutes les lignes de confinement… tiennent bon pour le moment », a déclaré Jason Clawson, chef de la section des opérations de l’équipe fédérale de lutte contre les incendies, lors d’un briefing à Reno jeudi soir. « Absolument aucune inquiétude. Nous avons des équipes, du matériel et des engins répartis autour de l’incendie. »

___

Garcia a travaillé depuis Wrightwood, en Californie, Taxin depuis Santa Ana, en Californie, et Rodriguez depuis San Francisco. Les journalistes de l’Associated Press Scott Sonner à Reno, au Nevada, Amy Hanson à Helena, dans le Montana, Jaimie Ding à Los Angeles et Thomas Peipert à Denver ont contribué à l’enquête.