Une ville ontarienne s’est cristallisée après une importante tempête hivernale

Une petite ville de la région de Niagara semble s’être complètement cristallisée à la suite de l’énorme tempête hivernale qui a balayé la province à la fin de la semaine dernière, donnant un nouveau sens au nom de la ville.

Crystal Beach, une communauté au bord du lac à Fort Erie, en Ontario, est maintenant recouverte de glace, des toits de ses maisons aux toits des voitures. La tempête a incité Environnement Canada à émettre des avertissements météorologiques pour une grande partie de la province en raison de vents puissants et de chutes de neige.

Les vents étaient si forts que les vagues du lac Érié ont jeté de l’eau sur les maisons de la communauté et les ont incrustées de glace.

“[The waves] montaient par-dessus le mur de rupture. Ils étaient probablement 10 [or] 15 pieds de haut, au-dessus du mur de rupture », a déclaré mardi Derek Tupling, un résident de longue date de Crystal Beach, à CTV News Toronto. “Ensuite, l’eau a gelé l’arrière des maisons, donc du haut des maisons jusqu’en bas. Ainsi, vous pouvez simplement imaginer le volume et la force de l’eau qui monte par-dessus le mur pour le frapper, puis geler – gel instantané – immédiatement. C’est absolument incroyable.

Tupling a ajouté que la glace à l’arrière de ces maisons a au moins un pied d’épaisseur, ce qui inquiète les résidents des dommages une fois que la glace commence à fondre et que l’eau commence à s’accumuler.

“Nous sommes ici depuis longtemps et nous n’avons jamais vu un temps aussi mauvais que celui-là pendant cette période”, a déclaré Tupling. “Les dégâts qui ont été causés et la destruction à l’arrière de ces maisons où nous sommes maintenant sont incroyables.”

Jean Marchand a déclaré à CTV News Toronto qu’il y avait également des conditions de voile blanc à Crystal Beach – “nous ne pouvions pas voir de l’autre côté de la rue”.

“Le vent soufflait un coup de vent, c’était probablement comme 100 km/h, [and] nous ne pouvions rien voir », a déclaré Marchand.

De nombreux résidents de Fort Erie étaient sans électricité au cours du week-end, avec environ 3 900 résidents toujours sans électricité, selon une mise à jour du 26 décembre de Canadian Niagara Power Inc.

“Au plus fort de la panne, il y avait 15 000 clients sans électricité, et nous avons rétabli environ 11 000 clients depuis lors”, a déclaré la compagnie d’électricité dans la mise à jour. “La sécurité de nos équipages et de la communauté reste notre priorité numéro un.”



Avec des fichiers de Beth Macdonell de CTV Toronto