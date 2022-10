Une ville nigériane célèbre ses nombreux jumeaux avec un festival annuel

IGBO-ORA, Nigeria (AP) – Les jumeaux semblent être exceptionnellement abondants dans la ville d’Igbo-Ora, dans le sud-ouest du Nigeria.

Presque toutes les familles ici ont des jumeaux ou d’autres naissances multiples, explique le chef local Jimoh Titiloye.

Au cours des 12 dernières années, la communauté a organisé un festival annuel pour célébrer les jumeaux. L’événement de cette année, qui s’est tenu plus tôt ce mois-ci, comprenait plus de 1 000 paires de jumeaux et a attiré des participants d’aussi loin que la France, ont indiqué les organisateurs.

Il n’y a aucune explication scientifique prouvée pour le taux élevé de jumeaux à Igbo-Ora, une ville d’au moins 200 000 habitants située à 135 kilomètres (83 miles) au sud de la plus grande ville du Nigeria, Lagos. Mais beaucoup à Igbo-Ora pensent que cela peut être attribué au régime alimentaire des femmes. Alake Olawunmi, une mère de jumeaux, l’attribue à une spécialité locale appelée amala, à base de farine d’igname.

John Ofem, un gynécologue basé dans la capitale, Abuja, dit qu’il se pourrait très bien “qu’il y ait des choses qu’ils mangent là-bas qui ont un niveau élevé de certaines hormones qui entraînent maintenant ce que nous appelons une ovulation multiple”.

Bien que cela puisse expliquer le taux supérieur à la normale de jumeaux fraternels à Igbo-Ora, la ville compte également un nombre important de jumeaux identiques. Ceux-ci résultent plutôt d’un seul ovule fécondé qui se divise en deux – pas à cause de l’hyperovulation.

Taiwo Ojeniyi, un étudiant nigérian, a déclaré avoir assisté au festival avec son frère jumeau “pour célébrer le caractère unique” des naissances multiples.

“Nous chérissons les jumeaux alors que dans certaines parties du monde, ils condamnent les jumeaux”, a-t-il déclaré. “C’est une bénédiction de Dieu.”

Asadu a rapporté d’Abuja, au Nigeria.

Dimanche Alamba et Chinedu Asadu, The Associated Press