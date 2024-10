Une ville néo-zélandaise dit au revoir à sa sculpture géante en forme de main que beaucoup ont adorée

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) — Perché sur deux doigts sur le toit d’une galerie d’art à Wellington, Nouvelle-Zélandela sculpture géante représentant une main domine la ville depuis cinq ans.

Nommée Quasi, la création de 16 pieds (près de 5 mètres) du sculpteur australien Ronnie van Hout porte un visage humain sans sourire – car pourquoi pas ?

Certains ont trouvé cela dérangeant, et maintenant, après cinq années de controverses et d’émotions innombrables – de l’horreur et du dégoût au plaisir – parmi les habitants de la capitale néo-zélandaise, Quasi sera retiré du toit de la City Gallery cette semaine.

Il sera transféré dans une nouvelle maison, a indiqué la galerie mercredi.

« C’est soit un grand jour pour Wellington, soit un jour terrible pour Wellington et il n’y a pas beaucoup de vue entre les deux », a déclaré Ben McNulty, membre du conseil municipal de Wellington.

Personnellement, McNulty a déclaré à l’Associated Press qu’il se sentait « dévasté » par le départ de la sculpture.

Quasi est fait d’acier, de polystyrène et de résine et est basé sur des scans de la main et du visage de van Hout. Il doit son nom en partie à Quasimodo, le sonneur de cloches du roman de Victor Hugo de 1831 « Le Bossu de Notre-Dame ».

D’où le genre masculin que certains ont attribué à Quasi.

Quasi a honoré – ou hanté – pour la première fois une galerie d’art à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2016, mais s’est révélée polarisante. Elle a fait l’objet d’un article d’opinion dans le journal local énumérant les raisons pour lesquelles la sculpture « doit disparaître », notamment en affirmant que l’un de ses doigts tendus « semble pointer de manière inappropriée et belliqueuse les piétons et les employés de bureau ».

« Peut-être que le monstre veut juste être aimé ? van Hout a répondu à l’époque.

En 2019, Quasi s’est installé à Wellington, où il a grandi au fil du temps auprès de ses résidents.

« Il est arrivé et je ne dirai pas que la ville le détestait unanimement, mais je pense que 80 % d’entre eux se disaient : « C’est quoi ce monstre ? Qu’avons-nous fait ?’ », a déclaré McNulty.

« Mais je pense qu’avec le temps, il y a eu un certain adoucissement, il y a une sorte de groupe pro-Quasi, dont je considère que je fais partie », a-t-il ajouté.

Mercredi, de nombreuses personnes présentes sur la place civique de Wellington, où se trouve la galerie avec Quasi, ont déclaré qu’elles l’avaient également apprécié.

« C’est vraiment inquiétant mais c’est un incontournable de Wellington maintenant », a déclaré Anja Porthouse, qui avait amené ses amis et sa famille voir Quasi et qui était « vidée » de partir.

Quasi doit être soulevé du toit par hélicoptère samedi, lorsque la main géante se rendra vers un lieu tenu secret en Australie, a indiqué la galerie.

« Tout finit par avoir une fin », a déclaré van Hout à l’AP. « Je suis sûr que cela nous manquera, mais même les cauchemars lovecraftiens doivent retourner d’où ils viennent, et maintenant vous n’avez qu’une absence sur laquelle réfléchir. »

Des dizaines de personnes ont réagi à la nouvelle sur les réseaux sociaux avec consternation, joie et plaisanteries sur la malédiction que la tradition locale attribue à la levée de Quasi.

La sculpture a orné l’horizon de Wellington pendant « certaines de ses périodes les plus difficiles », a déclaré McNulty. Le la ville est aux prises avec des bâtiments sujets aux tremblements de terredes problèmes de plomberie généralisés et des divisions politiques ces dernières années.

D’autres commentaires ont supposé où Quasi pourrait aboutir.

« Il va à La Haye », a écrit un Néo-Zélandais sur X.

« Il nous manquera », a déclaré Jane Black, qui dirige le Wellington Sculpture Trust.

« Je serai personnellement ravi de le voir ailleurs pour changer », a déclaré le maire de la ville, Tory Whanau, à l’AP. « Je pense qu’il y a un fort sentiment de soulagement. »