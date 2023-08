Une ville mexicaine interdit la musique live dégradante pour les femmes

Les responsables de Chihuahua, au Mexique, ont voté la semaine dernière pour interdire les spectacles musicaux en direct avec des paroles qui dégradent ou discriminent les femmes.

Ceux qui enfreignent la restriction s’exposent à des amendes allant de 674 000 à 1,2 million de pesos, soit l’équivalent américain de 39 000 et 71 000 dollars.

Cette décision intervient alors que le Mexique, en particulier Chihuahua, fait face à un taux élevé de violence à l’égard des femmes. Dans une mise à jour vidéo sur Facebook le 26 juillet, le maire de Chihuahua, Marco Bonilla, a qualifié la récente vague d’attaques contre les femmes de « pandémie ».

« Imaginez que près de sept appels sur dix que nous recevons au 911, malheureusement, sont liés à la violence familiale, et tout particulièrement contre les femmes », a déclaré Bonilla. « Nous ne pouvons pas le permettre et nous ne pouvons pas permettre qu’il soit normalisé. »

Les chansons faisant la promotion de la discrimination, de la marginalisation ou de l’exclusion des femmes sont également incluses dans l’interdiction, a déclaré Bonilla.

Les amendes perçues par ceux qui enfreignent la nouvelle ordonnance, qui est un amendement au règlement de la ville sur les divertissements et les spectacles publics, iront aux programmes de restauration de la violence.

L’ordonnance, dirigée par la conseillère Patricia Ulate et adoptée par le conseil mercredi dernier, s’appliquera à tous les spectacles publics de la ville.

« Aujourd’hui, une autre de ces dures réalités a motivé la réforme », a déclaré Ulate la semaine dernière, a rapporté Mexico News Daily. « Chihuahua est l’une des cinq municipalités de l’État avec une alerte de genre, déclarée en raison des taux élevés de violence structurelle contre les femmes. Toute action qui contribue à éradiquer ces circonstances compte. »

La loi ne nomme aucun artiste en particulier, et il n’y a pas non plus de détails sur la manière dont elle sera appliquée.

Deux formes distinctes de musique mexicaine, à savoir les narcocorridos et les corridos tumbados, ont été associées à la violence et au trafic de drogue. L’interdiction imposée à Chihuahua pourrait avoir des répercussions sur ces genres, qui ont gagné en popularité grâce à des artistes populaires comme Peso Pluma et Natanael Cano.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a ouvertement exprimé son objection aux corridos tumbados, citant leur association avec la violence et la consommation de drogue lors d’une conférence de presse. Et le conseil municipal de Cancún a également voté pour interdire aux narcocorridos de jouer lors d’événements publics en mai.

Environ 10 femmes perdent la vie chaque jour au Mexique. En 2022, les données fournies par le Secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique ont fait état d’un total de 3 754 femmes et filles assassinées.