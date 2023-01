Une ville mexicaine éclate de violence, les habitants ont reçu l’ordre de rester à l’intérieur après l’arrestation du chef d’un cartel de la drogue

Le chef du cartel mexicain de la drogue, Ovidio Guzman, fils du chef de file emprisonné Joaquin “El Chapo” Guzman, a été arrêté, déclenchant jeudi une violente réaction violente d’hommes armés qui ont fermé l’aéroport de la ville de Culiacan alors que les autorités disaient aux habitants de rester à l’intérieur.

Le ministre de la Défense, Luis Cresencio Sandoval, a déclaré lors d’une conférence de presse que les forces de sécurité avaient capturé le membre senior du cartel de Sinaloa, âgé de 32 ans.

L’arrestation intervient trois ans après qu’une tentative de détention s’est soldée par une humiliation pour le gouvernement. Ovidio était maintenant détenu dans la capitale Mexico, a déclaré Sandoval.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, que Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement, semblaient montrer de violents combats pendant la nuit à Culiacan, la principale ville de l’État du nord de Sinaloa, avec le ciel éclairé par des tirs d’hélicoptères.

L’aéroport de la ville a été la cible de violences, la compagnie aérienne mexicaine Aeromexico ayant déclaré qu’un de ses avions avait été touché par des coups de feu avant un vol régulier vers Mexico. Personne n’a été blessé, a indiqué la compagnie aérienne, mais l’aéroport a été fermé jusqu’à jeudi soir.

Les soldats se tiennent en position après de violents combats dans les rues de Culiacan jeudi. (Reuters)

Le jeudi après-midi, Aeromexico a annoncé il suspendait également ses opérations à Obregón, à six heures de route au nord-ouest de Culiacan.

Ovidio, qui est devenu une figure clé du cartel depuis l’arrestation de son père, a été brièvement détenu en 2019 mais a été rapidement libéré pour mettre fin aux violentes représailles de son gang à Culiacan.

L’incident a été un revers embarrassant pour le gouvernement du président Andres Manuel Lopez Obrador.

Les résidents ont dit de rester à l’intérieur

Jeudi matin, les forces de sécurité tentaient de contenir une réaction violente à l’arrestation dans la région de Culiacan par les associés de Guzman.

Des véhicules incendiés ont été éparpillés dans les rues et des forces de l’ordre lourdement armées ont patrouillé dans des camionnettes.

“Nous continuons à travailler pour contrôler la situation”, a déclaré Cristobal Castaneda, chef de la sécurité publique de Sinaloa.

Le gouvernement local a exhorté les gens à rester à l’intérieur et a déclaré que les écoles et les bureaux administratifs étaient fermés en raison de la violence. Des blocages de rue avaient également été érigés.

Un véhicule en feu est aperçu jeudi à Culiacan. Les autorités ont exhorté les gens à rester à l’intérieur, et les bureaux et les écoles ont été fermés dans un contexte de violence après l’arrestation d’Ovidio Guzman. (Reuters)

“Nous demandons aux citoyens de Culiacan de ne pas quitter leur domicile en raison des blocus qui ont eu lieu dans différentes parties de la ville”, a écrit le maire de Culiacan Juan de Dios Gamez sur Twitter.

Arrestation quelques jours avant la visite de Trudeau et Biden

La dernière capture d’Ovidio intervient avant un sommet des dirigeants nord-américains à Mexico la semaine prochaine, auquel assisteront le premier ministre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden, et auquel les questions de sécurité sont à l’ordre du jour.

L’un des responsables mexicains a déclaré que l’arrestation de Guzman serait probablement un ajout bienvenu à la coopération américano-mexicaine en matière de sécurité avant la visite de Biden. Les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars américains pour toute information menant à l’arrestation ou à la condamnation d’Ovidio.

On ne sait pas encore si Ovidio sera extradé vers les États-Unis comme son père, qui purge une peine à perpétuité au Supermax du Colorado, la prison fédérale américaine la plus sécurisée.

La secrétaire mexicaine à la Sécurité et à la Protection des citoyens, Rosa Icela Rodriguez, s’exprime lors d’une conférence de presse à Mexico jeudi. L’arrestation de Guzman intervient quelques jours avant que le premier ministre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden ne se rendent au Mexique pour un sommet. (Henri Romero/Reuters)

Joaquin Guzman, 65 ans, a été reconnu coupable à New York en 2019 de trafic de milliards de dollars de drogue vers les États-Unis et de complot en vue d’assassiner des ennemis.

Eduardo Guerrero, directeur de Lantia Consulting qui analyse le crime organisé mexicain, a déclaré que les récentes pressions de l’administration Biden pour cibler le cartel de Sinaloa avaient probablement motivé le Mexique à poursuivre Guzman.

Mais il a averti que si la capture d’Ovidio était susceptible d’affaiblir ce cartel, elle pourrait aider leur principal rival, le cartel notoirement violent de Jalisco New Generation.

Lutte contre le fentanyl

Une augmentation des décès par surdose aux États-Unis, alimentée par le fentanyl, un opioïde synthétique, a conduit à une pression accrue sur le Mexique pour qu’il combatte les organisations – telles que le cartel de Sinaloa – responsables de la production et de l’expédition de la drogue.

Le cartel est l’une des organisations de trafic de stupéfiants les plus puissantes au monde.

Pour Tomas Guevara, expert en sécurité à l’Université autonome de Sinaloa, l’arrestation de Guzman aide à sauver la face des forces de l’ordre mexicaines après l’humiliation d’avoir dû laisser partir le fils d’El Chapo en 2019.

“La détention d’Ovidio est enfin l’aboutissement de quelque chose qui était prévu il y a trois ans”, a-t-il déclaré.

L’aéroport de Culiacan a été fermé après qu’un avion d’Aeromexico aurait été touché par des coups de feu. Les rues de la ville étaient jonchées de véhicules en feu jeudi. (Revista Espejo/Leo Espinoza/Reuters)

Cela pourrait également annoncer un changement d’approche de la part du gouvernement, a ajouté Guevara, après les critiques de nombreux experts en sécurité selon lesquelles Lopez Obrador était indulgent envers les cartels, une accusation qu’il nie.

Le président soutient que les tactiques de confrontation de ses prédécesseurs ont échoué et n’ont fait que causer plus d’effusion de sang, affirmant qu’il poursuivrait plutôt une stratégie de “câlins et non de balles”.