Une ville mexicaine bat un record du monde avec Calavera Catrina de 74 pieds

La ville côtière mexicaine de Puerto Vallarta a célébré le Jour des Morts de manière grandiose. Dans l’un des sites touristiques les plus populaires de la ville, Faro del Malecon, la ville a érigé la plus haute Calavera Catrina, créant un nouveau record du monde Guinness le 2 novembre. L’élégante et féminine silhouette squelettique est le symbole emblématique du Jour des Morts. Le record précédent était détenu par Municipio de Zapotlanejo au Mexique, avec leur Calavera Catrina mesurant 61 pieds et 7,17 pouces le 1er novembre 2015. Dominant l’horizon de la ville, la statue de Puerto Vallarta mesurait 74 pieds et 4,87 pouces. Un clip a capturé la Calavera Catrina dans toute sa splendeur et a été partagé sur Facebook. Jetez un oeil ici:

Après plus d’un an à trouver l’idée et à construire le Calavera Catrina, le projet a pris vie et a été dirigé par l’artiste local Alondra Muca. Cependant, il n’aurait pas vu le jour sans l’aide de l’équipe de couturières, menuisiers, fleuristes, architectes et designers. La structure est en métal et fibre de verre. Son élégante robe bleue a des éléments marins, un hommage à l’océan Pacifique. Ses ongles, de la taille d’un avant-bras d’adulte, étaient peints à la main. Les spectateurs pouvaient également les voir décorés d’éléments marins comme des poissons, des coquillages et des raies manta.

Le site officiel du Guinness World Records mentionnait que la Calavera Catrina devait rester exposée pendant une semaine. Après cela, le tissu utilisé pour créer le vêtement de la statue sera donné aux couturières et couturiers locaux. L’arbitre officiel du Guinness World Records, Alfredo Arista, était sur place pour superviser la tentative et présenter le certificat.

Día de los Muertos ou Jour des Morts est une fête célébrée principalement au Mexique les 1er et 2 novembre. C’est une période joyeuse et les gens commémorent la fête à la mémoire du défunt et célèbrent sa mémoire. Les gens installent chez eux un autel aux chandelles avec la nourriture préférée du défunt dans l’espoir que les esprits décédés puissent retrouver leur chemin vers leurs proches. Les familles visitent également les tombes des morts et y font une fête et parlent à leurs ancêtres.

