Une ville libyenne fermée alors que les chercheurs recherchent 10 100 disparus après que les inondations ont fait 11 300 morts

LE CAIRE (AP) — Les autorités libyennes ont empêché vendredi les civils d’entrer dans la ville de Derna, dans l’est du pays, frappée par les inondations, afin que les équipes de recherche puissent fouiller dans la boue et les bâtiments détruits pour retrouver 10 100 personnes toujours portées disparues après que le bilan connu soit passé à 11 300 morts.

La catastrophe survenue après l’effondrement de deux barrages sous de fortes pluies et provoqué une inondation massive dans la ville méditerranéenne tôt lundi a souligné l’intensité de la tempête mais aussi la vulnérabilité de la Libye. Depuis 2014, l’État riche en pétrole est divisé entre des gouvernements rivaux à l’Est et à l’Ouest, soutenus par diverses milices et mécènes internationaux.

Derna est en cours d’évacuation et seules les équipes de recherche et de sauvetage seront autorisées à entrer, a annoncé jeudi soir Salam al-Fergany, directeur général des services d’ambulance et d’urgence dans l’est de la Libye.

La catastrophe a apporté une unité rare, alors que les agences gouvernementales des différents pays libyens se sont précipitées pour aider les zones touchées, les convois de premiers secours étant arrivés à Derna mardi soir. Les efforts de secours ont été ralentis par les destructions après la destruction de plusieurs ponts reliant la ville.

Le Croissant-Rouge libyen a déclaré jeudi que 11 300 personnes étaient mortes à Derna et que 10 100 autres étaient portées disparues. La tempête méditerranéenne Daniel a également tué environ 170 personnes ailleurs dans le pays.

Le ministre de la Santé de l’est de la Libye, Othman Abduljaleel, a déclaré que jusqu’à présent, les enterrements avaient eu lieu dans des fosses communes à l’extérieur de Derna et des villes voisines.

Abduljaleel a déclaré que les équipes de secours fouillaient les bâtiments détruits dans le centre-ville et que les plongeurs ratissaient la mer au large de Derna.

Peu après que la tempête ait frappé la ville dimanche soir, les habitants ont déclaré avoir entendu de fortes explosions lorsque les barrages à l’extérieur de la ville se sont effondrés. Les eaux de crue se sont déversées dans Wadi Derna, une vallée qui traverse la ville, détruisant les bâtiments et emportant les habitants vers la mer.

Lori Hieber Girardet, responsable de la branche connaissance des risques au Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, a déclaré jeudi à l’Associated Press qu’en raison d’années de chaos et de conflit, « les institutions gouvernementales libyennes ne fonctionnent pas comme elles le devraient ».

En conséquence, a-t-elle déclaré, « l’attention qui devrait être accordée à la gestion des catastrophes et à la gestion des risques de catastrophe n’est pas adéquate ».

La ville de Derna est gouvernée par l’administration de l’Est de la Libye, soutenue par le puissant commandant militaire Khalifa Hiftar.

Les journalistes d’Associated Press Jack Jeffery à Londres et Jamey Keaten à Genève ont contribué à ce rapport.

Samy Magdy, Associated Press