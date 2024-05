Une ville japonaise envahie par les touristes érige une barrière qui bloque la vue près du mont Fuji

CNN

—



La ville japonaise de Fujikawaguchiko a érigé un filet noir géant pour bloquer la vue sur le mont Fuji, en réaction à l’immense popularité de la ville sur Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux.

« Il est regrettable que nous ayons dû prendre de telles mesures » un responsable local a déclaré à CNN le mois dernier, lorsque le conseil municipal a décidé de bloquer les vues les plus populaires du Fuji avec un écran noir de 20 mètres de long, érigé le 21 mai.

La petite ville de la préfecture de Yamanashi est devenue ces dernières semaines le centre d’une polémique internationale. Un point de vue spécifique à Fujikawaguchiko, situé au pied du mont Fuji et à proximité du point de départ de l’un des sentiers les plus fréquentés de la montagne, est devenu si populaire auprès des visiteurs qu’il a posé des problèmes aux habitants.

La situation est devenue si grave que même des entreprises sans lien avec le tourisme ont pris la parole. La clinique dentaire Ibishi, située dans le bâtiment voisin du spot photo, en fait partie. Selon la clinique, ses employés et ses patients ont dû faire face au harcèlement des touristes.

« Il y avait une série d’activités illégales nuisibles telles que laisser des ordures, s’introduire dans les locaux, fumer, manger sur le parking ou sous les toits des maisons privées et s’introduire sur les toits, qui entraînaient souvent un appel à la police », a-t-il ajouté. », indique un communiqué publié par la clinique. « Il n’était pas rare que des gens nous crient des insultes ou jettent leurs cigarettes alors qu’elles étaient encore allumées lorsque nous leur demandions de déplacer leur voiture. »

Le communiqué ajoute que le spot photo « attire un flux constant d’étrangers du petit matin jusqu’à tard le soir, et même les résidents locaux sont incapables de communiquer avec eux lorsqu’ils les avertissent en japonais ».

La clinique dentaire Ibishi confirme qu’elle fait partie des entreprises qui ont demandé aux autorités de Fujikawaguchiko de s’occuper du problème.

Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images Cette photo a été prise le 20 mai devant le mont Fuji à Fujikawaguchiko, un jour avant la montée du filet noir.

Depuis que le Japon a rouvert ses portes aux touristes étrangers après la pandémie, «voyageurs vengeurs» ont envahi le pays et ses attractions les plus populaires. Plus de trois millions de personnes l’ont visité chaque mois en mars et avril 2024, et cette tendance record semble sur le point de se poursuivre alors que les touristes nord-américains et européens planifient leurs vacances d’été.

Alors que le surtourisme est un problème partout dans le monde, du Paris à Hawaii, l’histoire de Fujikawaguchiko est remarquable pour plusieurs raisons. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une attraction spécifique attirant des hordes de visiteurs, mais d’un point de vue où les gens aiment prendre des photos du mont Fuji. Le point de vue se trouve devant un dépanneur, avec des gens debout sur la route pour prendre la meilleure photo.

La plupart des visiteurs ne passent pas la nuit à Fujikawaguchiko, préférant y faire une excursion d’une journée mais rester à Tokyo, plus fréquentée – à seulement 100 kilomètres – la nuit.

Cela signifie qu’il n’y a pas d’argent entrant – sous forme de billets d’entrée, de laissez-passer pour les musées ou de frais d’hôtel – pour compenser les dégâts causés par des milliers de visiteurs ou l’érosion, les déchets et les problèmes de circulation qu’ils entraînent. En conséquence, la ville de seulement 10 000 habitants a du mal à faire face.

« J’ai vu des gens marcher sur les routes, des gens utiliser des appareils électroniques [scooters] sans respecter les règles de la circulation et avoir des accidents. Il y a eu récemment de nombreux accidents impliquant des touristes étrangers », a déclaré à Reuters Haruhito Tsuchiya, un habitant de 49 ans qui travaille dans l’industrie du tourisme.

Lawson’s, le dépanneur en face de Fuji qui apparaît souvent sur les photos de la montagne sur les réseaux sociaux, a également déclaré il faudra prendre des mesures pour endiguer le flux de touristes mal élevés.

« Nous présentons nos sincères excuses aux résidents locaux, aux clients de ces magasins et à d’autres personnes pour avoir provoqué des désagréments et des inquiétudes en raison de la vulgarisation de la succursale de la gare Lawson Kawaguchiko », a déclaré la société dans un communiqué du 5 mai.

Lawson’s a ajouté qu’elle embaucherait des agents de sécurité privés pour le magasin de Kawaguchiko et installerait des panneaux en plusieurs langues demandant aux touristes de ne pas jeter de déchets ni de bloquer les routes.