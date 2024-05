Une ville japonaise envahie par les touristes bloque la vue virale du mont Fuji

FUJIKAWAGUCHIKO, Japon >> Le majestueux mont Fuji du Japon était en construction depuis environ 700 000 ans, mais par un matin étouffant de mai, il avait disparu.

Au moins d’un côté d’une route très fréquentée, les vues sur le symbole du Japon de 12 388 pieds et sur le dépanneur Lawson en dessous ont disparu, alors que les autorités ont terminé une barrière de 20 mètres sur 2,5 mètres pour obstruer un spot photo devenu viral. parmi les touristes.

Pour les habitants, la masse de visiteurs et leur refus d’obéir aux règles relatives aux déchets sauvages et au stationnement étaient devenus une nuisance et un danger pour la circulation.

« Je suis vraiment heureux que des étrangers viennent dans notre ville », a déclaré Kikue Katsumata, 73 ans, un résident de longue date de Fujikawaguchiko. « Mais lorsqu’il s’agit de prendre des photos depuis le Lawson, la route est un peu étroite et cela peut être dangereux lorsque les gens se précipitent dessus sans passer pour piétons. »

Les mois de mars et avril ont établi des records historiques en matière d’arrivées de visiteurs, stimulés par la demande refoulée après la pandémie et par la chute du yen à son plus bas niveau depuis 34 ans, qui ont fait du Japon une aubaine irrésistible. C’est une bonne nouvelle pour l’économie, puisque les voyageurs ont dépensé un montant record de 1,75 billion de yens (11,2 milliards de dollars) au cours des trois premiers mois de 2024, selon l’agence de tourisme.

La décision drastique de bloquer la vue sur le mont Fuji symbolise les tensions à travers le pays alors que le Japon fait face aux conséquences de son boom touristique. La métropole occidentale d’Osaka et la station thermale de Hakone font partie des municipalités qui envisagent de nouvelles taxes touristiques pour faire face au déluge de visiteurs.

Cyril Malchand, un visiteur français de 45 ans, a découvert la clôture sur Internet et a fait un déplacement privilégié pour être parmi les derniers à admirer la vue. Il a dit qu’il sympathisait avec les habitants.

« Quand je vois qu’il pourrait y avoir des problèmes avec les gens qui traversent la route sans surveiller les voitures, je ne trouve pas si grave qu’ils installent cette clôture », a-t-il déclaré. (1 $ = 156,4200 yens)