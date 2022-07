Une ville japonaise alarmée par des morsures, des griffes et des attaques de singes

TOKYO – Les habitants d’une ville du sud-ouest du Japon ont été attaqués par des singes qui tentent d’arracher des bébés, de mordre et de griffer de la chair et de se faufiler dans les écoles maternelles.

“Ils sont si intelligents, et ils ont tendance à se faufiler et à attaquer par derrière, en vous attrapant souvent les jambes”, a déclaré mercredi un responsable de la ville, Masato Saito.

Lorsqu’ils sont confrontés à un singe, les consignes sont les suivantes : ne le regardez pas dans les yeux, agrandissez-vous le plus possible, par exemple en écartant votre manteau, puis reculez le plus silencieusement possible sans faire de mouvements brusques, selon Saito.