C’est au tour d’une autre ville italienne de vendre des maisons à partir d’un euro (environ Rs 90). Castiglione di Sicilia est devenue la ville la plus récente à promouvoir la vente d’environ 900 maisons abandonnées dans le but de donner une nouvelle vie à la région.

La ville méridionale de Castiglione di Sicilia se trouve dans une partie pittoresque de la Sicile, empilée sur une colline sur le flanc de l’Etna près de Taormina et des plages de la pittoresque côte est de la Sicile. La ville évalue les propriétés en fonction de leur état. Environ la moitié de ces maisons sont en ruine et seront vendues au prix symbolique d’un euro. Ceux qui sont dans un état un peu meilleur seront vendus à des prix bas à partir de 4 000 € – 5 000 € (Rs 3,6 lakh-Rs 4,5 lakh). Ces maisons nécessitent une rénovation minimale. La plupart d’entre eux sont situés dans les parties les plus anciennes de la ville.

Le maire de Castiglione di Sicilia, Antonino Camarda, a lancé ce projet en mars de cette année, la population étant passée de 14 000 habitants au début des années 1900 à 3 000 aujourd’hui. Certaines autres villes et villages italiens mettent en œuvre des programmes similaires afin de repeupler leurs villes fantômes, cependant, le programme de Castiglione di Sicilia est le plus grand du genre.

Selon au maire, si de nombreuses personnes manifestent de l’intérêt pour la même propriété, une vente aux enchères serait organisée pour sa vente.

Si l’offre semble lucrative, le seul hic de ce dispositif est que les acheteurs doivent achever les travaux de rénovation prévus dans un délai de trois ans et souscrire une police d’assurance d’une valeur de 4000 € auprès d’une banque.

Quiconque souhaite acheter une telle maison doit contacter les responsables administratifs de Castiglione di Sicilia ou le groupe de travail spécial qui a été formé pour superviser le projet. L’acheteur potentiel devrait dire au fonctionnaire quel type de maison il aimerait et comment il la rénoverait.

