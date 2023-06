Une ville irlandaise a été sous le choc après qu’une « orage de grêle anormal » ait frappé cet après-midi.

De gros grêlons ont frappé Enniscorthy, Co Wexford, au plus fort de l’été.

Enniscorthy a été frappé par une tempête de grêle cet après-midi Crédit : Journalist Collect

Des images choc ont émergé de la « grêle intense » Crédit : collecte des médias sociaux

Wexford faisait partie des 17 comtés ayant reçu un avertissement d’orage par Met Eireann – l’alerte se terminant à 19 heures.

Alan O’Reilly, qui partage les mises à jour et les prévisions météorologiques, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour informer ses abonnés.

Il a déclaré: « Rapports d’inondations soudaines et de grêle intense à Enniscorthy aujourd’hui. »

Il a ajouté dans un autre tweet : « Plus d’images de près d’Enniscorthy de la grosse grêle.

« Beaucoup de gens sont choqués que nous puissions voir de la grêle en juin, mais vous pouvez avoir de la grêle à tout moment de l’année. »

Une autre personne a partagé une image tenant d’énormes grêlons dans sa main et a déclaré: « Une tempête de grêle anormale à Enniscorthy. »

Et cela survient après que les températures ont grimpé à 26 ° C dans certaines parties du pays hier.

De nombreuses personnes se sont précipitées vers les commentaires pour partager leurs réflexions après avoir vu les grêles.

Une personne a dit : « Il fait si chaud d’où viendrait la grêle ?

« C’est tellement fou. Tonnerre et éclairs à Meath plus tôt et des averses tonitruantes. »

Un autre a commenté: « Wow! Parlez de quatre saisons en une journée et cela n’arrive qu’en Irlande. »

Un troisième a ajouté: « Arrêtez pour de vrai, c’est fou. »

Dans leurs prévisions de ce matin, les patrons du Met Eireann ont déclaré s’attendre à « des conditions humides et venteuses ».

Ils ont poursuivi en disant: « Certaines des averses pourraient être fortes avec un risque d’orages isolés cet après-midi et ce soir. »

Ce soir sera moins humide et plus chaud que les nuits précédentes, les patrons météorologiques s’attendant à des températures les plus basses de 9 ° C à 12 ° C.

Ce sera une nuit changeante avec des éclaircies et des averses éparses.

Demain apportera un mélange de périodes ensoleillées et d’averses éparses, dont certaines seront lourdes en Ulster.

Les nuages ​​s’épaissiront au fil de la journée, avec des pluies et de la bruine éparses se développant dans les comtés de l’ouest dans la soirée.

Températures maximales de 16 à 20 degrés dans des vents légers à modérés du sud au sud-ouest, fraîchissant plus tard près des côtes ouest.

En regardant la météo pour la semaine à venir, les chefs de la météo ont déclaré: « Modifiable avec des averses et des périodes de pluie parfois. »

Un temps humide, venteux et principalement nuageux devrait commencer la matinée de mardi.