Une ville indienne coule rapidement, prévient l’agence spatiale

La colonie himalayenne en péril de Joshimath a chuté de 5,4 cm en quelques jours

La partie centrale de la ville indienne de Joshimath a coulé de 5,4 cm entre fin décembre et début janvier, rapporte l’agence spatiale indienne. L’emplacement touristique populaire est susceptible de s’effondrer avec le temps, en partie à cause du développement des infrastructures.

Un rapport de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a été publié mercredi et des changements détaillés ont été détectés par observation par satellite à Joshimath. Un événement d’affaissement rapide a été déclenché entre le 27 décembre 2022 et le 8 janvier 2023, a indiqué le Centre national de télédétection. Selon des témoignages, cela s’est probablement produit vers le 2 janvier, a-t-il ajouté.

Le rapport comprenait une carte de la zone touchée, qui se limitait au centre de Joshimath. Les changements d’élévation variaient entre 1 et 5,4 cm, selon les données.

Les observations de l’ISRO au cours de l’année écoulée ont détecté un affaissement lent pouvant atteindre 9 cm sur une période de neuf mois, selon le rapport.

Joshimath est situé dans l’État d’Uttarakhand, au nord de l’Inde, sur le versant d’une colline et est une destination populaire pour les pèlerins et les touristes. Il y a plusieurs temples dans la région, y compris dans la ville de Badrinath, à environ 45 km. Joshimath accueille les gens lorsqu’ils se rendent dans ces endroits.

Cependant, l’emplacement de la colonie a une géologie himalayenne intrinsèquement fragile et des environnements perfides. Des milliers de personnes ont été tuées au cours des décennies de son existence par des catastrophes naturelles, notamment des tremblements de terre, des glissements de terrain, des crues soudaines et des avalanches. Les inondations de l’Uttarakhand en février 2021 ont fait à elles seules plus de 80 morts et plus de 120 personnes portées disparues.

L’affaissement a affecté Joshimath pendant un certain temps, avec un impact amplifié par l’épuisement des eaux souterraines pour l’irrigation et le développement rapide des infrastructures, y compris la construction de centrales hydroélectriques, selon les scientifiques.

Les mouvements de sol endommagent les routes et les murs, rendant souvent les habitations dangereuses. Le ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, a ordonné une évacuation massive la semaine dernière, après qu’une enquête menée par l’administration du district ait révélé de profondes fissures dans 603 bâtiments de la ville.