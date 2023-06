Une ville frontalière ougandaise se prépare à enterrer les victimes du massacre des rebelles qui a fait 42 morts, pour la plupart des étudiants

KAMPALA, Ouganda (AP) – Une ville frontalière ougandaise endeuillée s’est préparée dimanche à enterrer les victimes d’une attaque brutale par des rebelles extrémistes présumés contre une école qui a fait 42 morts, pour la plupart des étudiants, alors que les forces de sécurité intensifiaient leurs patrouilles le long de la frontière avec des agents instables. Est du Congo.

L’une des huit personnes blessées lors de l’attaque de vendredi soir, au cours de laquelle 38 étudiants ont été tués, est décédée dans la nuit, a déclaré le maire de Mpondwe-Lhubiriha, Selevest Mapoze.

« La plupart des proches sont venus retirer leurs corps » de la morgue, a-t-il précisé.

Certains étudiants ont été brûlés au point d’être méconnaissables, et d’autres ont été abattus ou massacrés après que des militants armés de fusils et de machettes ont attaqué l’école secondaire de Lhubiriha, mixte et privée, située à environ 2 kilomètres (un peu plus d’un mile) de la frontière congolaise. . Les autorités ougandaises pensent qu’au moins six étudiants ont été enlevés, emmenés comme porteurs à l’intérieur du Congo.

Outre les 38 élèves, les victimes comprennent un gardien d’école et trois civils.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné l’attaque dans un communiqué, soulignant « l’importance des efforts collectifs, notamment par le biais de partenariats régionaux renforcés, pour lutter contre l’insécurité transfrontalière entre (le Congo) et l’Ouganda et rétablir une paix durable dans la région ».

L’atmosphère à Mpondwe-Lhubiriha était tendue mais calme dimanche alors que les forces de sécurité ougandaises parcouraient les rues à l’extérieur et à proximité de l’école, qui était protégée par un cordon de police.

Les forces de sécurité ougandaises n’ont pas donné de compte rendu détaillé de la manière dont les rebelles, actifs dans l’est du Congo, ont pu mener l’attaque. Le groupe, connu sous le nom de Forces démocratiques alliées, ou ADF, revendique rarement la responsabilité des attaques. Il a noué des liens avec le groupe État islamique.

Les ADF ont été accusées d’avoir lancé de nombreuses attaques ces dernières années visant des civils dans des régions reculées de l’est du Congo, dont une en mars au cours de laquelle 19 personnes ont été tuées.

Les ADF s’opposent depuis longtemps au régime du président ougandais Yoweri Museveni, un allié sécuritaire américain qui détient le pouvoir dans ce pays d’Afrique de l’Est depuis 1986.

Le groupe a été créé au début des années 1990 par des musulmans ougandais, qui ont déclaré avoir été mis à l’écart par la politique de Museveni. A l’époque, les rebelles ont organisé des attaques meurtrières dans des villages ougandais ainsi que dans la capitale, dont une attaque en 1998 au cours de laquelle 80 étudiants ont été massacrés dans une ville non loin du raid de vendredi.

L’attaque a suivi le même scénario : la violence contre les étudiants. Les assaillants ont pris pour cible deux dortoirs, utilisant une force extrême lorsque les garçons ont résisté, selon des responsables ougandais.

« Ce groupe terroriste n’a pas pu entrer, alors ils ont lancé une bombe, ils ont jeté un cocktail Molotov », a déclaré la ministre de l’Education Janet Museveni, qui est également la première dame de l’Ouganda. « Donc, ces enfants ont été brûlés. »

Les élèves ont été attaqués parce que les écoles sont considérées comme des cibles faciles, les élèves sont parfois recrutés dans les rangs des rebelles ou utilisés pour transporter de la nourriture et des fournitures pour les insurgés, et ces raids offrent une couverture médiatique convoitée par les extrémistes.

Le raid semble avoir pris les autorités ougandaises par surprise et les premiers intervenants sont arrivés après le départ des assaillants.

Certains villageois se sont temporairement éloignés de la communauté de Mpondwe-Lhubiriha, craignant de nouvelles attaques, a déclaré Mapoze.

La frontière est poreuse, avec de multiples sentiers non surveillés par les autorités. De nombreuses régions de l’est du Congo sont anarchiques, ce qui permet à des groupes comme l’ADF d’opérer parce que le gouvernement central de Kinshasa, la capitale, y a une autorité limitée.

Mais les attaques des ADF du côté ougandais de la frontière sont rares, en partie grâce à la présence d’une brigade alpine de troupes ougandaises dans la région. Les forces ougandaises sont déployées dans l’est du Congo depuis 2021 dans le cadre d’une opération militaire visant à traquer les militants des ADF et à les empêcher d’attaquer des civils de l’autre côté de la frontière.

Le déploiement de troupes ougandaises à l’intérieur du Congo a fait suite à des attaques au cours desquelles au moins quatre civils ont été tués lorsque des kamikazes soupçonnés d’être des membres des ADF ont fait exploser leurs explosifs à deux endroits à Kampala, la capitale, en novembre 2021. Une attaque s’est produite près du bâtiment du Parlement et le second près d’un poste de police très fréquenté.

Rodney Muhumuza, Associated Press