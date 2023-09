Une ville frontalière américaine « au point de rupture » face à l’augmentation des arrivées de réfugiés et de migrants | Nouvelles des réfugiés

Des milliers de réfugiés et de migrants continuent de traverser la frontière américaine depuis le Mexique, poussant la ville d’El Paso, dans l’État du Texas, « à un point de rupture » et laissant l’administration du président Joe Biden se démener pour endiguer l’afflux de personnes.

Près de 9 000 personnes ont traversé la frontière samedi, selon les autorités, ce qui représente l’un des taux d’arrivées les plus élevés de ces derniers mois.

Oscar Leeser, le maire d’El Paso, a déclaré que plus de 2 000 personnes demandaient l’asile dans la ville chaque jour, contre 350 à 400 il y a à peine six semaines, mettant à rude épreuve les ressources et remplissant les refuges.

Au cours des dix derniers jours, la ville a travaillé avec la patrouille frontalière américaine pour fournir un abri à 6 500 personnes, a-t-il déclaré.

« La ville d’El Paso ne dispose que de ressources limitées et nous sommes arrivés à un point de rupture en ce moment », a déclaré Leeser lors d’une conférence de presse.

L’afflux de demandeurs d’asile, principalement du Venezuela, du Honduras et d’Haïti, fait partie d’un afflux plus important de migrants qui ont emprunté des itinéraires dangereux à bord de bus et de trains de marchandises vers des villes frontalières mexicaines proches des villes d’El Paso et d’Eagle Pass au Texas. comme San Diego en Californie. Beaucoup recherchent des opportunités ou fuient la faim, la violence ou les troubles politiques dans leur pays d’origine.

Le nombre de personnes demandant l’asile aux États-Unis a chuté ces derniers mois, suite à l’annonce de nouvelles restrictions en mai, mais la récente augmentation spectaculaire a mis à nouveau l’administration Biden sur les talons. La ville d’Eagle Pass a déclaré l’état d’urgence pour faire face à cet afflux, tandis que les maires et gouverneurs démocrates demandent davantage d’aide pour accueillir les demandeurs d’asile et que les républicains s’emparent de la question à l’approche de l’élection présidentielle de 2024.

Lesser a déclaré samedi aux journalistes qu’El Paso prévoyait d’ouvrir un nouveau refuge. Samedi, cinq bus ont été affrétés pour emmener les demandeurs d’asile à New York, Chicago et Denver.

Les gouverneurs républicains du Texas et de Floride ont été critiqués pour avoir envoyé des migrants vers des villes perçues comme libérales, comme New York et Sacramento. Mais Leeser, un démocrate, a déclaré que tous les migrants à bord des bus d’El Paso se rendaient volontairement vers les villes de leur choix.

Leeser a déclaré que Biden avait été un bon partenaire, mais a ajouté que le système d’immigration américain dans son ensemble était défaillant.

De nombreux migrants venus du Venezuela, a-t-il expliqué, ne disposent pas de moyens de transport pour se rendre à leur destination souhaitée, tandis que le refuge d’El Paso n’héberge que 400 personnes et doit également être disponible pour aider les sans-abri. Environ les deux tiers de ceux qui traversent la frontière pour El Paso sont actuellement des hommes célibataires, a-t-il déclaré. Environ 32 pour cent sont des familles et 2 pour cent sont des enfants non accompagnés.

« Je pense qu’il est vraiment important de noter que notre système d’immigration est défaillant », a-t-il déclaré. « C’est toujours la même chose. »

Alors que les tensions montent au Texas, l’administration Biden a envoyé 800 soldats à la frontière, s’ajoutant aux 2 500 membres de la Garde nationale qui s’y trouvent. Il a également tenté d’endiguer le flux migratoire grâce à des programmes spéciaux pour traiter les demandes d’asile et de visa dans les pays d’origine des migrants, promettant des conséquences pour ceux qui ne respectent pas les règles, y compris des expulsions et des expulsions.

L’administration a également étendu le statut légal temporaire à environ 472 000 Vénézuéliens arrivés aux États-Unis au 31 juillet, ce qui leur permet de travailler plus facilement dans le pays.

Samedi, le secrétaire américain à l’Intérieur, Alejandro Mayorkas, a rencontré le président hondurien Xiomara Castro dans la ville de McAllen, au Texas, pour discuter d’une stratégie bilatérale visant à freiner la migration.

Mayorkas s’est engagé à sévir contre ceux qui n’empruntent pas les voies désignées pour entrer aux États-Unis et a déclaré que le leadership de Castro était essentiel pour perturber les réseaux de contrebande.

« Ensemble, nous arrêtons et poursuivons les passeurs, perturbons et démantelons leurs réseaux et saisissons leurs actifs et leurs fonds », a-t-il déclaré dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Castro a imputé la violence des organisations criminelles à l’exode des personnes de son pays.

« Je crois que dans notre histoire, nous n’avons jamais vu un exode de familles entières de notre pays, à la recherche d’opportunités, en raison des niveaux de violence », a-t-elle déclaré à Mayorkas.

Je suis reconnaissant à @XiomaraCastroZ de m’avoir rejoint pour visiter @CBP installations pour voir le travail extraordinaire de notre équipe en action. (1/3) pic.twitter.com/UXflMxMSAn – Secrétaire Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) 23 septembre 2023

Dans la ville d’Eagle Pass, qui a déclaré l’état d’urgence mercredi, les autorités américaines ont installé un bosquet de barbelés pour dissuader les passages. Un convoi militaire a été aperçu sur les lieux samedi, comblant les brèches de la clôture laissées par les arrivants précédents.

Plusieurs demandeurs d’asile – dont beaucoup ont parcouru des milliers de kilomètres à pied, en passant par le Darien Gap de la Colombie au Panama – ont déclaré à l’AFP que la clôture ne constituait aucun obstacle.

Beaucoup ont creusé le sable sous le grillage, ou se sont faufilés, pouce par pouce, douloureusement, samedi, sous les yeux des soldats.

« Ici, ce n’est rien », a déclaré Dileidys Urdaneta, une Vénézuélienne de 17 ans. « Parce que ce que nous avons vécu, ce que nous avons vécu, est bien pire. Et ce que nous avons laissé derrière nous – n’en parlons même pas.

« Il n’y a pas de comparaison. »

Elle a déclaré à l’AFP qu’elle était arrivée à Eagle Pass avec uniquement ses documents, un téléphone sans batterie et les vêtements qu’elle portait – un short et un haut de sport.

« Maintenant », a-t-elle ajouté, « ça ne peut que s’améliorer ».