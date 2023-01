Une ville française pense que Madonna pourrait posséder un tableau perdu pendant la Première Guerre mondiale et demande un prêt

Malgré la particularité d’être la ville natale d’Emmanuel Macron, la maire Brigitte Fouré doute que Madonna ait entendu parler d’Amiens, une ville du nord de la France à mi-chemin entre Paris et Lille. Cependant, lundi, Fouré a révélé un lien et a demandé au chanteur d’envisager de prêter à la ville un tableau qu’elle avait perdu pendant la Première Guerre mondiale alors qu’elle tentait de devenir une capitale européenne de la culture en 2028.

L’œuvre – “Diane et Endymion” du peintre néoclassique français Jérôme-Martin Langlois – représente la déesse romaine de la chasse amoureuse d’un berger d’une beauté inégalée. Il n’a pas non plus d’histoire ordinaire.

Achevée en 1822, elle est commandée par Louis XVIII pour le Salon de Diane au château de Versailles. Acquis par la République française en 1873, le tableau est accroché dans un musée à Amiens jusqu’en 1918, date à laquelle les Allemands bombardent lourdement la ville.

À ce moment-là, le tableau a disparu et on craignait d’être détruit.

Quotidien français Le Figaro a rapporté lundi que le tableau, ou un tableau presque identique, était réapparu et mis en vente lors d’une vente aux enchères à New York en 1989 où Madonna l’avait payé 1,3 million de dollars.

Un conservateur d’Amiens ne l’a remarqué qu’en 2015 en arrière-plan d’une photo de Madonna chez elle publiée dans le magazine Paris Match, selon le Guardian.

“Ce tableau est probablement un tableau qui avait été prêté par le Louvre au musée d’Amiens avant la Première Guerre mondiale et dont on avait alors perdu la trace”, explique Fouré.

Comme le tableau est 3 cm plus petit que l’œuvre disparue en 1918, il y a des doutes quant à savoir s’il s’agit de l’original. Cependant, les experts ont émis l’hypothèse que l’écart de taille est dû au fait que la signature et la date sur le tableau ont été retirées.

Le musée d’Amiens a porté plainte pour vol contre inconnu, mais selon Fouré, cela ne devrait pas concerner Madonna.

« Nous ne contesterons en aucune façon l’acquisition légale que vous avez faite de cette œuvre. Mais sachez que nous sommes candidats à être Capitale européenne de la culture en 2028. Alors, je voudrais, si à cette occasion, en 2028, tu pourrais nous prêter ta peinture pour que les habitants puissent redécouvrir cette oeuvre et en profiter”, a déclaré Fouré.

L’Union européenne annoncera cette année la capitale européenne de la culture 2028. L’initiative permet aux villes sélectionnées de recevoir un soutien de l’UE pour organiser une célébration de l’art et de la culture tout au long de l’année. Il est connu pour aider les villes à se développer de plusieurs manières, économiques ou autres.

Madonna n’a pas encore répondu à la demande. Mardi, la chanteuse a annoncé des plans pour une tournée mondiale qui célébrerait l’intégralité de sa carrière. 2023 marque le 40e anniversaire de la sortie du premier album studio de la chanteuse, “Madonna”.