Une ville française dévoile une plaque pour le héros de guerre inuit John Shiwak

Vendredi, le village de Masnières, dans le nord de la France, a rendu hommage à l’un de ses héros de guerre en dévoilant une plaque dédiée à l’Inuk du Labrador John Shiwak.

Lance-Cpl. Shiwak est né à Rigolet en 1889 et serait mort à Masnières alors qu’il combattait pour libérer la France en 1917. Il était très respecté dans son rôle de tireur d’élite et a reçu la British War Medal et la Victory Medal.

Son petit-neveu, Danny Pottle, était reconnaissant de voir son parent recevoir un tel honneur à l’étranger.

« C’est un mélange d’émotions », a déclaré Pottle Le spectacle du matin de St. John’s vendredi. « C’est un de nos rêves depuis un certain temps, c’est un honneur et nous sommes si heureux que cela se produise aujourd’hui. »

Pottle a commencé à plaider aux côtés de son frère, Barry, il y a environ 20 ans, cherchant des moyens d’honorer leur grand-oncle et d’autres anciens combattants autochtones. Les liens qu’ils ont tissés incluent l’historien français Jean-Marie Labre et l’auteure et chercheuse canadienne France Rivet.

Ensemble, ils ont approché les dirigeants de Masnières et ont proposé l’idée d’une plaque commémorant Shiwak près de l’endroit où il serait mort. Masnières abrite également l’une des statues le long du sentier du caribou, une ode aux réalisations, aux contributions et aux sacrifices de Terre-Neuve pendant la Première Guerre mondiale.

« Cela a fait boule de neige à partir de là », a déclaré Pottle. « Ils l’ont présenté au conseil municipal, et le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la proposition. »

Des membres du Royal Newfoundland Regiment et de la Légion royale canadienne étaient présents dans le nord de la France pour le dévoilement d’une plaque au Lance-Cpl. Jean Shiwak. (Soumis par Frank Gogos)

La plaque se trouve sur le mur extérieur d’une école élémentaire, qui se trouve près de l’endroit où un obus allemand a tué sept soldats le 21 novembre 1917. La région a connu de nombreux combats après la mort de Shiwak et sa tombe a été perdue.

« Shiwak était un chasseur, un trappeur et un pêcheur qualifié », indique la plaque. « Il s’est enrôlé dans le Royal Newfoundland Regiment le 24 juillet 1915. Il deviendrait l’un des tireurs d’élite les plus respectés et les plus efficaces du régiment.

La plaque est inscrite en trois langues : anglais, français et inuttitut.

Il poursuit en se référant à Shiwak comme « l’un des héros méconnus de la Grande Guerre ».

« Il a été très célébré d’après ce que j’ai compris », a déclaré Pottle. « [The French] étaient, et sont toujours, très intrigués qu’un jeune Inuk du Labrador de l’époque réponde à l’appel et vienne aider à libérer la France pendant la Première Guerre mondiale. Il est donc très vénéré, d’après ce que je peux comprendre, en France et dans toute l’Europe. »

Danny Pottle tient un portrait de son grand-oncle, John Shiwak. (Radio-Canada)

Pottle n’a pas pu se rendre à la cérémonie – qui était initialement prévue pour 2020, mais retardée en raison de la pandémie – mais elle a réuni des représentants du Royal Newfoundland Regiment et de la Légion royale canadienne, l’historien terre-neuvien Frank Gogos et une paire de cabinets ministres du gouvernement provincial.

Alors que les dirigeants municipaux de Masnières ont rapidement repris le flambeau pour Shiwak, Pottle a déclaré que les dirigeants du gouvernement au Canada ont été plus lents à agir sur leur sol national. Il espère voir cela changer maintenant.

« J’espère qu’après la cérémonie d’aujourd’hui, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement du Canada prendront le relais et continueront d’aider à faire le travail pour honorer nos anciens combattants autochtones comme ils devraient l’être », a déclaré M. Pottle.

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador