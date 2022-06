Une ville flottante aux Maldives commence à prendre forme

Une ville émerge des eaux de l’océan Indien. Dans un lagon turquoise, à seulement 10 minutes en bateau de Malé, la capitale maldivienne, une ville flottante, assez grande pour abriter 20 000 personnes, est en construction.

Conçue selon un modèle similaire au corail cérébral, la ville se composera de 5 000 unités flottantes comprenant des maisons, des restaurants, des magasins et des écoles, avec des canaux entre les deux. Les premières unités seront dévoilées ce mois-ci, les résidents commenceront à déménager au début de 2024, et toute la ville devrait être achevée d’ici 2027.

Le projet – une coentreprise entre le promoteur immobilier Dutch Docklands et le gouvernement des Maldives – n’est pas conçu comme une expérience sauvage ou une vision futuriste : il est construit comme une solution pratique à la dure réalité de l’élévation du niveau de la mer.

Archipel de 1 190 îles basses, les Maldives sont l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Quatre-vingt pour cent de sa superficie terrestre est à moins d’un mètre au-dessus du niveau de la mer, et avec des niveaux qui devraient monter jusqu’à un mètre d’ici la fin du siècle, presque tout le pays pourrait être submergé.

Vous voulez protéger votre maison contre la montée du niveau de la mer ? Faites-le flotter

Mais si une ville flotte, elle peut s’élever avec la mer. C’est un « nouvel espoir » pour plus d’un demi-million d’habitants des Maldives, a déclaré Koen Olthuis, fondateur de Waterstudio, le cabinet d’architecture qui a conçu la ville. « Cela peut prouver qu’il existe des logements abordables, de grandes communautés et des villes normales sur l’eau qui sont également sûres. Ils (les Maldiviens) passeront de réfugiés climatiques à des innovateurs climatiques », a-t-il déclaré à CNN.

Centre d’architecture flottante

Né et élevé aux Pays-Bas – où environ un tiers de la terre se trouve sous le niveau de la mer – Olthuis a été proche de l’eau toute sa vie. Le côté maternel de la famille était des constructeurs de navires et son père est issu d’une lignée d’architectes et d’ingénieurs, il semblait donc naturel de combiner les deux, a-t-il déclaré. En 2003, Olthuis fonde Waterstudio, une agence d’architecture entièrement dédiée à la construction sur l’eau.

À cette époque, des signes de changement climatique étaient présents, mais ce n’était pas considéré comme un problème suffisamment important pour que vous puissiez créer une entreprise autour de lui, a-t-il déclaré. Le plus gros problème était alors l’espace : les villes s’agrandissaient, mais les terrains appropriés pour de nouveaux développements urbains se faisaient rares.

Le siège social du Centre mondial sur l’adaptation est ancré dans la rivière Nieuwe Maas à Rotterdam. Le crédit: Marcel IJzerman

Cependant, ces dernières années, le changement climatique est devenu « un catalyseur », poussant l’architecture flottante vers le courant dominant, a-t-il déclaré. Au cours des deux dernières décennies, Waterstudio a conçu plus de 300 maisons flottantes, bureaux, écoles et centres de santé à travers le monde.

Les Pays-Bas sont devenus un centre pour le mouvement, abritant des parcs flottants, une ferme laitière flottante et un immeuble de bureaux flottant, qui sert de siège au Global Center on Adaptation (GCA), une organisation axée sur la mise à l’échelle des solutions d’adaptation au climat.

Patrick Verkooijen, PDG de GCA, considère l’architecture flottante comme une solution à la fois pratique et économiquement intelligente pour faire face à l’élévation du niveau de la mer.

« Le coût de ne pas s’adapter à ces risques d’inondation est extraordinaire », a-t-il déclaré à CNN. « Nous avons un choix à faire : soit nous retardons et payons, soit nous planifions et prospérons. Les bureaux flottants et les bâtiments flottants font partie de cette planification contre le climat du futur.

L’année dernière, les inondations ont coûté à l’économie mondiale plus de 82 milliards de dollars, selon l’agence de réassurance Swiss Re, et comme le changement climatique déclenche des conditions météorologiques plus extrêmes, les coûts devraient augmenter. Un rapport du World Resources Institute prévoit que d’ici 2030, des propriétés urbaines d’une valeur de plus de 700 milliards de dollars seront touchées chaque année par les inondations côtières et fluviales.

Mais malgré l’élan de ces dernières années, l’architecture flottante a encore un long chemin à parcourir en termes d’échelle et d’abordabilité, a déclaré Verkooijen. « C’est la prochaine étape de ce voyage : comment pouvons-nous passer à l’échelle, et en même temps, comment pouvons-nous accélérer ? Il y a une urgence pour l’échelle et la vitesse. »

Une ville normale, juste à flot

Le projet des Maldives vise à réaliser les deux, en construisant une ville pour 20 000 personnes en moins de cinq ans. D’autres projets de villes flottantes ont été lancés, comme Oceanix City à Busan, en Corée du Sud, et une série d’îles flottantes sur la mer Baltique développées par la société néerlandaise Blue21, mais aucune ne rivalise avec cette échelle et ce calendrier.

La ville de Waterstudio est conçue pour attirer les habitants avec ses maisons aux couleurs de l’arc-en-ciel, ses larges balcons et ses vues sur le front de mer. Les résidents se déplaceront sur des bateaux, ou ils pourront marcher, faire du vélo ou conduire des scooters électriques ou des buggys le long des rues sablonneuses.

La capitale des Maldives est extrêmement surpeuplée, sans possibilité de s’étendre en dehors de la mer. Le crédit: Carl Court/Getty Images AsiaPac

Il offre un espace difficile à trouver dans la capitale – Malé est l’une des villes les plus densément peuplées du monde, avec plus de 200 000 personnes entassées dans une zone d’environ huit kilomètres carrés. Et les prix sont compétitifs avec ceux de Hulhumalé (une île artificielle construite à proximité pour réduire la surpopulation) – à partir de 150 000 dollars pour un studio ou 250 000 dollars pour une maison familiale, a déclaré Olthuis.

Les unités modulaires sont construites dans un chantier naval local, puis remorquées jusqu’à la ville flottante. Une fois en place, ils sont attachés à une grande coque sous-marine en béton, qui est vissée au fond marin sur des échasses télescopiques en acier qui le laissent fluctuer doucement avec les vagues. Les récifs coralliens qui entourent la ville contribuent à fournir un brise-vagues naturel, la stabilisant et empêchant les habitants d’avoir le mal de mer.

Olthuis a déclaré que l’impact environnemental potentiel de la structure avait été rigoureusement évalué par des experts coralliens locaux et approuvé par les autorités gouvernementales avant le début de la construction. Pour soutenir la vie marine, des bancs de corail artificiels fabriqués à partir de mousse de verre sont reliés au dessous de la ville, ce qui, selon lui, aide à stimuler la croissance naturelle du corail.

L’objectif est que la ville soit autosuffisante et ait toutes les mêmes fonctions qu’une ville terrestre. Il y aura de l’électricité, alimentée principalement par l’énergie solaire produite sur place, et les eaux usées seront traitées localement et réutilisées comme fumier pour les plantes. Comme alternative à la climatisation, la ville utilisera le refroidissement marin en eau profonde, qui consiste à pomper l’eau froide de la mer profonde dans le lagon, contribuant ainsi à économiser de l’énergie.

En développant une ville flottante entièrement fonctionnelle aux Maldives, Olthuis espère que ce type d’architecture sera propulsé au niveau supérieur. Il ne s’agira plus d’une « architecture bizarre » trouvée dans des lieux luxueux commandés par les super-riches, mais d’une réponse au changement climatique et à l’urbanisation, à la fois pratique et abordable, a-t-il déclaré.

« Si, en tant qu’architecte, je veux faire une différence, nous devons passer à l’échelle », a-t-il déclaré.