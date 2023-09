Une ville européenne déplace ses bâtiments « un par un » après la découverte de métaux de terres rares valant des milliards | Monde | Nouvelles

Désormais, ce qui se trouve sous la ville est sur le point de dicter son destin une fois de plus, les autorités prévoyant de déplacer l’ensemble de l’agglomération à environ trois kilomètres de son emplacement actuel.

La colonie se trouve à 90 milles au nord du cercle polaire arctique et abrite environ 17 000 habitants. Il s’est développé après la découverte de minerai de fer dans la région il y a plus de 100 ans pour devenir un lieu de résidence pour les travailleurs de la mine voisine de Kiruna.

Ebba Busch, ministre suédois de l’Énergie, du Commerce et de l’Industrie, l’exploitation minière des terres ne pourrait commencer que dans 10 ou 15 ans.

On estime que ce territoire contiendrait environ 585 millions de tonnes de minéraux, dont au moins un million de tonnes d’oxydes de praséodyme ou de néodyme, substances nécessaires à la fabrication des véhicules électriques.

Selon la Nacion la société minière LKAB a déclaré que la plus grande mine de terres rares d’Europe avait été découverte à proximité.

Les habitants auraient accueilli favorablement cette décision et la relance de l’économie, comme l’a déclaré la libraire Clara Nyström. Euronews que la relocalisation constitue une amélioration significative.

Elle a déclaré au site : « Ils voulaient des lieux de rencontre, comme une grande place publique, nous n’avions pas ça. [before].

« En outre, une zone commerciale plus définie, comme notre nouvelle rue commerçante, et aussi – peut-être le plus important – l’accès à la nature. Nous apprécions vraiment la vie en plein air.

Au total, environ 450 000 mètres carrés d’écoles, de maisons, de locaux publics et commerciaux seront déplacés d’ici 2035.

Stefan Mikaelsson, vice-président du conseil d’administration du Parlement sami, a déclaré à Euronews que la nature devait être respectée pendant le déménagement.

Il a déclaré : « La diversité biologique dans l’Arctique est également cruciale pour les peuples du continent. Nous ne pouvons pas simplement dépendre de l’Amazonie et prétendre qu’en la protégeant, nous sommes ensuite autorisés à maintenir les habitudes de consommation, l’extraction des ressources naturelles et à gagner de l’argent. des profits dans l’Arctique pendant un nombre infini d’années.