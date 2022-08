Une ville-État asiatique va abandonner la règle du masque intérieur

Singapour fera bientôt un pas de plus vers la fin de toutes ses restrictions Covid dans un contexte de faibles taux d’infection

La République de Singapour est sur le point de lever son exigence de masque intérieur, annonçant la fin de l’une des rares politiques de confinement Covid restantes de l’île alors qu’elle revient régulièrement à la normale.

Le ministre de la Santé, Ong Ye Kung, a déclaré mercredi aux journalistes que la règle du masque sera progressivement supprimée le 29 août ou au début de la semaine prochaine, ce qui signifie que les résidents ne seront tenus de se couvrir le visage que dans les transports en commun et dans les établissements de santé.

Les autorités assoupliront également les règles pour les voyageurs non vaccinés à partir de lundi prochain, lorsque le gouvernement supprimera une période de quarantaine obligatoire de sept jours.

La petite nation insulaire a levé la plupart de ses règles sur les coronavirus et a largement rouvert son économie plus tôt cette année, alors que le ministre de la Santé a noté qu’environ 70% de la population de Singapour avait déjà contracté la maladie et que les taux de réinfection sont “très lent.” De plus, plus de 90 % des 5,5 millions d’habitants de Singapour ont été vaccinés contre la maladie, ce qui contribue à maintenir une mortalité faible par rapport aux pays voisins.

Lors d’un discours dimanche, le Premier ministre Lee Hsien Loong a laissé entendre que les règles de masquage seraient bientôt assouplies, observant que la dernière vague d’infections à Singapour s’était calmée, mais a déclaré que les détails suivraient plus tard. Selon les chiffres du ministère de la Santé, le nombre de cas quotidiens est passé d’un pic de 10 000 au début de l’été à seulement 3 000 au 20 août.